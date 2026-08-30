Loại hạt được ví như 'kho dinh dưỡng', người bệnh tiểu đường nên ăn đúng cách để ổn định đường huyết

Người bệnh tiểu đường có nên ăn yến mạch?

Yến mạch là một trong những thực phẩm có chỉ số đường huyết tương đối thấp. Theo nguồn tin từ Bệnh viện Thu Cúc, chỉ số đường huyết của yến mạch dao động khoảng 40-55 tùy loại yến mạch và cách chế biến.

Thực phẩm có chỉ số đường huyết thấp thường được tiêu hóa và hấp thu chậm hơn, giúp đường huyết sau ăn tăng từ từ thay vì tăng nhanh. Vì vậy, yến mạch có thể được lựa chọn trong khẩu phần ăn của người bệnh tiểu đường, đặc biệt khi được sử dụng với lượng phù hợp và chế biến không bổ sung nhiều đường.

Ảnh minh họa.

Lợi ích khi người bệnh tiểu đường ăn yến mạch

Trao đổi với Báo Sức khỏe và Đời sống, BS. Vũ Ngọc Hà, Bệnh viện Đại học Y Hà Nội cho biết, chế độ ăn là vấn đề quan trọng trong điều trị đái tháo đường. Mục tiêu của chế độ ăn là cung cấp đầy đủ, cân bằng về số lượng và chất lượng các thành phần dinh dưỡng, qua đó hỗ trợ kiểm soát đường huyết, duy trì cân nặng phù hợp và đảm bảo sức khỏe cho người bệnh.

Yến mạch có hàm lượng chất xơ tương đối cao và chỉ số đường huyết tương đối thấp nên có thể phù hợp với chế độ ăn của người bệnh tiểu đường. Khi lựa chọn yến mạch thay cho một số món ăn sáng giàu carbohydrate, người bệnh có thể kiểm soát tốt hơn lượng carbohydrate đưa vào cơ thể.

Chất xơ hòa tan beta-glucan trong yến mạch cũng giúp tạo cảm giác no lâu, hỗ trợ kiểm soát cân nặng. Bên cạnh đó, thành phần này có thể góp phần cải thiện cholesterol, từ đó hỗ trợ sức khỏe tim mạch.

Tuy nhiên, lợi ích của yến mạch phụ thuộc vào loại yến mạch, khẩu phần và cách chế biến. Yến mạch ăn kèm nhiều đường, sữa đặc, siro hoặc các loại topping giàu năng lượng có thể làm tăng tổng lượng carbohydrate và năng lượng của bữa ăn, không còn phù hợp với mục tiêu kiểm soát đường huyết và cân nặng.

Người bệnh tiểu đường ăn yến mạch thế nào để không làm tăng đường huyết?

Người bệnh nên ưu tiên yến mạch nguyên chất, chẳng hạn yến mạch nguyên hạt hoặc cán dẹt, đồng thời hạn chế các sản phẩm yến mạch ăn liền có bổ sung đường. Tự chế biến món ăn từ yến mạch cũng giúp dễ kiểm soát lượng đường và các thành phần đi kèm.

Mỗi bữa có thể sử dụng khoảng 30-50 g yến mạch khô. Tuy nhiên, đây không phải khẩu phần áp dụng cho tất cả người bệnh. Lượng ăn phù hợp cần được cân đối với tổng nhu cầu carbohydrate, năng lượng và tình trạng sức khỏe của từng người.

Khi ăn yến mạch, người bệnh có thể kết hợp với các nguồn protein phù hợp như sữa không đường, trứng hoặc các loại hạt như óc chó, hạnh nhân. Cách kết hợp này giúp bữa ăn đa dạng và có thêm chất đạm, chất béo lành mạnh.

Ngược lại, nên hạn chế thêm sữa đặc, siro, chocolate, đường hoặc các loại topping nhiều năng lượng vào món yến mạch. Những thành phần này có thể làm tăng lượng đường và năng lượng của bữa ăn, gây khó khăn cho việc kiểm soát đường huyết và cân nặng.

Người bệnh cũng cần lưu ý yến mạch đã cung cấp carbohydrate, vì vậy không nên đồng thời ăn quá nhiều các nguồn tinh bột khác trong cùng một bữa mà không tính toán tổng lượng carbohydrate. Việc lựa chọn và phân bổ các nguồn tinh bột trong ngày cần phù hợp với kế hoạch dinh dưỡng của từng người.

Ảnh minh họa.

Người bệnh tiểu đường nên theo dõi đường huyết sau khi ăn yến mạch

Mỗi người bệnh có thể có đáp ứng đường huyết khác nhau với cùng một loại thực phẩm. Vì vậy, người bệnh có thể theo dõi đường huyết sau ăn theo hướng dẫn của bác sĩ để đánh giá mức độ phù hợp của khẩu phần yến mạch.

Việc ghi nhận lượng yến mạch, các thực phẩm ăn kèm và kết quả đường huyết sau ăn cũng giúp người bệnh nhận biết khẩu phần nào phù hợp với mình. Nếu đường huyết thường xuyên tăng cao sau các bữa ăn, người bệnh nên trao đổi với bác sĩ hoặc chuyên gia dinh dưỡng để điều chỉnh khẩu phần thay vì tự ý cắt giảm quá mức tinh bột.

Nhìn chung, người bệnh tiểu đường có thể ăn yến mạch, nhưng cần chú ý loại yến mạch, khẩu phần và thực phẩm ăn kèm. Ưu tiên yến mạch nguyên chất, hạn chế đường bổ sung và cân đối tổng lượng carbohydrate trong bữa ăn là những yếu tố quan trọng để thực phẩm này phát huy lợi ích mà vẫn hỗ trợ kiểm soát đường huyết.