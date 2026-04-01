Điểm danh những trải nghiệm ẩm thực 'độc bản' không nên bỏ lỡ khi đến Sa Pa
Thưởng thức ly café trứ danh của thương hiệu Starbucks ở độ cao 3.063m, khám phá hương vị thanh tao của ẩm thực Halal giữa lòng đại ngàn, hay nhâm nhi miếng cá tầm nướng mắc khén thơm lừng, đậm vị Tây Bắc…. Đây là những trải nghiệm ẩm thực "độc bản" không nên bỏ lỡ khi đến với xứ sở trong mây dịp lễ Giỗ Tổ và kỳ nghỉ 30/4, 1/5 sắp tới.
Starbucks Fansipan: Cửa hàng café cao nhất châu Á
Đây chắc chắn là trải nghiệm ẩm thực độc bản chỉ có tại Fansipan (Sa Pa) mà bất kỳ ai cũng không muốn bỏ lỡ. Vừa chính thức khai trương vào ngày 14/3, Starbucks Fansipan không chỉ là một tiệm cà phê đơn thuần mang thương hiệu quốc tế mà còn là một cột mốc ghi dấu kỷ lục - Cửa hàng Starbucks cao nhất toàn châu Á.
Tọa lạc tại khu vực Sân Mây ở độ cao 3.063m, Starbucks Fansipan mở ra một đặc quyền hiếm có: Thưởng thức hương vị café thượng hạng giữa biển mây. Vượt lên trên một cửa hàng cafe thông thường, Starbucks Fansipan thiết lập một định nghĩa mới về cách thưởng thức café, đó là tận hưởng hương vị cà phê toàn cầu giữa linh hồn của đại ngàn.
Café Du Soleil: Thưởng thức café giữa lưng chừng trời
Tọa lạc ngay chân cột cờ Fansipan hùng vĩ, Café Du Soleil là điểm dừng chân lãng mạn cho hành trình chinh phục "Nóc nhà Đông Dương". Nếu Starbucks Fansipan mang đến sự mới mẻ của một thương hiệu quốc tế, thì Du Soleil lại là không gian sưởi ấm lý tưởng với nét văn hóa Tây Bắc đặc trưng.
Qua những khung cửa kính khoáng đạt, du khách có thể thỏa sức săn mây và ngắm nhìn dãy Hoàng Liên Sơn đại ngàn. Còn gì tuyệt vời hơn khi được nhâm nhi tách cacao nóng hổi cùng bánh ngọt mềm mịn, tận hưởng cảm giác thư giãn trọn vẹn giữa biển mây bồng bềnh và tiết trời se lạnh của đỉnh Fansipan.
Dù chọn tọa độ nào, cảm giác nhâm nhi thức uống ấm nóng, thu trọn vào tầm mắt biển mây cuồn cuộn là một trải nghiệm độc nhất vô nhị cho chuyến du ngoạn đầy cảm xúc trên "Nóc nhà Đông Dương".
Nhà hàng Chợ Quê - Thưởng thức hương vị Việt Nam giữa ngàn mây
Sau những giây phút chinh phục "Nóc nhà Đông Dương" và tận hưởng cảm giác phê pha khó tả khi thưởng thức những tách trà hay cà phê ấm áp giữa lưng chừng trời, bạn đừng quên dừng chân khám phá thế giới ẩm thực vô cùng đặc sắc tại Fansipan. Khu Food cart Chợ Quê (khu vực ga đến của cáp treo) sẽ đem lại cho bạn một trải nghiệm hoàn toàn mới mẻ và đẳng cấp về ẩm thực Việt Nam, nơi những món ăn tưởng chừng quen thuộc đã được nâng tầm thành đặc sản ẩm thực tiêu chuẩn 5 sao.
