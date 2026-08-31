Người đàn ông 30 tuổi tử vong tại bàn làm việc, đường huyết tăng vọt vì bệnh tiểu đường: Bất ngờ từ chế độ ăn

Đổ gục tại bàn làm việc, đường huyết tăng vọt

Theo Phụ nữ mới, anh Vương (30 tuổi, ở Trung Quốc) bất ngờ đổ gục ngay tại bàn làm việc trước sự bàng hoàng của đồng nghiệp. Anh được đưa vào phòng cấp cứu trong tình trạng hôn mê sâu nhưng không qua khỏi.

Kết quả chụp CT não không ghi nhận bất thường rõ ràng. Tuy nhiên, xét nghiệm đường huyết cho thấy chỉ số lên tới 35 mmol/L, cao hơn rất nhiều so với mức đường huyết thông thường.

Bác sĩ Wang Xiaoli, Khoa Nội tiết, Bệnh viện trực thuộc đầu tiên của Đại học Y khoa Trung Quốc, cho biết người bệnh tử vong do hôn mê tăng áp lực thẩm thấu – một biến chứng cấp tính nguy hiểm của bệnh đái tháo đường, có thể đe dọa tính mạng nếu không được phát hiện và điều trị kịp thời.

Ảnh minh họa.

Khai thác bệnh sử cho thấy khoảng 10 năm trước, anh Vương có thân hình gầy và không ghi nhận vấn đề sức khỏe đáng chú ý. Sau một biến cố tình cảm, người đàn ông này thay đổi lối sống, thường xuyên tìm đến đồ ăn để giải tỏa tâm lý và tăng cân nhanh chóng. Cân nặng sau đó vượt 100 kg và tình trạng béo phì kéo dài nhiều năm.

Theo các bác sĩ, thừa cân, béo phì kéo dài có thể làm tăng nguy cơ kháng insulin và rối loạn chuyển hóa. Nếu không được kiểm soát, tình trạng này có thể góp phần làm tăng nguy cơ mắc đái tháo đường type 2 và các biến chứng liên quan.

Đáng chú ý, bữa sáng của anh Vương trong nhiều năm thường xuyên gồm nước ngọt, đồ chiên rán và bánh mì kẹp thịt. Đây là những thực phẩm có thể cung cấp nhiều đường, năng lượng, chất béo bão hòa và natri nếu sử dụng thường xuyên với khẩu phần lớn.

Vì sao đường huyết quá cao có thể gây hôn mê?

Hôn mê tăng áp lực thẩm thấu do tăng đường huyết là một biến chứng cấp tính nghiêm trọng, thường xảy ra khi đường huyết tăng rất cao, kéo theo tình trạng mất nước nghiêm trọng và rối loạn áp lực thẩm thấu của cơ thể.

Khi lượng glucose trong máu tăng cao, thận phải tăng đào thải glucose qua nước tiểu. Quá trình này kéo theo nước, khiến người bệnh mất nhiều dịch và có thể rơi vào tình trạng mất nước nghiêm trọng. Nếu không được xử trí, người bệnh có thể xuất hiện rối loạn ý thức, hôn mê, tụt huyết áp, rối loạn điện giải và tổn thương nhiều cơ quan.

Đây là lý do người mắc bệnh tiểu đường cần kiểm soát đường huyết thường xuyên, đặc biệt khi đã có các yếu tố nguy cơ như thừa cân, béo phì, ít vận động hoặc chế độ ăn nhiều thực phẩm giàu đường và năng lượng.

Bệnh tiểu đường type 2 có thể diễn biến âm thầm trong thời gian dài. Một số người không nhận thấy triệu chứng rõ ràng cho đến khi đường huyết tăng cao hoặc xuất hiện biến chứng.

Do đó, những người thừa cân, béo phì, có tiền sử gia đình mắc đái tháo đường hoặc có các yếu tố nguy cơ chuyển hóa nên kiểm tra đường huyết định kỳ theo hướng dẫn của bác sĩ.

