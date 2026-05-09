6 loại trái cây mùa hè dễ chứa ký sinh trùng nhất
GĐXH - Nếu chỉ rửa qua loa dưới vòi nước rồi ăn ngay, nguy cơ nuốt phải côn trùng, vi khuẩn hoặc ký sinh trùng là điều hoàn toàn có thể xảy ra.
Mùa hè là thời điểm hàng loạt loại trái cây bước vào vụ chín rộ, từ dâu tằm, vải thiều cho tới cherry, dâu tây. Tuy nhiên, thời tiết nóng ẩm cũng là điều kiện lý tưởng để ruồi giấm, côn trùng và nhiều loại vi sinh vật sinh sôi mạnh mẽ.
Các chuyên gia an toàn thực phẩm cho biết không phải loại quả nào cũng có nguy cơ giống nhau. Một số loại trái cây có cấu trúc nhiều khe rãnh, vỏ mỏng hoặc vị ngọt đậm đặc biệt dễ trở thành “ổ trú ẩn” của trứng côn trùng và ấu trùng li ti mà mắt thường khó phát hiện.
Nếu chỉ rửa qua loa dưới vòi nước rồi ăn ngay, nguy cơ nuốt phải côn trùng, vi khuẩn hoặc ký sinh trùng là điều hoàn toàn có thể xảy ra.
Dưới đây là những loại trái cây được đánh giá có nguy cơ cao hơn trong mùa hè và cách xử lý đúng để ăn an toàn hơn.
Dâu tằm: “Thiên đường” của ruồi giấm vì quá nhiều khe nhỏ
Thanh mai: Quả ngon nhưng cực khó làm sạch
Dâu tây: Loại quả tưởng sạch nhưng lại tiềm ẩn nhiều nguy cơ
Cherry: Quả nhỏ nhưng dễ chứa ấu trùng ruồi giấm
Vải thiều: Quả ngọt hấp dẫn cả… sâu đục cuống
Sung ngọt: Cấu trúc đặc biệt khiến côn trùng dễ mắc kẹt bên trong
Rửa trái cây thế nào mới đúng để giảm nguy cơ ký sinh trùng?
Các chuyên gia an toàn thực phẩm cho rằng việc chỉ xả nước sơ qua thường không đủ với những loại quả có nhiều khe rãnh.
Một quy trình làm sạch hiệu quả hơn gồm:
Rửa sơ dưới vòi nước chảy để loại bỏ bụi bẩn bên ngoài.
Ngâm nước muối loãng khoảng 15-20 phút để côn trùng nhỏ và trứng sâu tách ra.
Có thể dùng baking soda hoặc bột mì pha loãng để tăng khả năng làm sạch bề mặt.
Rửa lại nhiều lần bằng nước sạch trước khi ăn.
Với các loại quả mềm như dâu tây hay dâu tằm, nên thao tác nhẹ tay để tránh dập nát.
Tôi cực kỳ thích món canh nấu hoàn hảo với 3 nguyên liệu: Húp 1 ngụm nước dùng mà ngon tuyệt, ấm lòng đến tận xương tủyĂn - 4 giờ trước
Với đủ thịt và rau củ, đây là một món ăn đầy đủ chất dinh dưỡng, và lần nào nấu, gia đình tôi cũng ăn hết sạch!
Tranh thủ ăn ngay 4 món "rau" có hương vị tươi mát, giòn tan lại nhuận tràng, giải độc và tăng miễn dịchĂn - 18 giờ trước
Chúng tôi giới thiệu cho bạn 4 món ăn ngon được chế biến từ các loại đậu để bạn thưởng thức món ăn ngon đồng thời gặt hái được những lợi ích tốt cho sức khỏe.
Phụ nữ U40 nên ăn 5 loại quả giúp chống nắng tự nhiên mùa hè: Hỗ trợ ngăn tia UV, tăng sinh collagen, làm chậm lão hóaĂn - 20 giờ trước
GĐXH - Nhiều chuyên gia da liễu cho rằng ngoài kem chống nắng, chế độ ăn giàu chất chống oxy hóa cũng đóng vai trò quan trọng giúp da tăng khả năng tự bảo vệ trước tác động của ánh nắng.
Đột quỵ cũng phải 'sợ' loại quả này, có thành phần hỗ trợ giảm ung thư, người Việt ăn nhiều mà ít biếtĂn - 1 ngày trước
GĐXH - Nếu dứa thường được ví như “vua” của các loại trái cây, loại quả này lại được xem là “nữ hoàng”, được nhiều chuyên gia khuyến khích nên sử dụng thường xuyên.
Chế độ ăn uống lành mạnh cho người truyền hóa chấtĂn - 1 ngày trước
GĐXH - Chế độ ăn cho bệnh nhân ung thư, đặc biệt là người truyền hoá chất cần đảm bảo cung cấp đầy đủ năng lượng và các dưỡng chất thiết yếu như protein, carbohydrates, chất béo…
Muốn sống thọ hơn, hãy nhớ 9 bí quyết ăn uống đơn giản, ai cũng thực hiện đượcĂn - 1 ngày trước
GĐXH - Ăn đa dạng, ưu tiên thực phẩm tươi, ít chế biến quá mức, không ăn quá no và duy trì nhịp sống cân bằng. Chính những thói quen nhỏ nhưng bền bỉ này đã tạo nên nền tảng sức khỏe đáng ngưỡng mộ.
Mẹo luộc vịt ngon, khử mùi hôi cực hiệu quả với nguyên liệu dễ tìm trong căn bếpĂn - 2 ngày trước
GĐXH - Nếu bạn đang tìm cách luộc vịt ngon, khử sạch mùi hôi và giữ thịt săn chắc, hãy tham khảo phương pháp đơn giản với những nguyên liệu quen thuộc dưới đây. Thịt vịt sau khi chế biến sẽ mềm ngọt, thơm ngon và có màu sắc đẹp mắt.
Chế độ ăn cho người ung thư tuyến giáp rút ngắn thời gian hồi phục sau điều trịĂn - 2 ngày trước
GĐXH - Chế độ ăn cho người ung thư tuyến giáp cần tuân thủ một số nguyên tắc dinh dưỡng cụ thể để tối ưu hóa hiệu quả điều trị, hạn chế sự tái phát của bệnh, giảm thiểu tác dụng phụ và rút ngắn thời gian hồi phục sau điều trị.
Đừng chỉ xào khoai tây với cà chua hay nấu canh xương: Đây là 3 công thức giúp nguyên liệu quen thuộc trở nên "ngon bất tận"Ăn - 2 ngày trước
Mỗi phiên bản trong món ăn này đều có những đặc điểm riêng, và tất cả các công thức đều đơn giản, vì vậy ngay cả người mới bắt đầu cũng có thể thành công ngay lần đầu tiên.
4 sai lầm kinh điển khiến thịt càng nấu càng daiĂn - 2 ngày trước
GĐXH - Không ít người nội trợ than phiền: cùng một nguyên liệu, cùng cách nêm nếm, nhưng món thịt lúc nào cũng khô, dai, kém hấp dẫn. Điều đáng nói, nguyên nhân không nằm ở chất lượng thịt mà lại xuất phát từ những thói quen nấu nướng rất phổ biến, thậm chí được nhiều người tin là “bí quyết”.
Ăn loại thịt này còn 'đáng giá hơn 10 con gà', cả nhà đều mêĂn
GĐXH - Không phải ngẫu nhiên mà dân gian vẫn truyền tai nhau rằng đây là món ăn “bổ hơn gà”. Bởi đằng sau kích thước nhỏ gọn là một “kho dinh dưỡng” đáng nể.