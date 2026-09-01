Thắt ống dẫn trứng để tránh thai: 4 điều quan trọng chị em cần biết trước khi quyết định

Từ lâu, thắt ống dẫn trứng được xem là một trong những biện pháp tránh thai hiệu quả, phù hợp với phụ nữ đã chắc chắn không có nhu cầu sinh thêm con. Tuy nhiên, vì đây là phương pháp mang tính chất vĩnh viễn, chị em cần hiểu rõ cách thực hiện, hiệu quả, thời điểm phù hợp và những lưu ý trước khi quyết định.

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Thắt ống dẫn trứng là gì?

Theo các bác sĩ Bệnh viện Phương Đông, thắt ống dẫn trứng là thủ thuật làm tắc hoặc ngăn cách ống dẫn trứng, khiến tinh trùng không thể gặp trứng, từ đó ngăn quá trình thụ tinh và phòng ngừa mang thai. Sau khi thực hiện, tử cung, cổ tử cung và buồng trứng vẫn được bảo tồn, các cơ quan này tiếp tục hoạt động bình thường.

Thắt ống dẫn trứng là một phương pháp tránh thai lâu dài, thường được gọi là triệt sản nữ. Phương pháp có hiệu quả tránh thai rất cao nhưng không tuyệt đối, vẫn có một tỷ lệ rất nhỏ phụ nữ có thể mang thai sau khi thực hiện.

Thủ thuật có thể được tiến hành khi người phụ nữ không mang thai, ngay sau sinh hoặc kết hợp trong một số ca phẫu thuật ổ bụng khác. Tuy nhiên, do đây là phương pháp có tính chất vĩnh viễn, vợ chồng cần cân nhắc kỹ về nhu cầu sinh con trước khi đưa ra quyết định.

Trước khi thắt ống dẫn trứng, chị em cần biết điều này

Theo các bác sĩ Bệnh viện Thu Cúc, điều quan trọng nhất trước khi thắt ống dẫn trứng là người phụ nữ cần có sự chuẩn bị kỹ về tâm lý và hiểu rõ tính chất của phương pháp. Sau khi thực hiện, việc nối lại ống dẫn trứng rất khó khăn, tốn kém và không đảm bảo có thể phục hồi khả năng sinh sản như trước.

Vì vậy, chị em chỉ nên lựa chọn phương pháp này khi đã chắc chắn không có nhu cầu sinh thêm con. Trước thủ thuật, bác sĩ sẽ thăm khám, đánh giá tình trạng sức khỏe và tư vấn về lợi ích, nguy cơ cũng như các phương pháp tránh thai khác để người bệnh có cơ sở đưa ra quyết định.

Một số yếu tố có thể khiến quá trình phẫu thuật phức tạp hơn hoặc làm tăng nguy cơ biến chứng như béo phì, đái tháo đường, lạc nội mạc tử cung hoặc từng phẫu thuật vùng bụng, vùng chậu. Chị em cần thông báo đầy đủ tiền sử bệnh và các loại thuốc đang sử dụng cho bác sĩ trước khi thực hiện.

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Thời điểm thắt ống dẫn trứng

Với sản phụ sinh mổ, thủ thuật có thể được thực hiện kết hợp ngay trong ca mổ lấy thai nếu đã được tư vấn và quyết định từ trước. Với phụ nữ sinh thường, thủ thuật có thể được thực hiện trong thời gian sớm sau sinh khi bác sĩ đánh giá tình trạng sức khỏe phù hợp.

Nếu quá trình chuyển dạ hoặc hậu sản có bất thường như nhiễm trùng, sốt hoặc một số biến chứng khác, bác sĩ có thể chỉ định trì hoãn thủ thuật cho đến khi sức khỏe ổn định.

Đối với phụ nữ không mang thai, thời điểm thực hiện sẽ được bác sĩ tư vấn dựa trên chu kỳ kinh nguyệt và tình trạng sức khỏe. Trước khi tiến hành, cần bảo đảm không có thai và tuân thủ hướng dẫn về quan hệ tình dục cũng như các biện pháp tránh thai trong thời gian chờ thủ thuật.

Chị em cần làm gì sau khi thắt ống dẫn trứng?

Sau thủ thuật, chị em nên nghỉ ngơi và vận động nhẹ nhàng trong những ngày đầu. Không nên bê vật nặng, tập luyện cường độ cao hoặc thực hiện các động tác gây căng vùng bụng cho đến khi cơ thể hồi phục theo hướng dẫn của bác sĩ.

Vết mổ cần được giữ sạch và khô theo hướng dẫn của nhân viên y tế. Chị em không nên tự ý bôi thuốc, đắp lá hoặc sử dụng các loại thuốc không được bác sĩ chỉ định lên vùng phẫu thuật.

Nếu vết mổ ngày càng đỏ, sưng nóng, đau tăng, chảy dịch hoặc xuất hiện các dấu hiệu bất thường khác, người bệnh cần đến cơ sở y tế để được kiểm tra, loại trừ nhiễm trùng hoặc các biến chứng sau phẫu thuật.

Trong thời gian hồi phục, chị em cũng không nên quan hệ tình dục khi vẫn còn đau nhiều hoặc vết mổ chưa lành. Thời điểm có thể trở lại sinh hoạt tình dục nên được cân nhắc dựa trên tình trạng hồi phục thực tế và hướng dẫn của bác sĩ.

Thắt ống dẫn trứng là phương pháp tránh thai có hiệu quả cao nhưng mang tính chất lâu dài, vì vậy quyết định thực hiện cần được cân nhắc kỹ. Chị em nên thăm khám tại cơ sở y tế chuyên khoa, trao đổi trực tiếp với bác sĩ về tình trạng sức khỏe, nhu cầu sinh sản và các lựa chọn tránh thai trước khi quyết định.