Người bệnh tiểu đường cần hạn chế những thực phẩm nào?

Ảnh minh họa.

Theo các bác sĩ Bệnh viện Vinmec, người mắc đái tháo đường có nguy cơ cao mắc bệnh tim mạch và đột quỵ. Chế độ ăn uống vì vậy đóng vai trò quan trọng trong kiểm soát đường huyết, cân nặng và các yếu tố nguy cơ tim mạch.

Người bệnh nên hạn chế thực phẩm chứa nhiều chất béo bão hòa, thường gặp trong các sản phẩm sữa giàu chất béo, thịt nhiều mỡ, xúc xích, thịt chế biến sẵn và một số loại đồ ăn chiên rán. Việc sử dụng thường xuyên các thực phẩm này có thể làm tăng lượng chất béo bão hòa trong khẩu phần ăn và không có lợi cho sức khỏe tim mạch.

Chất béo chuyển hóa cũng nên được hạn chế tối đa. Loại chất béo này có thể xuất hiện trong một số thực phẩm chế biến sẵn, bánh nướng công nghiệp và các sản phẩm sử dụng chất béo hydro hóa.

Bên cạnh đó, người bệnh cần chú ý lượng cholesterol trong khẩu phần, đặc biệt khi sử dụng thường xuyên thực phẩm giàu cholesterol và chất béo như nội tạng động vật, thịt nhiều mỡ, lòng đỏ trứng hoặc các sản phẩm sữa giàu chất béo.

Natri cũng là thành phần cần kiểm soát, nhất là ở người mắc đồng thời tăng huyết áp hoặc bệnh tim mạch. Theo khuyến nghị được Vinmec dẫn lại, lượng natri nên được kiểm soát dưới 2.300 mg mỗi ngày, trừ trường hợp bác sĩ đưa ra mức giới hạn riêng.

Bữa sáng cho người bệnh tiểu đường nên ăn gì?

Theo các bác sĩ Bệnh viện Medlatec, bữa sáng của người mắc bệnh tiểu đường nên được xây dựng cân đối giữa carbohydrate, protein, chất béo lành mạnh và chất xơ, đồng thời kiểm soát khẩu phần phù hợp với nhu cầu năng lượng của từng người.

Người bệnh có thể lựa chọn các loại ngũ cốc nguyên hạt, yến mạch hoặc bánh mì nguyên cám kết hợp với rau xanh và một phần trái cây phù hợp. Những thực phẩm giàu chất xơ có thể giúp bữa ăn no lâu hơn và hỗ trợ kiểm soát lượng carbohydrate đưa vào cơ thể.

Một lựa chọn khác là kết hợp nguồn protein như trứng, thịt gà bỏ da, cá hoặc đậu với rau xanh. Các loại hạt cũng có thể được sử dụng với lượng phù hợp để bổ sung chất béo không bão hòa và protein.

Bữa sáng chay cũng có thể được xây dựng từ các nguồn protein thực vật như đậu, đậu tương và các loại hạt, kết hợp với ngũ cốc nguyên hạt, rau xanh và khẩu phần trái cây phù hợp.

Điều quan trọng là người bệnh không chỉ quan tâm một món ăn riêng lẻ mà cần kiểm soát tổng thể khẩu phần, lượng carbohydrate, chất béo, đường và natri trong cả ngày.

Trường hợp của anh Vương là lời cảnh báo về nguy cơ bệnh tiểu đường và các biến chứng cấp tính khi đường huyết tăng quá cao nhưng không được phát hiện, kiểm soát. Duy trì cân nặng hợp lý, ăn uống cân bằng, tăng cường vận động và kiểm tra đường huyết định kỳ là những yếu tố quan trọng giúp giảm nguy cơ rối loạn chuyển hóa và biến chứng nguy hiểm.