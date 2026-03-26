6 món đồ uống giúp thanh nhiệt gan vào mùa xuân cực hiệu quả, hãy luân phiên uống mỗi ngày 1 cốc vào bữa sáng

Mùa xuân thuộc hành Mộc trong phong thủy ngũ hành, tượng trưng cho sự sinh sôi, nảy nở, cây cối đâm chồi nảy lộc và năng lượng tươi mới. Đây cũng được coi là thời điểm hoàn hảo để bồi bổ gan. Thực tế, bạn không cần phải áp dụng liệu pháp ăn kiêng phức tạp, chỉ cần một cốc sữa đậu nành tự làm mỗi ngày là có thể thanh nhiệt gan, bổ khí huyết, an thần và giúp ngủ ngon. Những thức uống này dịu nhẹ, bổ dưỡng và phù hợp với mọi đối tượng trong gia đình. Công thức làm cũng rất đơn giản và tiện lợi chỉ với chiếc máy làm sữa hạt. Chúng ta hãy cùng theo dõi 6 công thức làm sữa đậu nành dưới đây nhé

1. Sữa đậu nành, kỷ tử và đậu xanh

Thích hợp dùng cho các trường hợp người bị mắt khô, mỏi mắt và những người có hệ tiêu hóa kém vào mùa xuân.

Nguyên liệu (cho 2 người): 30g đậu nành, 20g đậu xanh, 10g kỷ tử, 600ml nước, đường phèn tùy khẩu vị

Cách làm sữa đậu nành, kỷ tử và đậu xanh

Bước 1: Rửa sạch đậu nành và đậu xanh, không cần ngâm, cho trực tiếp vào máy làm sữa hạt. Rửa sạch quả kỷ tử và cho vào máy, sau đó thêm nước đến vạch quy định.

Bước 2: Chọn chế độ "sữa đậu nành", sau khi xay xong, thêm đường phèn cho vừa khẩu vị và khuấy đều.

Loại nước này có vị ngọt thanh, tốt cho việc thanh nhiệt và cải thiện thị lực. Những người thường xuyên sử dụng điện thoại di động và máy tính nên uống nhiều hơn.

2. Sữa đậu nành, củ mài và hoa hồng

Thích hợp cho những người bị trầm cảm, thường xuyên thở dài, bị ứ trệ khí gan hoặc có sắc mặt xỉn màu.

Nguyên liệu: 30g đậu nành, 40g củ mài, 3-5 nụ hoa hồng khô, một ít đường phèn.

Cách làm sữa đậu nành, củ mài và hoa hồng

Bước 1: Rửa sạch đậu nành, để ráo nước. Gọt vỏ củ mài, rửa sạch, sau đó thái hạt lựu. Cho tất cả các nguyên liệu vào máy làm sữa hạt và thêm 600ml nước.

Bước 2: Sau đó đậy nắp máy làm sữa hạt và chọn chế độ "sữa đậu nành". Thành phẩm cuối cùng có hương thơm hoa cỏ đậm đà và kết cấu mịn màng.

Thức uống này giúp làm dịu gan, điều hòa khí huyết và nuôi dưỡng làn da. Đặc biệt tốt cho phụ nữ, thậm chí còn có thể cải thiện tâm trạng.

3. Sữa đậu nành, đậu đen và dâu tằm

Thích hợp cho những người có làn da xanh xao, xỉn màu, tuần hoàn máu kém và tóc khô do thức khuya.

Nguyên liệu: 30g đậu nành, 30g đậu đen, 10g gạo đen, 10g dâu tằm khô, 5g kỷ tử.

Cách làm sữa đậu nành, đậu đen và dâu tằm

Rửa sạch đậu nành, đậu đen và gạo đen, rồi để ráo. Cho đậu nành, đậu đen và gạo đen vào máy làm sữa hạt cùng với dâu tằm khô, kỷ tử. Sau đó thêm 600ml nước và đậy nắp lại, chọn chế độ sữa đậu nành và khởi động. Không cần thêm đường, thức uống này đã có hương thơm và vị ngọt tự nhiên của trái cây.

Nó bổ dưỡng cho thận và gan, làm sáng da, nếu sử dụng thường xuyên, làn da của bạn sẽ trở nên rạng rỡ từ bên trong.

