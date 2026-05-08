Phụ nữ U40 nên ăn 5 loại quả giúp chống nắng tự nhiên mùa hè: Hỗ trợ ngăn tia UV, tăng sinh collagen, làm chậm lão hóa

Thứ sáu, 14:16 08/05/2026 | Ăn
Phương Nghi (t/h)
GĐXH - Nhiều chuyên gia da liễu cho rằng ngoài kem chống nắng, chế độ ăn giàu chất chống oxy hóa cũng đóng vai trò quan trọng giúp da tăng khả năng tự bảo vệ trước tác động của ánh nắng.

Dưới đây là 5 loại quả được xem như “kem chống nắng tự nhiên” mà phụ nữ U40 nên bổ sung thường xuyên trong mùa hè.

Cà chua: “Lá chắn” chống tia UV từ bên trong

Cà chua là một trong những thực phẩm giàu lycopene nhất – hoạt chất chống oxy hóa nổi tiếng có khả năng trung hòa gốc tự do do ánh nắng mặt trời tạo ra. Nhiều nghiên cứu cho thấy lycopene có thể hỗ trợ giảm mức độ tổn thương da do tia UV, hạn chế hiện tượng đỏ rát và sạm màu sau khi tiếp xúc nắng lâu.

Điểm thú vị là lycopene trong cà chua chín nấu chín với dầu oliu còn dễ hấp thu hơn cà chua sống. Vì vậy, các món như sốt cà chua, canh cà hay salad cà chua trộn dầu oliu đều rất tốt cho làn da mùa hè. Ngoài khả năng chống oxy hóa, cà chua còn chứa vitamin A và C giúp hỗ trợ tái tạo tế bào da, làm da sáng khỏe hơn theo thời gian.

Lựu đỏ: “Vũ khí” chống lão hóa của phụ nữ trung niên

5 Lọai quả chống nắng tự nhiên cho phụ nữ U40 mùa hè 2026 - Ảnh 3.Lựu được ví như loại quả dành cho làn da tuổi 40 nhờ chứa polyphenol và acid ellagic – hai hợp chất chống oxy hóa mạnh có khả năng bảo vệ collagen trước tác động của tia UVB. Một số nghiên cứu cho thấy chiết xuất lựu có thể hỗ trợ làm chậm quá trình phân hủy collagen và elastin – nguyên nhân khiến da mất độ đàn hồi khi lớn tuổi.
Không chỉ vậy, lựu còn giúp cải thiện tuần hoàn máu dưới da, hỗ trợ làn da hồng hào và tươi tắn hơn. Nhiều phụ nữ Nhật Bản và Hàn Quốc còn xem nước ép lựu là “thức uống trẻ hóa” nhờ khả năng hỗ trợ làm giảm dấu hiệu lão hóa sớm.

Dưa hấu: Cấp nước cho da trong những ngày nắng nóng

5 Lọai quả chống nắng tự nhiên cho phụ nữ U40 mùa hè 2026 - Ảnh 5.Dưa hấu chứa tới hơn 90% là nước, giúp cơ thể bù nước nhanh chóng trong mùa hè. Khi da thiếu nước, các nếp nhăn thường hiện rõ hơn và bề mặt da trở nên xỉn màu, kém sức sống. Ngoài tác dụng cấp ẩm, dưa hấu còn giàu lycopene – hoạt chất chống oxy hóa giúp hỗ trợ bảo vệ da khỏi tác hại của ánh nắng.
Một ưu điểm khác là dưa hấu khá ít calo, phù hợp với phụ nữ trung niên muốn giữ vóc dáng mà vẫn bổ sung dưỡng chất cho da.

Cam quýt: “Nhà máy sản xuất collagen” tự nhiên

5 Lọai quả chống nắng tự nhiên cho phụ nữ U40 mùa hè 2026 - Ảnh 7.Vitamin C là thành phần quan trọng giúp cơ thể tổng hợp collagen – loại protein quyết định độ đàn hồi và săn chắc của làn da. Các loại quả họ cam quýt như cam, quýt, bưởi, chanh chứa lượng vitamin C dồi dào, đồng thời hỗ trợ giảm oxy hóa và cải thiện sắc tố da.
Nhiều chuyên gia dinh dưỡng cho biết phụ nữ sau tuổi 40 càng cần bổ sung vitamin C đều đặn vì khả năng tái tạo collagen tự nhiên của cơ thể đã suy giảm đáng kể. Không chỉ tốt cho da, trái cây họ cam quýt còn hỗ trợ tăng đề kháng và giúp cơ thể phục hồi tốt hơn trong thời tiết nắng nóng.

Quả bơ: Giúp da mềm mại và chậm chảy xệ

Bơ là loại quả giàu vitamin E và chất béo không bão hòa tốt cho da. Những dưỡng chất này giúp củng cố lớp màng lipid tự nhiên – “hàng rào” giữ ẩm quan trọng của làn da. Khi lớp màng bảo vệ khỏe mạnh, da sẽ ít bị khô ráp, bong tróc và hạn chế tác động từ môi trường bên ngoài. Vitamin E trong bơ còn hoạt động như một chất chống oxy hóa giúp bảo vệ tế bào da trước quá trình lão hóa.

Ngoài ra, bơ tạo cảm giác no lâu và hỗ trợ kiểm soát cân nặng – điều nhiều phụ nữ U40 đặc biệt quan tâm.

Đột quỵ cũng phải 'sợ' loại quả này, có thành phần hỗ trợ giảm ung thư, người Việt ăn nhiều mà ít biết

GĐXH - Nếu dứa thường được ví như “vua” của các loại trái cây, loại quả này lại được xem là “nữ hoàng”, được nhiều chuyên gia khuyến khích nên sử dụng thường xuyên.

Muốn sống thọ hơn, hãy nhớ 9 bí quyết ăn uống đơn giản, ai cũng thực hiện được

GĐXH - Ăn đa dạng, ưu tiên thực phẩm tươi, ít chế biến quá mức, không ăn quá no và duy trì nhịp sống cân bằng. Chính những thói quen nhỏ nhưng bền bỉ này đã tạo nên nền tảng sức khỏe đáng ngưỡng mộ.


CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
