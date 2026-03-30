Những mâm cơm 3 người dưới 150.000 đồng của mẹ đảm Hải Phòng

Thứ hai, 15:10 30/03/2026 | Ăn
Nguyễn Thị Thanh Loan
Mâm cơm gia đình dưới 150.000 đồng của Phương Thảo, 38 tuổi, nhận nhiều lời khen trên mạng xã hội nhờ cách nấu gần gũi, đậm chất bữa cơm gia đình Việt.

Phương Thảo nấu bữa tối gần như mỗi ngày sau giờ làm. Với chị, căn bếp là nơi "giữ lửa" gia đình. Dù có hôm mệt, hôm vui, lúc bày biện chỉnh chu hay khi nấu vội, chị vẫn cố gắng để cả nhà có một bữa ăn cùng nhau. "Cơm nhà vẫn là nơi tôi cảm nhận rõ nhất hai chữ 'đủ đầy'", chị nói.

Một bữa ăn của gia đình ba người thường kéo dài từ 45 đến hơn 60 phút chuẩn bị, có hôm lên đến 80 phút nếu cầu kỳ hơn. Chi phí dao động từ 100.000 đến hơn 200.000 đồng, tùy thực đơn từng ngày.

Gia đình chị gồm hai vợ chồng và một con trai, trung bình chi khoảng 4 triệu đồng mỗi tháng cho tiền chợ. Để đảm bảo thực phẩm tươi, chị gần như đi chợ mỗi ngày, thường vào khoảng 17h sau giờ làm, khoảng 5 lần mỗi tuần.

Thực đơn trong tuần được chị xây dựng theo hướng đơn giản, dễ ăn và cân bằng dinh dưỡng. Rau xanh luôn là phần không thể thiếu. "Dù đã có canh, mình vẫn chuẩn bị thêm một đĩa rau nếu thấy chưa đủ chất xơ", chị cho biết.

Những ngày cuối tuần, khi có nhiều thời gian hơn, chị mới đổi sang các món Âu hoặc món nước ngoài.

Việc duy trì thói quen nấu ăn đều đặn phần nào thuận lợi hơn khi gia đình nội sống gần và có khu vườn nhỏ cung cấp rau. Thỉnh thoảng, người thân bên ngoại làm dịch vụ nấu cỗ cũng gửi thêm thực phẩm như thịt, cá.

Tuy vậy, theo Thảo, yếu tố quan trọng nhất không nằm ở nguồn nguyên liệu mà là việc có dành thời gian cho bữa ăn hay không.

Những mâm cơm chị chia sẻ trên mạng xã hội thu hút gần 1.000 lượt tương tác.

Nhiều người nhận xét các bữa ăn mang đậm nét "thuần Việt", từ món ăn quen thuộc đến cách bày biện với bát đĩa, kệ gỗ mộc và họa tiết giản dị.


4 nhóm thực phẩm giúp não 'hạ nhiệt', giảm stress trong công việc

GĐXH - Các chuyên gia dinh dưỡng cho rằng, muốn giảm stress bền vững, điều chỉnh chế độ ăn là một trong những cách hiệu quả và ít tốn kém nhất.

GĐXH - Hâm nóng thức ăn là công việc quen thuộc của khá nhiều gia đình. Nhưng nhiều người luôn lo sợ thức ăn sẽ trở nên dai và khó chịu. Bài viết dưới đây giúp bạn những tuyệt chiêu hâm nóng đồ ăn bằng lò vi sóng.

Khi món ăn hoàn thành, chỉ cần cắn một miếng thôi là toàn bộ vị giác của bạn sẽ ngập tràn hương vị thơm ngon; món ăn vô cùng tươi ngon, mềm tan và hấp dẫn.

GĐXH - Nhiều người tin rằng tự nấu ăn tại nhà là cách tốt nhất để bảo vệ sức khỏe. Tuy nhiên, một câu chuyện xảy ra tại Sơn Đông (Trung Quốc) lại cho thấy: nếu chủ quan với chất lượng thực phẩm, thói quen tưởng là “lành mạnh” vẫn có thể tiềm ẩn rủi ro.

GĐXH - Rau luộc là một món ăn phổ biến trong các bữa cơm của gia đình. Để tiết kiệm thời gian chế biến, bạn có thể luộc rau bằng lò vi sóng đơn giản mà vẫn giữ được chất dinh dưỡng.

GĐXH - Bạn đang băn khoăn thịt luộc rồi làm món gì ngon để không bị ngán? Đừng lo lắng khi có thịt luộc thừa hôm trước! Bài viết này sẽ biến tấu món thịt luộc thành vô vàn món ngon hấp dẫn.

GĐXH - Thận không cần “bổ” bằng thuốc đắt tiền, mà cần được nuôi dưỡng đúng cách qua bữa ăn mỗi ngày. Những thực phẩm quen thuộc dưới đây đặc biệt tốt cho thận, người tuổi trung niên nên bổ sung sớm.

GĐXH - Trong nhịp sống hiện đại, không ít người rơi vào trạng thái làm việc vất vả nhưng mọi thứ vẫn “trục trặc”: tiền bạc thất thoát, tinh thần mệt mỏi, dễ cáu gắt. Trong dân gian, đây thường được lý giải là dấu hiệu “khí không thuận”, cơ thể và tâm trí đang mất cân bằng.

Mùi của phô mai Epoisses, Roquefort, Maroilles hay Camembert của Pháp có thể khiến nhiều du khách rùng mình, thế nhưng với người bản địa lại là món ngon khó cưỡng.

GĐXH - Tháng 2 âm lịch là thời điểm giao mùa rõ rệt nhất trong năm. Trời ấm lên, độ ẩm tăng, nhịp sống cũng dần. Nhưng chính lúc này, nhiều người lại dễ rơi vào trạng thái bức bối, khó chịu, dễ cáu gắt hơn bình thường.