4. Sữa đậu nành, củ hoa huệ và hạt sen

Thích hợp cho những người khó ngủ, hay mê sảng, mộng mị và dễ bị thức giấc, cảm thấy cáu kỉnh, tâm trạng bồn chồn.

Nguyên liệu: 30g đậu nành, 10g củ hoa huệ khô, 10g hạt sen, đường phèn tùy khẩu vị.

Cách làm món sữa đậu nành, củ hoa huệ và hạt sen

Rửa sạch củ hoa huệ, hạt sen và đậu nành. Sau đó cho tất cả các nguyên liệu vào máy làm sữa hạt. Thêm 600ml nước rồi đậy nắp và chọn chế độ "sữa đậu nành". Khi thời gian kết thúc bạn sẽ có hỗn hợp thức uống sánh mịn, thơm ngon.

Thức uống này giúp thư giãn tinh thần, làm dịu thần kinh, hỗ trợ giấc ngủ và dưỡng ẩm cho da khô. Nếu bạn khó ngủ vào ban đêm, uống một tách vào buổi sáng sẽ giúp bạn cảm thấy đặc biệt thư thái.

5. Sữa đậu nành, đậu gà và kê

Thích hợp cho những người dễ bị nóng trong người, hôi miệng, tỳ vị yếu và tiêu hóa kém.

Nguyên liệu: 15g đậu nành, 25g đậu gà, 15g hạt kê.

Cách làm sữa đậu nành, đậu gà và kê

Rửa sạch tất cả các nguyên liệu và không cần ngâm sau đó cho vào máy làm sữa hạt. Thêm 600ml nước và chọn chế độ "sữa đậu nành". Khi thời gian kết thúc, bạn sẽ có thức uống với hương vị nhàng, êm dịu và tính chất dịu nhẹ, nên sẽ không gây nóng trong người.

Sản phẩm này giúp tăng cường chức năng tỳ vị, thanh nhiệt, phù hợp cho cả người già và trẻ em. Sử dụng lâu dài sẽ giúp dạ dày và đường ruột khỏe mạnh hơn.

6. Sữa đậu nành, hoa cúc và kỷ tử

Thích hợp cho những người bị chứng gan hỏa quá mức, vị đắng trong miệng, dễ cáu gắt, mắt đỏ và ngứa, và những người dễ bị nổi mụn.

Nguyên liệu: 35g đậu nành, 3-4 bông hoa cúc khô, 10g kỷ tử, một nhúm đường phèn

Cách làm sữa đậu nành, hoa cúc và kỷ tử

Rửa sạch đậu nành và kỷ tử rồi để ráo nước. Nhẹ nhàng tráng hoa cúc để loại bỏ bụi bẩn. Cho tất cả nguyên liệu vào máy làm sữa hạt và thêm 600ml nước rồi chọn chế độ "sữa đậu nành". Khi thời gian kết thúc, sẽ cho ra thành phẩm mùi thơm nồng và vị ngọt hậu.

Thức uống này giúp thanh lọc gan, cải thiện thị lực và giải nhiệt. Rất thích hợp cho những người dễ bị nóng bức vào mùa xuân.

Mẹo hữu ích bạn cần biết

- Khi bạn dùng máy làm sữa hạt thì chỉ cần rửa sạch các loại hạt sẽ tiết kiệm thời gian, thuận tiện hơn. Nếu bạn thích đồ uống có độ mịn hơn, thì hãy ngâm hạt trước hơn 4 tiếng.

- Nên thêm đường phèn sau khi xay để tránh ảnh hưởng đến quá trình giải phóng chất dinh dưỡng từ các nguyên liệu.

- Bạn có thể nấu lượng sữa nhiều hơn. Đậy kín và bảo quản lạnh, dùng hết trong vòng 24 giờ. Lắc đều và hâm nóng trước khi uống.

Hãy luân phiên uống 6 loại đồ uống khác nhau để bồi bổ gan mỗi tuần mà công thức không hề cầu kỳ, phức tạp. Cách này rất dễ thực hiện và bạn sẽ có được làn da hồng hào và khỏe mạnh.