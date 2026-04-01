Người bị viêm gan B kiêng ăn gì?

Thứ tư, 09:42 01/04/2026 | Ăn
GĐXH - Chế độ dinh dưỡng cho người bệnh nên bao gồm các dưỡng chất đa dạng như chất béo, tinh bột, vitamin, khoáng chất và chất đạm để cải thiện chức năng gan.

Tầm quan trọng của chế độ dinh dưỡng đối với người bệnh viêm gan B

Uống đủ nước rất quan trọng để hỗ trợ gan và giúp cơ thể dễ hấp thụ dinh dưỡng. Người bị viêm gan B nên chia nhỏ bữa ăn trong ngày để giảm áp lực cho gan. Thức ăn cần được nấu chín kỹ, đảm bảo vệ sinh và nên chọn thực phẩm mềm, dễ tiêu hóa.

Thức ăn nấu xong nên ăn ngay hoặc bảo quản trong tủ lạnh và dùng trong vòng một đến hai ngày, tránh để quá lâu. Điều quan trọng là xác định rõ bị viêm gan B kiêng ăn gì để bảo vệ sức khỏe gan tốt hơn.

Người bị viêm gan B kiêng ăn gì

Đồ cay nóng, thức ăn nhiều dầu mỡ và thực phẩm giàu đạm

Người bị viêm gan B nên tránh ăn quá nhiều thực phẩm giàu đạm để giảm bớt gánh nặng cho gan, đồng thời hạn chế các món nhiều dầu mỡ như thịt béo, đồ chiên xào để hỗ trợ quá trình phục hồi.

Người bị viêm gan B kiêng ăn gì? - Ảnh 1.

Người bị viêm gan B nên hạn chế các món nhiều dầu mỡ như thịt béo, đồ chiên xào.

Ngoài ra, các món cay nóng như hạt tiêu, ớt, gia vị cay nên được kiêng vì có thể gây kích thích cũng như làm suy giảm chức năng gan, khiến việc kiểm soát triệu chứng viêm gan B kém hiệu quả và tăng nguy cơ gặp biến chứng nguy hiểm.

Thực phẩm tái, sống, nội tạng động vật, đồ ăn nhiều phẩm màu và chất bảo quản

Người bị viêm gan B nên tránh ăn thực phẩm sống hoặc đã để lâu trong tủ lạnh như hải sản sống, gỏi tôm, cá vì có thể ảnh hưởng xấu đến gan.

Các loại thực phẩm chứa nhiều phụ gia, phẩm màu hoặc chất bảo quản cũng nên kiêng để tránh làm gan suy yếu, ngăn ngừa nguy cơ dẫn đến xơ gan và ung thư gan.

Ngoài ra, nội tạng động vật như gan, thận và lòng cần tránh vì chứa nhiều chất tạo gánh nặng cho gan khi tiêu hóa, khiến gan phải làm việc vất vả hơn.

Khi bị viêm gan B, khả năng xử lý chất độc của gan đã kém đi, do đó ăn nội tạng động vật dù nấu chín cũng có thể tích tụ chất độc trong cơ thể nên người bệnh nên thay thế bằng rau xanh, trái cây để có được dưỡng chất cần thiết.

Đồ đóng hộp, chế biến sẵn và thực phẩm nhiều sắt

Thực phẩm giàu sắt có thể làm virus viêm gan B phát triển nhanh hơn, làm tăng mức độ nhiễm trùng và gây tổn thương nặng cho gan.

Người bị viêm gan B kiêng ăn gì? - Ảnh 2.

Người bị viêm gan B nên tránh thực phẩm đóng hộp và đồ ăn chế biến sẵn.

Ngoài ra, người bị viêm gan B nên tránh thực phẩm đóng hộp và đồ ăn chế biến sẵn vì thường chứa nhiều dầu mỡ và đường, gây khó khăn cho quá trình chuyển hóa cũng như thải độc của gan.

Đồ ăn nhiều muối lẫn nhiều đường

Thực phẩm nêm quá nhiều muối sẽ tạo áp lực cho gan, khiến gan phải bài tiết nhiều hơn và có thể gây tổn thương không cần thiết.

Ngược lại, nếu ăn quá nhiều đường hoặc nêm nhiều đường vào món ăn, cơ thể sẽ tăng lượng đường huyết, ảnh hưởng tiêu cực đến hệ miễn dịch. Điều này có thể cản trở quá trình điều trị và làm chậm phục hồi chức năng gan.

Hạn chế dùng nhân sâm và duy trì lối sống lành mạnh

Nhân sâm là một thảo dược quý tốt cho sức khỏe nhưng đối với người nhiễm viêm gan B thì hoàn toàn không nên dùng dưới bất kỳ hình thức nào.

Do phản ứng của hệ miễn dịch và viêm nhiễm, thân nhiệt của người bị viêm gan B sẽ cao hơn mức bình thường. Nếu ăn hoặc uống các sản phẩm có nhân sâm sẽ làm tăng thân nhiệt, khó duy trì được tính ổn định nhiệt, gây ra tổn thương cho mạch máu.

