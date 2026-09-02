Loại quả ngọt thơm bán đầy chợ Việt, người bệnh tiểu đường cần ăn đúng cách để bảo vệ đường huyết

Người bệnh tiểu đường ăn dứa có tốt không?

Dứa là một loại trái cây thơm ngon và giàu dinh dưỡng. Dứa chứa nhiều vitamin A, vitamin C, chất xơ, chất chống oxy hóa và các khoáng chất như canxi, magie, photpho, kali... rất tốt cho sức khỏe.

Theo Báo SKĐS, người mắc bệnh tiểu đường có thể ăn bất kỳ loại thực phẩm nào, bao gồm cả dứa và các loại trái cây khác, nhưng cần xem xét cách ăn phù hợp với chế độ ăn uống và lối sống.

Hiệp hội Đái tháo đường Hoa Kỳ (ADA) khuyến nghị người bệnh đái tháo đường nên ăn phong phú các loại thực phẩm tươi, kể cả trái cây. Tuy nhiên, do chứa carbohydrate và cả đường tự nhiên nên người mắc bệnh tiểu đường không nên ăn dứa quá nhiều. Số lượng dứa ăn vào phải phù hợp, cân đối với phần còn lại của chế độ ăn và liệu trình điều trị.

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Người bệnh tiểu đường ăn dứa thế nào để bảo vệ đường huyết?

Theo các bác sĩ BVĐK Tâm Anh, người bệnh tiểu đường nên tiêu thụ dứa với khối lượng vừa phải, bên cạnh đó cần lưu ý đến các vấn đề sau đây:

Mỗi người bệnh tiểu đường sẽ có tình trạng bệnh và thể trạng khác nhau. Người bệnh cần tham khảo ý kiến bác sĩ về việc bổ sung dứa hoặc bất kỳ thực phẩm nào vào chế độ dinh dưỡng để được tư vấn chi tiết về khối lượng và cách dung nạp phù hợp.

Người bệnh tiểu đường ăn được dứa không có nghĩa là được ăn quá mức hoặc thay thế cả bữa chính. Bởi người bệnh tiểu đường cần đảm bảo khẩu phần ăn đa dạng, cung cấp đầy đủ dưỡng chất theo nhu cầu dinh dưỡng của cơ thể. Thế nên, chỉ nên dùng dứa làm bữa ăn phụ hoặc sử dụng dứa như một phần thực phẩm trong bữa chính với khối lượng phù hợp.

Người bệnh tiểu đường nên thường xuyên kiểm tra mức đường huyết trước và sau bữa ăn để đánh giá được ảnh hưởng của thực phẩm đối với nồng độ đường trong máu, qua đó có thể điều chỉnh chế độ dinh dưỡng phù hợp.

Song song với việc tối ưu chế độ dinh dưỡng, người bệnh tiểu đường cần đảm bảo tuân thủ nghiêm ngặt phác đồ điều trị y khoa và lịch hẹn tái khám của bác sĩ để tối ưu hiệu quả chữa trị, nâng cao sức khỏe.

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Người bệnh tiểu đường ăn dứa bao nhiêu là đủ?

Dứa có tải lượng đường huyết GL nằm ở mức 6, thuộc nhóm thực phẩm có chỉ số đường huyết thấp. Nếu thích ăn dứa, hãy ăn một phần vừa phải (1/2 cốc dứa đóng hộp hoặc 3/4 cốc dứa tươi) và kết hợp nó với protein như phô mai tươi ít béo hoặc sữa chua Hy Lạp hoặc chất béo lành mạnh như các loại hạt để giảm tổng giá trị GI của bữa ăn nhẹ hoặc bữa ăn chính. Hoặc cũng có thể thêm dứa vào món gà xào để tăng thêm một chút vị ngọt.

Nếu đưa dứa vào một bữa ăn chính (chẳng hạn như thịt heo nướng và dứa), hãy cân nhắc ăn protein trước. Có một số bằng chứng cho thấy ăn theo thứ tự này có thể làm chậm sự tăng lượng đường trong máu.

Nghiên cứu cho thấy rằng ở những người mắc bệnh đái tháo đường type 2, việc ăn rau và protein trước khi ăn carbohydrate giúp giảm đáng kể lượng đường và insulin sau bữa ăn so với khi ăn carbohydrate trước.

Nghiên cứu khác đã kiểm tra tác động của việc ăn cùng một bữa ăn theo thứ tự khác nhau (carbohydrate trước so với protein và rau trước). Kết quả cho thấy lượng glucose thấp hơn đáng kể ở các thời điểm kiểm tra sau bữa ăn (30, 60 và 120 phút) khi protein và rau được ăn trước carbohydrate, mức insulin cũng thấp hơn.