Những thực phẩm quen thuộc giúp giảm gánh nặng lọc thận cho người trên 40 tuổi
GĐXH - Thận không cần “bổ” bằng thuốc đắt tiền, mà cần được nuôi dưỡng đúng cách qua bữa ăn mỗi ngày. Những thực phẩm quen thuộc dưới đây đặc biệt tốt cho thận, người tuổi trung niên nên bổ sung sớm.
Sau tuổi 40, chức năng thận có thể suy giảm mà không rõ ràng, với các triệu chứng nhẹ như tiểu đêm và mệt mỏi. Nếu không điều chỉnh lối sống và dinh dưỡng, nguy cơ mắc các bệnh lý như suy thận hay sỏi thận có thể tăng lên.
Để bảo vệ sức khỏe thận, việc lựa chọn thực phẩm tốt cho thận sau tuổi 40 là vô cùng quan trọng. Theo các chuyên gia dinh dưỡng, việc chăm sóc thận nên bắt đầu từ chế độ ăn hàng ngày, thay vì phụ thuộc hoàn toàn vào các biện pháp bổ trợ.
Các loại cá béo tốt cho thận sau tuổi 40
Theo chuyên gia dinh dưỡng, các loại cá như cá hồi, cá thu, cá mòi… ăn đều đặn 2 - 3 bữa mỗi tuần giúp cho thận hoạt động nhẹ nhàng hơn.
Ngoài việc giàu protein dễ tiêu hóa, các loại cá béo chứa hàm lượng omega-3 EPA và DHA cao, giúp giảm viêm toàn thân, một yếu tố góp phần vào tổn thương mô thận. Theo chuyên gia thận học tại Tổ chức Quốc gia về Thận (Mỹ), một chế độ ăn giàu omega-3 có thể giúp cải thiện huyết áp và giảm protein niệu - cả hai đều là chỉ dấu cho tổn thương thận.
Như cá mòi vừa rẻ, vừa dễ tìm mà lại giàu dưỡng chất bảo vệ mạch máu nhỏ trong thận. Mỗi khẩu phần cá mòi cung cấp lượng lớn canxi, vitamin B12, vitamin D, cùng với omega-3… đều có lợi cho mạch máu thận và khả năng lọc của cầu thận. Loại cá này cũng có thể ăn cả xương, giúp bổ sung thêm canxi thường bị thiếu hụt ở những người mắc bệnh thận mạn ở giai đoạn đầu.
Một số món ăn chế biến từ cá, người tuổi trung niên nên ăn để tăng cường chức năng thận như: cá hấp gừng, cá nướng giấy bạc…
Lưu ý là cần tránh làm các món chiên ngập dầu hoặc dùng nhiều gia vị mặn sẽ không tốt cho thận, nhất là ở tuổi trung niên.
Bí đỏ hỗ trợ đào thải độc tố
Người tuổi trung niên trong bữa ăn hàng ngày nên bổ sung bí đỏ. Bí đỏ chứa nhiều vitamin A, chất xơ và kali ở mức vừa phải, phù hợp với người cần bảo vệ thận. Những món ăn được chế biến từ bí đỏ thường mềm, dễ tiêu hóa, giúp hệ tiêu hóa hoạt động hiệu quả, từ đó giảm áp lực chuyển hóa.
Mọi người có thể làm các món như: Canh bí đỏ nấu thịt bằm, Cháo bí đỏ ăn sáng…
Ăn bí đỏ tối đa 2-3 lần/tuần, mỗi lần khoảng 1 bát là mức an toàn cho hầu hết người trưởng thành khỏe mạnh. Khi nấu nên nấu kỹ, tránh ăn sống hoặc uống nước ép bí đỏ chưa qua xử lý kỹ.
Lòng trắng trứng là đạm 'sạch' cho thận
Lòng trắng trứng là nguồn protein chất lượng cao nhưng ít phốt pho, giúp giảm gánh nặng lọc cho thận. Với những người bị thận âm hư kèm khô miệng, khô da, lòng trắng trứng cũng là lựa chọn nhẹ nhàng, không gây cảm giác nặng bụng hay nóng ẩm.
Tuy nhiên, theo chuyên gia mọi người nên ưu tiên ăn trứng luộc, hạn chế lòng đỏ nếu có vấn đề về mỡ máu.
Táo hỗ trợ làm sạch hệ tiết niệu
Táo giàu chất xơ hòa tan giúp hệ tiêu hóa hoạt động trơn tru, từ đó thúc đẩy tiêu hóa, đào thải chất cặn bã qua phân và nước tiểu. Khi hệ tiêu hóa "nhẹ nhàng", thận cũng giảm được áp lực. Trong táo cũng giàu chất chống oxy hóa, giúp giảm viêm và hỗ trợ thận đào thải chất độc.
Mọi người có thể ăn trực tiếp hoặc ép nước, nhưng cách ăn tốt nhất là rửa sạch rồi giữ cả vỏ để tận dụng tối đa dưỡng chất.
Rau cải cân bằng điện giải tự nhiên
Các loại rau cải xanh giúp bổ sung vitamin và khoáng chất cần thiết, đồng thời hỗ trợ cân bằng huyết áp là yếu tố quan trọng với sức khỏe thận.
Người tuổi trung niên nên chế biến dạng luộc hoặc hấp để hạn chế muối và dầu mỡ.