Hai món ăn đắt khách nhất và được đánh giá là "must try" tại Chợ Quê là một tô bún cá măng cay hay tô phở gà bản đặc sắc. Hương vị đặc biệt làm nên sức cuốn hút riêng cho hai đặc sản đắt khách nhất Chợ Quê lại mang đậm dấu ấn sản vật địa phương. Nếu phở gà bản ghi điểm bởi thớ thịt gà dai giòn, ngọt thịt, thì bún cá lại chinh phục thực khách bằng những miếng cá tầm, cá hồi nước lạnh tươi rói – loại đặc sản chỉ có thể tìm thấy ở vùng cao Sa Pa. Nước dùng thanh tao, thịt cá ngọt chắc, thêm chút măng chua cay tê tê nơi đầu lưỡi – một tô bún biến tấu đủ để làm mới hương vị quen thuộc, mang đến cho du khách trải nghiệm khó lòng mà quên được.
Không chỉ dừng lại ở vị truyền thống, Chợ Quê còn mang đến những trải nghiệm mới lạ khi đưa đặc sản bản địa vào lòng ẩm thực phương Tây. Đó là chiếc Burger Cá Tầm săn chắc, ngọt thịt hay Pizza Cá Hồi béo ngậy trên lớp đế giòn rụm. Một sự biến tấu độc đáo mà có lẽ, chỉ trong không gian của Chợ Quê, du khách mới cảm nhận được trọn vẹn sự thú vị này.
Trải nghiệm ẩm thực Halal nơi đỉnh thiêng Fansipan
Nếu muốn tận hưởng một nghiệm ẩm thực mới mẻ, hoàn toàn khác biệt với những đặc sản ẩm thực Tây Bắc đã trở nên quen thuộc, thì nhà hàng Sharia tọa lạc tại tầng 3, Ga đi cáp treo Hoàng Liên sẽ là lựa chọn lý tưởng dành cho bạn. Nhà hàng được thiết kế theo phong cách hiện đại, sang trọng, kết hợp hài hòa với nét văn hóa truyền thống của dân tộc bản địa. Những ô cửa kính rộng lớn, đèn vàng ấm áp mang đến một không gian tinh tế nhưng vẫn rất gần gũi với thiên nhiên Tây Bắc.
Các món ăn Halal tại đây được tuyển chọn kỹ lưỡng từ nguyên liệu, quy trình chế biến đến không gian phục vụ, tuân thủ nghiêm ngặt các tiêu chuẩn Halal. Trong không gian sang trọng, bạn có thể vừa thưởng thức bữa trưa nóng hổi, thưởng thức những món ngon Halal đầy cảm xúc, vừa phóng tầm mắt ôm trọn dãy Hoàng Liên Sơn hùng vĩ qua ô cửa kính lớn – một trải nghiệm đáng nhớ cho một hành trình chinh phục đỉnh thiêng đầy trọn vẹn.
Vân Sam - Đánh thức vị giác bằng những món ăn đậm sắc màu Tây Bắc
Nhà hàng Vân Sam (Tầng 2, Ga đi cáp treo Hoàng Liên) cũng là địa chỉ ẩm thực mà du khách có thể tận hưởng ẩm thực Tây Bắc trong một không gian thưởng lãm ẩm thực phóng khoáng và hiện đại hơn. Giữa lối kiến trúc sang trọng với những ô cửa kính rộng lớn ôm trọn mây ngàn, Vân Sam thiết đãi thực khách một "bữa tiệc" phong phú với hơn 60 món ăn đặc sắc lấy cảm hứng từ ẩm thực Tây Bắc.
Bạn sẽ tìm thấy những thức quà nguyên bản nhất của núi rừng như bánh chưng đen, vịt Tả Van quay, thắng cố ngựa hay những gùi rau xứ lạnh xanh mướt được hái từ nương rẫy Sa Pa. Mỗi món ăn là một câu chuyện về văn hóa được chế biến tỉ mỉ để giữ trọn "hồn cốt" bản địa nhưng vẫn đảm bảo sự tinh tế, sạch sẽ. Chính sự đa dạng thực đơn với những món ăn đậm sắc màu Tây Bắc, nhà hàng Vân Sam là điểm hẹn lý tưởng của bất kỳ du khách nào khi đặt chân đến Fansipan.
Xứ sở sương mù tháng 3 đang có nhiều trải nghiệm ẩm thực vừa thân quen vừa mới lạ nhưng tuyệt đối "độc bản" đang chờ bạn khám phá.
Sun Group
