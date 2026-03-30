Những mâm cơm 3 người dưới 150.000 đồng của mẹ đảm Hải Phòng

Phương Thảo nấu bữa tối gần như mỗi ngày sau giờ làm. Với chị, căn bếp là nơi "giữ lửa" gia đình. Dù có hôm mệt, hôm vui, lúc bày biện chỉnh chu hay khi nấu vội, chị vẫn cố gắng để cả nhà có một bữa ăn cùng nhau. "Cơm nhà vẫn là nơi tôi cảm nhận rõ nhất hai chữ 'đủ đầy'", chị nói.