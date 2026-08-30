Tưởng mắc ung thư tuyến tiền liệt, người đàn ông 51 tuổi bất ngờ nhận tin vui nhờ làm việc này 3 năm trước

Nghi u ác tính từ những khối cạnh cột sống

Nam bệnh nhân L.V.T. (51 tuổi, quê Sơn La) phát hiện khối cạnh cột sống ngực nên đến khám tại một bệnh viện địa phương. Dựa trên kết quả thăm khám và chẩn đoán hình ảnh ban đầu, người bệnh được chẩn đoán sơ bộ u ác tính tuyến tiền liệt và tổn thương thứ phát màng phổi, đồng thời có chỉ định sinh thiết để xác định bản chất tổn thương.

Trước khi thực hiện thủ thuật, bệnh viện địa phương gửi phim chụp cắt lớp vi tính (CT) phổi có tiêm thuốc đến Trung tâm Chẩn đoán hình ảnh Medlatec (MEDIM) để hội chẩn từ xa với các chuyên gia.

Đối chiếu phim CT sau 3 năm, phát hiện điểm bất thường. Ảnh: BVCC

Qua hệ thống lưu trữ và truyền hình ảnh y tế (PACS), các chuyên gia MEDIM nhận thấy nhiều khối tổ chức phần mềm nằm cạnh các đốt sống ngực. Trong đó, khối lớn nhất bên phải có kích thước khoảng 65 x 50 mm, bờ đều, ranh giới rõ, ngấm thuốc mạnh và đồng nhất sau tiêm.

Đáng chú ý, khi khai thác thêm tiền sử, người bệnh cho biết đã mắc bệnh tan máu bẩm sinh (Thalassemia) khoảng 10 năm và từng cắt lách. Cả bố và mẹ của bệnh nhân đều mang gen Thalassemia.

Các chuyên gia MEDIM đề nghị cung cấp thêm hình ảnh ổ bụng để đánh giá tổn thương được cho là liên quan đến tuyến tiền liệt. Qua hình ảnh bổ sung, tổn thương không có đặc điểm phù hợp với u tuyến tiền liệt. Trong khi đó, một khối cạnh sống vùng cùng cụt lại có đặc điểm tương đồng với các tổn thương cạnh cột sống ngực.

Đối chiếu phim CT sau 3 năm, phát hiện điểm bất thường

Một dữ liệu quan trọng giúp thay đổi hướng chẩn đoán là bệnh nhân từng khám và chụp CT tại Phòng khám Đa khoa Medlatec Tây Hồ vào tháng 8/2023.

Khi đối chiếu hình ảnh cũ với phim CT hiện tại, các bác sĩ nhận thấy những khối tổn thương cạnh cột sống gần như không thay đổi về kích thước và tính chất sau khoảng 3 năm.

Theo BSCKI. Kiều Trí Lộc, Trung tâm Chẩn đoán hình ảnh cho biết diễn biến ổn định của tổn thương trong thời gian dài là dữ kiện có giá trị trong quá trình chẩn đoán. Kết hợp với vị trí các khối tổn thương và tiền sử Thalassemia, các chuyên gia MEDIM nhận định hình ảnh phù hợp với các ổ tạo máu ngoài tủy hơn là tổn thương ác tính.

Từ kết quả hội chẩn, người bệnh được định hướng điều trị nội khoa và theo dõi, không phải thực hiện sinh thiết như dự kiến ban đầu.

Trường hợp của bệnh nhân T. cho thấy việc đánh giá tổn thương không chỉ dựa trên một thời điểm chụp chiếu mà cần kết hợp nhiều dữ liệu, trong đó có tiền sử bệnh lý và diễn biến hình ảnh theo thời gian.

Việc lưu trữ đầy đủ và có hệ thống dữ liệu hình ảnh không chỉ hỗ trợ bác sĩ chẩn đoán chính xác hơn mà còn giúp theo dõi diễn biến bệnh, đánh giá đáp ứng điều trị và hạn chế những thủ thuật không cần thiết cho người bệnh.

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