6 ngày đẹp để phóng sinh đúng cách tháng 4 âm - tháng Phật Đản 2026

Lễ Phật Đản ngày 8 hay Rằm tháng 4 âm lịch?

Tháng 4 âm lịch - mùa Phật Đản đến rất nhiều người ăn chay, đi chùa, tụng kinh, làm việc thiện và phóng sinh. Không khí tháng Phật Đản luôn mang đến cảm giác nhẹ lòng. Mọi người nói chuyện với nhau nhỏ nhẹ hơn, bớt nóng nảy hơn và cũng dễ khởi lòng trắc ẩn hơn...

7 dấu hiệu báo cho bạn thấy phúc khí đang về GĐXH - Phúc khí gia đình không chỉ ở hướng nhà, mà còn nằm ở phúc khí mỗi người, với người tiếp xúc mỗi ngày, lời bạn nghe và cảm xúc trong lòng mỗi ngày... Người biết giữ ranh giới là người biết giữ phúc khí cho chính mình.

Tuy nhiên, khá nhiều người thắc mắc là vì sao có nơi nói mùng 8/4 âm là ngày Phật Đản, nhưng có nơi lại tổ chức vào Rằm tháng 4?

Điều này xuất phát từ sự khác nhau giữa các truyền thống Phật giáo và lịch sử truyền bá đạo Phật ở nhiều quốc gia Á Đông.

Theo đó, ngày 8/4 âm lịch vốn là ngày Phật Đản theo một số truyền thống Phật giáo cổ ở Trung Hoa, Nhật Bản và nhiều nước Á Đông trước đây.

Nhưng, Đại lễ Vesak quốc tế hiện nay được nhiều quốc gia và Giáo hội Phật giáo chọn — thường tổ chức vào ngày Rằm tháng 4 âm lịch để kỷ niệm đồng thời 3 sự kiện lớn: Đức Phật đản sinh, Thành đạo và nhập Niết Bàn.

Vì vậy, trong tháng 4 âm lịch có 2 mốc quan trọng: là mùng 8 và Rằm tháng 4 âm lịch. Cả hai ngày đều được xem là thời điểm đẹp để làm thiện, tu tập, nuôi dưỡng lòng từ bi...

Năm 2026, chính lễ Phật Đản Vesak rơi vào Chủ nhật ngày 31/5 dương lịch - tức Rằm tháng 4 âm lịch. Ngoài chính lễ, nhiều người chọn thêm những ngày đẹp trong tháng để phóng sinh, ăn chay, tụng kinh, làm thiện nguyện, hồi hướng cầu an cho gia đình…

Tháng 4 âm lịch có 2 mốc quan trọng: là mùng 8 và Rằm tháng 4 âm lịch - là thời điểm đẹp để làm thiện, tu tập, nuôi dưỡng lòng từ bi...Ảnh internet

6 ngày quan trọng mùa Phật Đản 2026

Dưới đây là 6 ngày được nhiều người lựa chọn trong mùa Phật Đản 2026.

1. Mùng 1/4 âm (17/5) khởi đầu tháng Phật đản để phát nguyện mới

Ngày đầu tiên của tháng Phật Đản là mùng 1/4 âm lịch (đã qua), mang ý nghĩa mở tâm và khởi đầu điều thiện. Nhiều gia đình bắt đầu ăn chay ngay đầu tháng, đi chùa lễ Phật, phóng sinh nhẹ nhàng, cầu bình an cho cha mẹ và con cái. Thời điểm này nhiều chùa bắt đầu treo cờ Phật giáo, chuẩn bị cho mùa Vesak.

2. Mùng 8/4 âm lịch (24/5) - ngày đức Phật đản sinh

Ở nhiều nước Á Đông, mùng 8/4 vẫn được xem là ngày Phật Đản truyền thống. Ngày này thích hợp để phóng sinh đúng cách, bố thí, cúng dường, làm việc thiện lành… Đặc biệt, không khí ngày mùng 8 thường yên hơn ngày Rằm do ít chen lấn đông đúc nên nhiều người cảm thấy tâm dễ lắng lại hơn.

Nếu muốn đi phóng sinh cá, nên chọn cá khỏe mạnh, đem thả nơi nước sạch, môi trường phù hợp để sinh vật có thể tiếp tục sống…

Phóng sinh cá nên chọn cá khỏe mạnh, đem thả nơi nước sạch, môi trường phù hợp để nó có thể tiếp tục sống. Ảnh internet

3. Ngày 10/4 âm lịch (26/5) - ngày đẹp cầu sức khỏe và hồi hướng

Ngày 1 và 8/4 âm lịch đã qua, hiện còn 4 ngày đẹp để phóng sinh.

