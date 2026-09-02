6 mẹo ăn uống ngon miệng mà không bị tăng cân trong kỳ nghỉ lễ

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1. Áp dụng thứ tự ăn thông minh tránh tăng cân

Khi bước vào bàn tiệc, thứ tự gắp thức ăn quyết định rất lớn đến khả năng tích mỡ của cơ thể. Nếu chọn ăn các món hấp dẫn nhiều tinh bột hay đồ ngọt trước, đường huyết sẽ tăng vọt buộc cơ thể chuyển hóa lượng đường dư thừa này thành mỡ. Vì vậy nên áp dụng thứ tự ăn như sau:

Ăn rau xanh trước: Chất xơ trong rau xanh tạo một lớp đệm trong dạ dày làm chậm quá trình hấp thu đường và giảm cảm giác thèm ăn.

Tiếp theo là các món giàu đạm: Chọn thịt gà bỏ da, cá, hải sản, thịt bò nạc, đậu hũ... để tạo cảm giác no lâu.

Ăn tinh bột và đồ ngọt sau cùng: Sau khi đã khá no với rau và đạm, mọi người sẽ tự động giảm lượng bánh mì, xôi, bún hoặc đồ tráng miệng nạp vào.

Để tránh tăng cân nên ăn rau trước, tiếp theo là đạm, cuối cùng là tinh bột. Ảnh minh họa AI

2. Cảnh giác với nguồn "calo rỗng" từ đồ uống

Nước ngọt có gas, nước ép đóng chai, bia, rượu và các loại cocktail... cung cấp nguồn calo rất lớn nhưng lại không tạo cảm giác no, khiến tổng năng lượng nạp vào tăng vọt một cách âm thầm gây tích mỡ.

Ngoài ra, các loại đồ uống có cồn còn gây kích thích, làm giảm khả năng tự chủ khiến mọi người dễ tìm đến các món ăn giàu chất béo và mặn hơn.

Thay vào đó, hãy uống một ly nước lọc lớn hoặc trà thảo mộc không đường khoảng 30 phút trước bữa ăn để làm dịu cảm giác đói giả. Nếu sử dụng đồ uống có cồn, nên hạn chế tối đa lượng uống vào và uống thêm nhiều nước lọc để pha loãng nồng độ cồn, hỗ trợ quá trình thải độc của gan.

3. Không nhịn ăn để 'chờ tiệc'

Cố gắng nhịn ăn trước bữa tiệc khiến đường huyết giảm mạnh gây cảm giác đói cồn cào thúc đẩy hành vi ăn bù mất kiểm soát ngay sau đó.

Nếu xác định phải chờ lâu đến bữa tiệc nên ăn nhẹ một hũ sữa chua hoặc một nắm nhỏ hạt hạnh nhân cung cấp protein và chất béo tốt để giữ đường huyết ổn định. Nhờ vậy mọi người có thể thong thả chọn lựa thực phẩm và ăn uống một cách chừng mực.

4. Sử dụng bát, đĩa nhỏ đựng thức ăn

Sử dụng bát hoặc đĩa có kích thước nhỏ hơn giúp "đánh lừa" thị giác, tạo cảm giác phần ăn đầy đặn hơn.

Các nghiên cứu về hành vi tiêu dùng cho thấy, việc thu nhỏ đường kính đĩa ăn có thể giúp giảm tự nhiên 15 - 20% lượng calo nạp vào mà người ăn vẫn thấy thoải mái, không hề có cảm giác phải kiêng khem gượng ép.

5. Ăn chậm, nhai kỹ

Nhiều người có thói quen ăn nhanh trong các bữa tiệc mà không biết não bộ cần khoảng 20 phút để nhận được tín hiệu no từ hệ tiêu hóa. Khi ăn quá tốc độ, rất dễ nạp dư thừa calo trước khi cơ thể kịp phản ứng.

Việc nhai kỹ khi ăn cũng hỗ trợ enzyme trong nước bọt phân giải thức ăn tốt hơn, không những giúp giảm tải cho dạ dày mà còn tạo tín hiệu nhận biết thời điểm dừng ăn đúng lúc.

6. Duy trì vận động nhẹ nhàng

Tận dụng thời gian đi dạo 15 - 20 phút sau bữa ăn cùng gia đình. Vận động nhẹ nhàng giúp cơ bắp tiêu thụ bớt lượng đường trong máu.

Khi đường huyết được giữ ở mức ổn định, cơ thể sẽ hạn chế tối đa quá trình tích tụ mỡ thừa. Đồng thời vận động còn kích thích nhu động ruột, hỗ trợ tiêu hóa, ngăn ngừa cảm giác khó chịu, đầy bụng sau khi ăn tiệc.