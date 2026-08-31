Hà Nội: ‘Đi từng ngõ, gõ từng nhà’ phòng, chống dịch sốt xuất huyết, phụ huynh học sinh yên tâm đón năm học mới

Chi tiết hệ sinh thái chăm sóc sức khỏe học đường của Hà Nội từ nay đến năm 2035 GĐXH - Tại Kế hoạch số 338/KH-UBND ngày 27/8/2026 của UBND TP Hà Nội về thực hiện Chương trình Sức khỏe học đường trên địa bàn thành phố giai đoạn 2026-2035, Thành phố đặt ra một định hướng dài hạn, trong đó sức khỏe người học được quản lý theo hướng toàn diện, chủ động và liên tục, với sự tham gia của nhà trường, gia đình, ngành y tế và chính quyền các cấp.

Ca mắc sốt xuất huyết giảm nhưng phát sinh thêm 12 ổ dịch

CDC Hà Nội cho biết, từ ngày 21 - 28/8, toàn thành phố ghi nhận 268 ca sốt xuất huyết tại 74 xã, phường, trong đó có Dân Hòa, Hồng Vân, Hà Đông, Yên Nghĩa, Thanh Oai... Dù số ca mắc giảm 41 trường hợp so với tuần trước (309 ca), Hà Nội vẫn phát sinh thêm 12 ổ dịch tại Chương Mỹ, Hát Môn, Bạch Mai, Hòa Phú, Kiều Phú, Phúc Thọ, Phương Liệt, Phượng Dực, Từ Liêm và Yên Nghĩa.

Lũy kế từ đầu năm đến nay, Hà Nội ghi nhận 2.175 ca sốt xuất huyết tại 117 xã, phường, chưa có trường hợp tử vong. Con số này giảm 533 ca so với mức trung bình 5 năm 2021-2025 (2.708 ca) và giảm mạnh so với cùng kỳ năm 2023 (6.897 ca). Tuy nhiên, nhiều ổ dịch vẫn đang hoạt động.

Ngoài sốt xuất huyết, các bệnh truyền nhiễm khác tiếp tục xuất hiện, gồm tay chân miệng với 115 ca trong tuần, nâng tổng số ca từ đầu năm lên 4.830; COVID-19 ghi nhận 53 ca/tuần; sởi và ho gà vẫn rải rác. Mưa nhiều, giao mùa và học sinh tựu trường khiến công tác kiểm soát dịch bệnh chịu thêm áp lực.

CDC Hà Nội cho biết, trước kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 2/9, CDC Hà Nội thành lập, phân công các đội cơ động phòng, chống dịch trực 24/24h, sẵn sàng ứng phó với các tình huống bất thường; đồng thời tiếp tục giám sát những ổ dịch đang hoạt động tại một số xã, phường.

Trước nguy cơ này, các xã, phường đồng loạt triển khai vệ sinh môi trường, diệt lăng quăng, bọ gậy với phương châm "không có bọ gậy - không có muỗi truyền bệnh".

Tại phường Hà Đông, Trạm Y tế phối hợp các lực lượng cơ sở tổng vệ sinh môi trường, rà soát từng khu dân cư tại Vạn Phúc. Cán bộ y tế, cộng tác viên hướng dẫn người dân thau rửa, đậy kín dụng cụ chứa nước, lật úp phế thải có nguy cơ đọng nước.

Tại xã Quốc Oai, chiến dịch vệ sinh môi trường - diệt bọ gậy, diệt muỗi đợt III năm 2026 được triển khai tại các thôn Quảng Yên, Sơn Trung, Phượng Cách 1, Phượng Cách 3, Thụy Khuê, Đình Tổ… nhằm kiềm chế 1 ổ dịch đang hoạt động và 14 ca mắc.

Tại xã Tam Hưng, trước 8 ca bệnh và 1 ổ dịch ở thôn Phượng Thiên, Trạm Y tế xã phát động cao điểm giám sát dịch tễ, vận động người dân xử lý các vật dụng có nguy cơ đọng nước như xô chậu, lốp xe cũ, máng nước.

Ở thôn Hiệp Thuận (xã Hát Môn), môi trường được tổng rà soát, phế thải được thu gom trước khi lực lượng y tế phun hóa chất diệt muỗi chủ động.

Tại các phường Cầu Giấy, Hai Bà Trưng, chiến dịch phòng, chống sốt xuất huyết đợt 2 năm 2026 cũng được triển khai với sự tham gia của y tế, tổ dân phố, đội xung kích diệt bọ gậy và tổ giám sát.

Chủ động phòng dịch trong trường học, phụ huynh học sinh yên tâm đón năm học mới

Bảo vệ sức khỏe học sinh ngay từ đầu năm học 2026-2027 là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của ngành Y tế Hà Nội. Trẻ mầm non, tiểu học là nhóm có nguy cơ lây nhiễm cao do hệ miễn dịch đang hoàn thiện, thói quen vệ sinh chưa đồng đều và thường xuyên sinh hoạt tập thể.

Thực hiện chỉ đạo của UBND thành phố, Sở Y tế Hà Nội đã phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo cùng UBND các xã, phường tăng cường phối hợp phòng, chống dịch trong trường học.

Thực hiện chỉ đạo của UBND thành phố, Sở Y tế Hà Nội đã phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo cùng UBND các xã, phường tăng cường phối hợp phòng, chống dịch trong trường học.

Các cơ sở giáo dục được yêu cầu xây dựng kế hoạch phòng dịch, tổng vệ sinh môi trường, phát quang bụi rậm, khơi thông cống rãnh, thu gom phế liệu, khử khuẩn phòng học, đồ chơi và bảo đảm nguồn nước sạch.

Các trường mầm non, tiểu học phối hợp trạm y tế rà soát tiền sử, tổ chức tiêm chủng bù liều vaccine; đồng thời duy trì thông tin, báo cáo nhanh các ca bệnh nghi ngờ để kịp thời khoanh vùng, xử lý.

CDC Hà Nộ cho biết, đơn vị đã giám sát tại 22 xã, phường trọng điểm; tổ chức tập huấn ứng dụng phần mềm bản đồ số để khoanh vùng ca bệnh cho cán bộ chuyên trách tại 126 xã, phường. Trạm Y tế xã Hồng Vân và các địa bàn có ổ dịch được yêu cầu huy động tối đa lực lượng tại chỗ, xử lý dứt điểm các ổ dịch còn tồn tại.

Ngành Y tế Thủ đô khuyến cáo người dân dành ít nhất 10 phút mỗi tuần kiểm tra, lật úp và làm sạch dụng cụ chứa nước; duy trì thói quen ngủ màn, kể cả ban ngày. Khi có biểu hiện sốt cao liên tục, đau đầu, đau mỏi người hoặc xuất huyết, cần đến cơ sở y tế để được khám, tư vấn và điều trị kịp thời, không tự điều trị tại nhà.

Khám sức khỏe sàng lọc trước thềm năm học mới, nhiều học sinh Hà Nội phát hiện tăng cận thị, sâu răng GĐXH - Các phường, xã trên địa bàn Hà Nội đã và đang đồng loạt khẩn trương triển khai đồng bộ các biện pháp khám sức khỏe tổng quát cho trẻ em, học sinh, hoàn thành trước ngày 4/9.