Ngày 10/4 âm lịch được coi là ngày đẹp để cầu sức khỏe và hồi hướng. Đây là thời điểm giữa mùa Vesak - nhiều người duy trì việc ăn chay, hoặc tụng kinh liên tục nhiều ngày.

Một số người chọn ngày này để cầu sức khỏe cho gia đình, hồi hướng cho người thân đã mất, giảm sát nghiệp, tập sống chậm và nhẹ hơn…

Nếu không thích nơi quá đông người - thì đây là ngày khá phù hợp để đi chùa, phóng sinh.

4. Ngày 12/4 âm lịch (28/5) làm thiện trước Rằm

Người xưa có câu: "Phước trước Rằm mạnh như nước lên" - ý câu này không phải mê tín, mà nhắc rằng khi tâm thiện được nuôi dưỡng đều đặn, con người dễ chuyển hóa chính mình hơn.

Do đó, nhiều người chọn ngày 12 để chuẩn bị tâm trước đại lễ, tập ăn chay, giúp đỡ người khó khăn, làm việc tốt mà không cần ai biết, không cần hồi đáp.

5. Ngày 14/4 âm lịch (30/5) - đêm trước Phật Đản

Đây là thời điểm không khí Vesak rõ nhất trong năm. Nhiều chùa tổ chức thắp nến, tắm Phật, tụng kinh, sinh hoạt thiện nguyện… Cần lưu ý:

- Nếu đi phóng sinh vào ngày này, nên đi buổi sáng sớm hoặc chiều mát để tránh nắng gắt.

- Không phóng sinh theo phong trào.

- Điều quan trọng nhất vẫn là sự tỉnh táo và lòng thương thật sự dành cho sinh vật được thả.

6. Rằm tháng 4 (31/5) - chính lễ Phật Đản Vesak 2026

Đây là ngày quan trọng nhất trong tháng. Nhiều người chọn ăn chay trọn ngày, tụng kinh Phổ Môn, Dược Sư, hoặc kinh Từ Bi, làm thiện nguyện, hồi hướng cho tổ tiên và cha mẹ.

Với nhiều người tu học lâu năm, ngày Rằm tháng 4 không để cầu xin thật nhiều điều cho riêng mình, mà là dịp nhắc bản thân sống tử tế hơn, bớt nóng giận hơn và biết thương người hơn.

Phóng sinh cần cứu đúng sinh mạng đang gặp nguy hiểm, thả đúng môi trường phù hợp, làm với tâm nhẹ nhàng. Ảnh internet

Phóng sinh sao cho đúng để có ý nghĩa thật sự?

Mùa Phật Đản, nếu phóng sinh theo phong trào, làm cho có hình thức, hoặc vô tình gây hại thêm cho sinh vật - thì việc làm thiện ấy sẽ mất đi nhiều ý nghĩa.

Một số điều cần biết khi phóng sinh

- Không đặt, mua chim, cá trước vì người bán sẽ đánh bắt, thu mua và nhốt sinh vật đến kiệt sức;

- Tránh thả động vật không đúng môi trường sống (như thả cá ở nơi nước ô nhiễm chẳng hạn).

- Không nên quay phim khoe công đức quá mức.

Không nên đặt mua chim, cá trước để tránh chúng bị săn bắt, thu mua và nhốt đến kiệt sức. Ảnh internet

Có nhiều cách để phóng sinh

Phóng sinh các sinh vật tốt nhất là:

- Cứu đúng sinh mạng đang gặp nguy hiểm;

- Thả đúng môi trường phù hợp;

- Quá trình phóng sinh làm với tâm nhẹ nhàng;

- Không đua theo phong trào, không hơn thua số lượng.

Ngoài ra, không phải chỉ thả chim, cá và các động vật mới gọi là phóng sinh. Cho người đói một bữa ăn, giúp người bệnh một khoản thuốc, cứu một con mèo bị bỏ rơi, hay in tặng một cuốn sách thiện lành… cũng là cách làm vơi bớt khổ đau cho chúng sinh.

Mùa Phật Đản, không cần làm điều gì quá lớn. Chỉ cần một bữa cơm chay, một lời nói tử tế hay một việc thiện nhỏ cũng đã là cách gieo hạt lành cho cả tháng. Đôi khi, chính những điều giản dị ấy lại chạm sâu vào lòng người hơn rất nhiều.

7 dấu hiệu báo cho bạn thấy phúc khí đang về GĐXH - Phúc khí gia đình không chỉ ở hướng nhà, mà còn nằm ở phúc khí mỗi người, với người tiếp xúc mỗi ngày, lời bạn nghe và cảm xúc trong lòng mỗi ngày... Người biết giữ ranh giới là người biết giữ phúc khí cho chính mình.



