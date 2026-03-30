Các tuyệt chiêu hâm nóng đồ ăn bằng lò vi sóng

Thứ hai, 07:10 30/03/2026 | Ăn
GĐXH - Hâm nóng thức ăn là công việc quen thuộc của khá nhiều gia đình. Nhưng nhiều người luôn lo sợ thức ăn sẽ trở nên dai và khó chịu. Bài viết dưới đây giúp bạn những tuyệt chiêu hâm nóng đồ ăn bằng lò vi sóng.

Cách hâm nóng đồ ăn bằng lò vi sóng

Cho đồ ăn ra đĩa sứ hoặc bát thủy tinh

Thức ăn ở rìa mép bát với đĩa sẽ được hâm nóng nhanh hơn so với ở giữa. Để tránh điều này, hãy xếp thức ăn thành vòng tròn trên bát hay đĩa hoặc khi hâm nóng được một phút hãy tắt lò, tiến hành đảo thức ăn trong bát rồi hâm nóng tiếp. 

Lưu ý khi sử dụng lò vi sóng tuyệt đối không sử dụng

Đồ nhựa: Nó có thể bị tan chảy gây bẩn lò vi sóng và dính vào thức ăn của bạn.

Đồ đựng bằng kim loại: nó có thể phát tia lửa trong lò vi sóng gây hỏng thiết bị và nguy cơ hỏa hoạn. Đồ đựng bằng gốm, sứ hoặc thủy tinh nào có viền vàng hoặc miếng kim loại vì chúng sẽ phát ra tia lửa trong lò vi sóng.

Dùng màng bọc thực phẩm dày để đậy thức ăn

Việc dùng màng bọc thực phẩm dày để đậy thức ăn sẽ ngăn thức ăn bắn tung tóe khắp lò. Nó cũng giúp giữ hơi nước khi bạn hâm nóng thức ăn, giúp thức ăn đỡ bị khô hơn.

Các tuyệt chiêu hâm nóng đồ ăn bằng lò vi sóng - Ảnh 1.

Việc dùng màng bọc thực phẩm dày để đậy thức ăn sẽ ngăn thức ăn bắn tung tóe khắp lò.

Hãy sử dụng nắp dày, hình vòm làm bằng nhựa bền được thiết kế riêng để sử dụng trong lò vi sóng. Bạn cũng có thể sử dụng khăn giấy hoặc giấy sáp phủ lên thức ăn. Tuy nhiên, không để khăn giấy trên thức ăn quá một phút bởi vì khăn giấy có nguy cơ bị cháy nếu để lâu hơn trong lò vi sóng.

Cho thức ăn vào lò vi sóng

Sau khi chuẩn bị xong các bước trên, bạn cho phần thức ăn vào lò vi sóng. Việc cài đặt nhiệt độ hay thời gian hâm nóng thức ăn còn phụ thuộc nhiều vào lượng thức ăn nhiều hay ít, đồ đựng có tiết diện rộng hay nhỏ…

Vì vậy mà rất khó có thể biết được thời gian hâm nóng như thế nào là hợp lý. Vì vậy bạn nên hâm nóng đồ ăn từng chút một trong một phút.

Sau đó, lấy nó ra khỏi lò vi sóng và kiểm tra xem nó đã đủ ấm hay chưa bằng cách đảo thức ăn, tìm hơi bốc ra hoặc nếm thử xem được chưa. Nếu thức ăn chưa đủ ấm, hãy cho thức ăn vào đó thêm 30 giây đến một phút. 

Các tuyệt chiêu hâm nóng đồ ăn bằng lò vi sóng - Ảnh 2.

Việc cài đặt nhiệt độ hay thời gian hâm nóng thức ăn còn phụ thuộc nhiều vào lượng thức ăn nhiều hay ít, đồ đựng có tiết diện rộng hay nhỏ…

Tiếp tục thử độ ấm của thức ăn. Nếu nó chưa đạt thì lại lặp lại bước vừa rồi cho đến khi đủ ấm. Việc hâm nóng thức ăn từng chút một sẽ giúp bạn đảm bảo thức ăn của bạn không quá nóng và cũng hạn chế làm hỏng hương vị của thức ăn.

Những loại đồ ăn không nên hâm nóng bằng lò vi sóng

Mặc dù việc hâm nóng lại đồ ăn bằng lò vi sóng giúp thức ăn trở nên nóng hổi, ngon hơn tuy nhiên một số loại đồ ăn không thích hợp để đem hâm nóng, ví dụ như:

Trứng

Bất kỳ món trứng nào bao gồm: trứng rán, trứng ốp, trứng chiên… đều không thích hợp đem hâm nóng lại. Ở nhiệt độ cao, lòng đỏ trứng sẽ chứa một chất độc có hại cho cơ thể, có thể gây chết người.

Cần tây

Cần tây là một loại nguyên liệu rất phổ biến trong các món ăn ví dụ như thịt bò xào, súp… Khi hâm nóng ở nhiệt độ cao, nitrat có trong cần tây sẽ chuyển thành nitrit và nitrosamin là những chất độc có khả năng gây ung thư.

Các tuyệt chiêu hâm nóng đồ ăn bằng lò vi sóng - Ảnh 3.

Cải bó xôi cũng chứa nhiều nitrat dễ bị chuyển hóa thành nitrit và nitrosamin ở nhiệt độ cao gây độc cho cơ thể, vì vậy không cho cải bó xôi vào lò vi sóng.

Cải bó xôi

Cải bó xôi là một loại rau rất phổ biến, chứa nhiều vitamin và khoáng chất. Tuy nhiên, tương tự như cần tây, cải bó xôi cũng chứa nhiều nitrat dễ bị chuyển hóa thành nitrit và nitrosamin ở nhiệt độ cao gây độc cho cơ thể.

Ngoài ra, một số loại đồ ăn không nên đem hâm nóng bằng lò vi sóng nữa là: khoai tây, nấm, thịt gà…

Đảm bảo an toàn khi sử dụng lò vi sóng

Để đảm bảo an toàn khi sử dụng lò vi sóng bạn cần lưu ý một số mẹo sau: Luôn làm theo hướng dẫn sử dụng của nhà sản xuất.

Sử dụng đồ nướng an toàn với lò vi sóng: sử dụng đồ chuyên dụng, không dùng đồ kim loại, nhựa… Không sử dụng lò vi sóng khi cửa đang mở. Cẩn thận bỏng khi đưa đồ ăn mới hâm nóng ra khỏi lò.

Các tuyệt chiêu hâm nóng đồ ăn bằng lò vi sóng - Ảnh 4.

GĐXH - Thêm muối vào nước luộc trứng là mẹo đơn giản nhưng mang lại nhiều lợi ích trong quá trình nấu. Dưới đây là những lý do chính.

