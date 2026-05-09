Tôi cực kỳ thích món canh nấu hoàn hảo với 3 nguyên liệu: Húp 1 ngụm nước dùng mà ngon tuyệt, ấm lòng đến tận xương tủy

Đây là món canh gia đình tôi cực thích! Đó là sự kết hợp hoàn hảo của ba nguyên liệu trong cùng một nồi! Khi bát canh được đặt lên bàn ăn, mỗi người đều "giành nhau" được húp ngụm nước dùng đầu tiên. Nó ngọt ngon, ấm lòng đến tận xương tủy. Với thịt và rau củ, đây là một món ăn đầy đủ chất dinh dưỡng, và lần nào nấu, gia đình tôi cũng ăn hết sạch!

Món canh này chỉ có 3 nguyên liệu: Thịt viên, đậu tằm và trứng. Hôm nay, thịt viên không cần chiên mà được thả vào nước canh luôn. Điều này giúp giảm bớt độ béo ngậy và khiếp thịt viên mềm, thanh mát hơn. Kết hợp với vị tươi ngon của đậu tằm và trứng, món ăn này tuy đơn giản trong cách chế biến nhưng lại vô cùng ngon miệng.

Không để mất thêm thời gian nữa, ngay dưới đây chúng tôi xin chia sẻ cách làm món canh đậu tằm, trứng và thịt viên này. Chỉ húp một ngụm nước dùng thôi cũng đủ làm ấm lòng với hương vị thơm ngon của nó. Đây là một món ăn đầy đủ chất dinh dưỡng với thịt và rau củ. Hãy xem cụ thể các bước hướng dẫn nấu món ăn ngay bên dưới nhé:

Nguyên liệu nấu món canh đậu tằm, trứng và thịt viên

200g đậu tằm tươi (đậu tằm còn gọi là đậu răng ngựa, đậu fava), 4 quả trứng gà, 200g thịt lợn, hành lá, gừng, tỏi, ớt khô (tùy thích), nước tương, dầu hào, bột tiêu đen, dầu ăn, bột bắp, một ít kỷ tử, một nhúm bột nêm gà.

Cách nấu món canh đậu tằm, trứng và thịt viên

Bước 1: Đầu tiên, thịt lợn bạn rửa sạch sau đó lột bỏ da và cắt thành từng miếng lớn. Cho thịt lợn vào máy xay thịt, thêm hành lá, gừng, muối, nước tương và dầu hào, bật máy và xay thành thịt băm. Sau đó thêm một ít bột bắp và trộn đều. Nếu thấy hơi khô thì thêm một ít nước và trộn đều. Lúc này, bạn có thể lấy phần nhân thịt ra và phết đều trong vài phút để nhân thịt dẻo quyện và ngon hơn. Đậu tằm bạn bóc bỏ lớp vỏ ngoài, giữ lại phần nhân. Khi loại bỏ lớp vỏ ngoài của hạt đậu sẽ giúp giải phóng hương vị tươi ngon và ngăn chúng bị đen khi nấu canh.

Bước 2: Tiếp theo chúng ta sẽ chiên trứng. Đập trứng vào bát, thêm chút xíu muối rồi đánh đều. Đặt chảo lên bếp, đun nóng rồi thêm một chút dầu ăn vào. Khi dầu ăn nóng và hơi bốc khói nhẹ thì tráng đều khắp mặt chảo. Lúc này, đổ hỗn hợp trứng đã đánh tan vào chảo. Vặn nhỏ lửa và chiên bánh từ từ. Khi một mặt chín, lật mặt trứng còn lại và chiên tiếp cho đến khi chín hẳn. Dùng thìa cắt trứng đã chiên thành từng miếng lớn. Sau đó cho hành lá, gừng, tỏi băm và ớt khô vào, xào thơm. Tiếp theo, đổ lượng nước sôi vừa đủ vào, vặn lửa lớn nhất và bắt đầu nấu. Sau khi nấu được 1 hoặc 2 phút, nước dùng sẽ chuyển sang màu trắng đục.

Bước 3: Lấy phần thịt băm đã chuẩn bị ra, vo thành những viên nhỏ rồi thả vào nước dùng. Đun trên lửa lớn cho đến khi tất cả các viên thịt đổi màu. Sau đó nêm muối, bột nêm gà và chút bột tiêu vào. Tiếp tục nấu thêm khoảng 3 phút nữa. Cuối cùng, cho đậu tằm vào nồi. Giữ lửa lớn và tiếp tục nấu trong 3-5 phút để đảm bảo đậu tằm chín mềm. Rắc thêm hành lá thái nhỏ và kỷ tử đỏ, sau đó tắt bếp và dọn ra ăn.

Thành phẩm món canh đậu tằm, trứng và thịt viên

Món ăn này là sự kết hợp tuyệt vời, độc đáo của các nguyên liệu. Món canh thanh mát và rau củ mềm ngon, trứng bùi béo và thịt viên mềm ngọt. Món canh này rất ngon khi dùng kèm với cơm. Bạn hãy húp một ngụm nước dùng trước, nó thơm, hơi cay và vô cùng ngon miệng. Bạn nhất định phải nấu món ăn này cho gia đình mình thưởng thức nhé.

Chúc bạn thành công và ngon miệng với món canh đậu tằm, trứng và thịt viên!