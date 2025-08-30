6 lý do chạy bộ giúp tăng ham muốn

Nhiều người nhận thấy rằng họ có ham muốn tình dục cao hơn khi chạy bộ thường xuyên. Đây không chỉ là sự trùng hợp ngẫu nhiên vì có bằng chứng khoa học chứng minh điều đó.

Một nghiên cứu cho thấy chạy bộ thường xuyên từ 1-6 giờ mỗi tuần có thể cải thiện ham muốn, sự hưng phấn và khả năng bôi trơn ở phụ nữ. Chạy bộ nhịp điệu thường xuyên có thể tăng khả năng đạt được và duy trì sự cương cứng của nam giới.

Vậy chạy bộ giúp tăng cường ham muốn tình dục bằng cách nào? Hãy cùng tìm hiểu kỹ hơn về những cách tập luyện làm tăng ham muốn tình dục dựa trên những cơ sở khoa học.

1. Chạy bộ làm tăng lưu lượng máu

Tập luyện làm tăng lưu lượng máu khắp cơ thể. Điều này cũng đúng với các cơ quan sinh dục. Theo Farhan Malik, Tiến sĩ Y khoa, chuyên gia sức khỏe tình dục nam giới và Giám đốc Y khoa Cấp cao tại Prometheus by Dr. Malik (Hoa Kỳ): Lưu lượng máu nhiều hơn đồng nghĩa với nhiều oxy và chất dinh dưỡng hơn, những yếu tố thiết yếu cho chức năng tình dục.

Một phân tích tổng hợp các nghiên cứu cho thấy chạy bộ nhịp điệu cải thiện đáng kể tình trạng rối loạn cương dương (ED). Một nghiên cứu nhỏ cũng cho thấy các nữ vận động viên ưu tú có lưu lượng máu và chức năng tình dục tốt hơn so với phụ nữ ít vận động. Các nhà nghiên cứu cho rằng những lợi ích này có thể là do thể lực tốt hơn và sự tự tin vào cơ thể.

2. Chạy bộ giúp tăng cường testosterone

Theo một số nghiên cứu, tập luyện có thể làm tăng nồng độ testosterone ở nam giới. Tuy nhiên, mức độ tác dụng này khác nhau tùy thuộc vào thể lực, loại hình tập luyện và cường độ tập luyện của mỗi người. Nó cũng phụ thuộc vào thời điểm đo nồng độ testosterone so với thời điểm tập luyện. Tiến sĩ Malik giải thích rằng tập luyện sức mạnh và cử tạ đặc biệt thúc đẩy sản xuất và giải phóng testosterone.

3. Giảm căng thẳng

Khi bạn căng thẳng, nồng độ hormone cortisol tăng lên, cũng làm giảm ham muốn tình dục. Bạn cũng có thể cảm thấy căng cơ và mệt mỏi. Những thay đổi trong giấc ngủ và thói quen ăn uống có thể xảy ra, điều này góp phần làm giảm ham muốn tình dục hơn nữa.

Một nghiên cứu cho thấy những phụ nữ thường xuyên bị căng thẳng có mức độ hưng phấn thấp hơn. Các nhà nghiên cứu cho rằng phát hiện này chủ yếu là do sự xao nhãng, chứ không phải do cortisol tăng cao.

Để giảm căng thẳng , chạy bộ có thể giúp ích. Chạy bộ kích thích giải phóng endorphin và các chất hóa học tự nhiên khác tạo cảm giác dễ chịu. Tiến sĩ Malik cho biết điều này giúp giảm căng thẳng và lo lắng, hai tác nhân chính gây giảm ham muốn tình dục. Trong một nghiên cứu nhỏ, những phụ nữ mắc chứng rối loạn trầm cảm nặng chỉ chạy bộ 30 phút mỗi tuần. Họ thấy các triệu chứng được cải thiện, bất kể cường độ tập luyện.

4. Sức khỏe tim mạch được cải thiện

Bệnh tim ảnh hưởng đến đời sống tình dục theo nhiều cách khác nhau như dễ mệt mỏi hoặc khó thở khi hoạt động thể chất, bao gồm cả quan hệ tình dục. Cứ 4 người mắc bệnh tim thì có một người bị trầm cảm, điều này có liên quan đến việc suy giảm ham muốn tình dục.

Một số loại thuốc điều trị bệnh tim cũng có ảnh hưởng đến chức năng tình dục. Ví dụ, một số thuốc chẹn beta có thể gây ra rối loạn cương dương và làm giảm ham muốn tình dục.

Chạy bộ thường xuyên là một trong những điều tốt cho tim và mạch máu. Khi chạy bộ, tim bạn sẽ khỏe hơn và bơm máu tốt hơn. Một trái tim khỏe mạnh có thể cung cấp oxy và chất dinh dưỡng cho cơ bắp và các cơ quan hiệu quả hơn. Lưu lượng máu được cải thiện và sức khỏe tim mạch cũng mang lại lợi ích cho đời sống tình dục.

5. Chạy bộ giúp ngủ ngon hơn

Thiếu ngủ làm giảm năng lượng và sự tập trung và cũng có ảnh hưởng đến đời sống tình dục. Một nghiên cứu cho thấy phụ nữ không ngủ đủ giấc có thể giảm ham muốn tình dục và khó đạt được khoái cảm hơn.

Nam giới cũng không tránh khỏi những ảnh hưởng của việc ngủ kém đến chức năng tình dục. Nhiều nghiên cứu đã ghi nhận mối liên hệ giữa rối loạn giấc ngủ và rối loạn cương dương. Tuy nhiên, vẫn cần thêm nghiên cứu về cách các vấn đề về giấc ngủ có thể dẫn đến các vấn đề tình dục.

Tác dụng giảm căng thẳng của việc chạy bộ cũng đóng một vai trò trong việc giúp bạn ngủ ngon hơn. Trong một nghiên cứu, những người bị mất ngủ đã tập luyện các bài tập kháng lực hoặc giãn cơ. Cả hai nhóm đều ngủ ngon hơn. Khi bạn được nghỉ ngơi đầy đủ và tràn đầy năng lượng, bạn có thể hứng thú hơn với tình dục.

Chạy bộ giúp giảm căng thẳng và khiến bạn ngủ ngon hơn, thúc đẩy tình dục tốt hơn.

6. Thúc đẩy sự tự tin

Bạn có thể không thấy mình hấp dẫn hoặc đáng khao khát nếu bạn cảm thấy bất an. Điều này có thể gây ra lo lắng hoặc xấu hổ trong những khoảnh khắc thân mật và những cảm giác đó khiến bạn khó tận hưởng trải nghiệm tình dục trọn vẹn.

Lo lắng về khả năng tình dục cũng có ảnh hưởng đến sự tự tin của bạn như tránh quan hệ tình dục hoặc cảm thấy xa cách với bạn tình trong khi gần gũi.

Chạy bộ có thể giúp bạn tự tin hơn. Tiến sĩ Malik nhấn mạnh: Khi nam giới cảm thấy tràn đầy năng lượng, tự tin và thư giãn hơn sau khi tập luyện, họ thường có ham muốn tình dục và sự thỏa mãn cao hơn.

Lợi ích này không chỉ giới hạn ở nam giới. Việc tăng cường hoạt động thể chất có liên quan đến lòng tự trọng tốt hơn ở nhiều người trưởng thành, bao gồm cả phụ nữ trung niên. Cảm thấy tích cực hơn về bản thân có thể chuyển thành ham muốn tình dục được cải thiện.