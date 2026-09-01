Người đàn ông 52 tuổi đột quỵ khi đang xem tivi thừa nhận 1 sai lầm nhiều người Việt mắc phải

Đang xem ti vi, bất ngờ nói khó, méo miệng do đột quỵ

Ông Thái, sống tại TP.HCM, đang ngồi xem tivi thì đột ngột nói khó, miệng lệch, sau đó yếu rõ nửa người bên phải. Nhận thấy các dấu hiệu bất thường xuất hiện nhanh, gia đình lập tức đưa ông đến Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP.HCM cấp cứu.

BS.CKII Lê Quang Thắng, Trưởng Đơn vị Cấp cứu, cho biết khi tiếp nhận, người bệnh lơ mơ, nói khó, sức cơ tay chân phải 2/5, bên trái 5/5, kèm liệt mặt trung ương bên phải. Các triệu chứng thần kinh khu trú xuất hiện đột ngột khiến êkíp nghĩ nhiều đến đột quỵ nhồi máu não.

Được biết, ông Thái có tiền sử tăng huyết áp nhưng không điều trị thường xuyên. Tăng huyết áp là một trong những yếu tố nguy cơ quan trọng của đột quỵ; huyết áp không được kiểm soát trong thời gian dài có thể gây tổn thương hệ mạch, làm tăng nguy cơ cả nhồi máu não và xuất huyết não.

Ảnh minh họa

Sau khi được chụp cộng hưởng từ sọ não để đánh giá vùng não tổn thương, loại trừ xuất huyết và khảo sát tình trạng mạch máu. Kết quả không ghi nhận xuất huyết nội sọ, hình ảnh phù hợp với nhồi máu não cấp do tắc mạch.

Thời điểm khởi phát triệu chứng mới khoảng một giờ, người bệnh có thiếu sót thần kinh rõ và còn trong cửa sổ điều trị tái thông. Sau khi đánh giá đầy đủ các tiêu chí an toàn, êkíp tại Phòng khám Đa khoa Tâm Anh Quận 7 quyết định sử dụng thuốc tiêu sợi huyết đường tĩnh mạch ngay tại chỗ nhằm khôi phục dòng máu đến vùng não đang thiếu máu.

Lấy hai mảnh huyết khối, tái thông hoàn toàn mạch não

Tại phòng chụp mạch máu số hóa xóa nền (DSA), Trung tâm Chẩn đoán hình ảnh và Điện quang can thiệp, BS.CKI Nguyễn Trung Đức cùng êkíp xác định vị trí tắc ở đoạn M1 của động mạch não giữa. Hệ thống ống thông được đưa từ động mạch đùi qua hệ động mạch đến vị trí mạch não bị tắc.

Êkíp kết hợp kỹ thuật hút huyết khối và stent thu hồi để đưa cục máu đông ra khỏi lòng mạch. Sau khoảng 30 phút can thiệp, các bác sĩ lấy được hai mảnh huyết khối, hình ảnh chụp kiểm tra cho thấy dòng máu qua mạch não được tái thông hoàn toàn.

Theo bác sĩ Đức, ở người bệnh đột quỵ nhồi máu não do tắc động mạch lớn, mục tiêu quan trọng là tái thông dòng máu lên não càng sớm càng tốt. Trong những trường hợp đáp ứng đồng thời chỉ định tiêu sợi huyết và lấy huyết khối cơ học, hai phương pháp có thể được triển khai nối tiếp, không để quá trình chuyển tiếp giữa các bước điều trị làm mất thêm thời gian.

Quy trình điều trị được tiếp nối giữa hai cơ sở với mục tiêu hạn chế tối đa thời gian não thiếu máu.

Người bệnh đột quỵ tập đi sau 24 giờ điều trị

Sau 24 giờ điều trị, ông Thái tỉnh táo, nói chuyện được, vận động tay chân cải thiện rõ và bắt đầu tập đi dưới sự hướng dẫn của nhân viên y tế. Người bệnh tiếp tục được theo dõi, điều trị và xuất viện sau 5 ngày.

Bác sĩ khuyến cáo người dân cần kiểm soát các yếu tố nguy cơ đột quỵ như tăng huyết áp, đái tháo đường, rối loạn mỡ máu, hút thuốc lá và uống nhiều rượu bia. Người tăng huyết áp cần dùng thuốc theo chỉ định, theo dõi huyết áp thường xuyên và không tự ý ngưng điều trị.

Khi một người đột ngột méo miệng, yếu hoặc liệt tay chân, nói khó hay xuất hiện các dấu hiệu thần kinh bất thường, cần nghĩ đến đột quỵ và đưa người bệnh đến cơ sở có khả năng cấp cứu đột quỵ càng sớm càng tốt. Không nên chờ triệu chứng tự hết hoặc tự điều trị tại nhà.