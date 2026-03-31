4 loại rau ở Việt Nam là 'kho sắt xanh', bổ máu hơn cả thịt bò: Top 1 tốt cho cả tim và dạ dày, nhiều người chê không ăn

Phát hiện này không chỉ mở rộng góc nhìn về dinh dưỡng, mà còn cho thấy: bổ sung sắt không nhất thiết phải phụ thuộc vào thực phẩm đắt đỏ. Ngay trong gian bếp quen thuộc, nhiều loại rau bình dân vẫn đang âm thầm cung cấp vi chất quý giá.

Rau đay: “Ứng viên số 1” bị chê vì nhớt, nhưng lại tốt cho cả tim và dạ dày

Rau đay vốn là món canh quen thuộc của mùa hè miền Bắc. Tuy nhiên, lớp nước sánh và cảm giác “nhơn nhớt” khi ăn khiến không ít người e dè, thậm chí đưa vào danh sách “khó nuốt”.

Ít ai biết rằng, 100g rau đay tươi có thể chứa khoảng 7,7mg sắt, và sau khi nấu chín vẫn giữ khoảng 3mg/100g – mức tương đương, thậm chí nhỉnh hơn thịt bò (khoảng 2,4–2,6mg/100g theo dữ liệu quốc tế).

Không chỉ dừng lại ở hàm lượng sắt, rau đay còn giàu vitamin A, C, K và các hợp chất chống oxy hóa. Đặc biệt, chất nhầy đặc trưng của rau đay lại chính là “chìa khóa” mang đến lợi ích sức khỏe: Hỗ trợ bôi trơn đường ruột, giảm táo bón; Bảo vệ niêm mạc dạ dày, hạn chế viêm loét; Giảm hấp thu cholesterol xấu, hỗ trợ tim mạch.

Từ một món ăn bị “ghét oan”, rau đay thực chất lại là lựa chọn đáng cân nhắc cho chế độ ăn bổ máu và bảo vệ hệ tiêu hóa.

Rau bí: Dân dã nhưng giàu vi chất, tốt cho gan và tim

Rau bí – phần lá và ngọn non của cây bí – từ lâu đã xuất hiện trong bữa cơm gia đình Việt với những món luộc, xào quen thuộc. Dù ít được nhắc đến trong các danh sách “siêu thực phẩm”, nhưng giá trị dinh dưỡng của loại rau này không hề thấp.

Sau khi nấu chín, hàm lượng sắt trong rau bí có thể đạt khoảng 3mg/100g, tương đương hoặc cao hơn thịt bò trong cùng khẩu phần.

Bên cạnh đó, rau bí còn cung cấp lượng chất xơ dồi dào, hỗ trợ tiêu hóa; Các vitamin thiết yếu giúp bảo vệ gan; Hợp chất có lợi cho tim mạch.

Với giá thành rẻ và dễ chế biến, rau bí là lựa chọn “ngon – bổ – tiết kiệm” trong bối cảnh nhiều người đang hướng đến chế độ ăn lành mạnh.

Cải bó xôi: “Ngôi sao dinh dưỡng” quen thuộc

Cải bó xôi (rau bina) từ lâu đã nổi tiếng là thực phẩm giàu sắt. Theo dữ liệu quốc tế, 100g cải bó xôi cung cấp khoảng 2,7–3,5mg sắt, thậm chí cao hơn nếu ăn với khẩu phần lớn.

Ngoài ra, loại rau này còn chứa nhiều chất chống oxy hóa và vi chất quan trọng, giúp hỗ trợ sức khỏe tim mạch; Kiểm soát đường huyết; Tăng cường chức năng gan.

Tuy nhiên, các chuyên gia lưu ý: sắt trong rau là dạng non-heme, khả năng hấp thu thấp hơn so với sắt heme trong thịt đỏ. Vì vậy, cách ăn đóng vai trò rất quan trọng.

Rau dền: Nguồn sắt “biến thiên” nhưng giàu tiềm năng

Rau dền – loại rau quen thuộc của mùa hè – lại sở hữu hàm lượng sắt khá ấn tượng. Tùy theo giống và điều kiện trồng trọt, 100g rau dền có thể cung cấp từ 2mg đến trên 10mg sắt, mức cao so với nhiều thực phẩm thông thường.

Không chỉ vậy, rau dền còn giàu chất xơ hỗ trợ tiêu hóa, có nhiều vitamin và khoáng chất thiết yếu giúp tăng cường sức khỏe tổng thể.

Trong xu hướng ăn uống thiên về thực vật, rau dền đang trở thành một nguồn dinh dưỡng đáng chú ý nhưng vẫn chưa được khai thác hết.

Ăn rau giàu sắt thế nào để cơ thể hấp thu tốt?

Dù nhiều loại rau có hàm lượng sắt cao, nhưng hiệu quả hấp thu không chỉ phụ thuộc vào con số. Sắt từ thực vật (non-heme) cần “trợ thủ” để cơ thể hấp thụ tốt hơn.

Các chuyên gia dinh dưỡng khuyến nghị: Kết hợp rau xanh với thực phẩm giàu vitamin C như cam, chanh, cà chua; Tránh uống trà hoặc cà phê ngay sau bữa ăn vì có thể cản trở hấp thu sắt; Duy trì chế độ ăn đa dạng, không phụ thuộc vào một nguồn thực phẩm.

