Sở hữu ngay 5 lợi ích "vàng" từ việc trồng cây xanh trong nhà

5 lợi ích "vàng" từ việc trồng cây xanh trong nhà

Góp phần tô điểm không gian sống

Lợi ích đầu tiên cũng như dễ thấy nhất khi trồng cây xanh trong nhà là tính thẩm mỹ, chúng góp phần "lột xác", nâng cao vẻ đẹp ngôi nhà và chỗ làm việc của chúng ta.

Cây cảnh với sắc xanh mát mẻ là một điểm nhấn đầy thu hút, ấn tượng, giúp cân bằng, hài hòa những màu sắc đơn điệu, sự lạnh lẽo của các vật dụng bằng kim loại, gỗ hay các sản phẩm công nghệ như ti vi, tủ lạnh, máy tính…

Trong không gian nhà ở, tòa nhà khép kín nhưng vẫn được hưởng thụ cảm giác mát mẻ, căng tràn sức sống, hòa hợp giữa thiên nhiên trong lành chính là lợi ích thiết thực của cây xanh.

Lợi ích sức khỏe

Nhiều nghiên cứu chỉ ra rằng, chính thực vật đã phát tán phytoncides ra không khí, giúp tăng cường hệ miễn dịch, nâng cao sức khỏe của chúng ta.

Trồng cây xanh trong nhà làm không khí tăng thêm độ ẩm, từ đây các tác nhân gây ra dị ứng, viêm mũi như phấn hoa, bụi sẽ giảm đáng kể. Không những vậy, cây cảnh còn hút đi một phần các bức xạ có hại từ máy tính, ti vi, điện thoại… hạn chế ảnh hưởng xấu của nó đến da, mắt và cơ thể con người.

Khi làm việc mệt mỏi mà ngắm nhìn sắc xanh mơn mởn của cành lá còn giúp bạn giảm căng thẳng, uể oải, mỏi mắt nữa.

Là bộ lọc không khí tự nhiên

Có thể nhiều người chưa biết hoặc biết nhưng không quan tâm đến một số chất độc hại như ammoniac, benzen, formaldehyde… tồn tại trong một số vật dụng hoặc nội thất, nhưng chúng lại gây ra những ảnh hưởng xấu đến sức khỏe của con người nếu tiếp xúc thời gian dài.

Trồng cây xanh trong nhà tương đương với việc bạn sở hữu một bộ lọc không khí hoàn toàn tự nhiên, mang lại những lợi ích đáng kể cho sức khỏe khi nó có thể lọc đi các chất gây hại, cung cấp oxi, không khí sạch cho chúng ta. Bởi thế ta càng nên trồng cây xanh tại không gian sống vì vai trò quá tuyệt vời này.

Mang đến cảm giác hạnh phúc và nâng cao hiệu suất làm việc

Nhờ công dụng tăng cường khả năng ghi nhớ, nâng cao tinh thần, giảm stress, căng thẳng của một vài loài cây mà trồng cây xanh trong văn phòng được xem như một phương pháp hữu hiệu được nhiều công ty áp dụng để tăng hiệu suất làm việc của nhân viên.

Ngoài ra, khi nhàn rỗi, bạn có thể dành thời gian chăm sóc cây cảnh như một thú vui lành mạnh và tao nhã.

Thư thái đầu óc bên chậu cây xinh sau giờ làm miệt mài giúp ta "refresh" lại bản thân, sạc năng lượng cũng như khơi nguồn sáng tạo, tìm kiếm những cảm hứng mới.

Mang ý nghĩa phong thủy tốt lành

Bên cạnh tác dụng tô điểm cho không gian sống của bạn thêm đẹp xinh, trồng cây cảnh còn mang ý nghĩa phong thủy lớn.

Cây xanh được bài trí trên phương diện phong thủy ở một số nơi nhất định với mục đích mang lại may mắn, thịnh vượng, hóa giải hạn, xua trừ xui rủi, cầu mong bình yên, điềm lành và tài lộc cho gia chủ.

3 cây xanh có ích cho sức khỏe

Cây lan ý

Với vẻ đẹp trang nhã, sang trọng, cánh hoa trắng mềm mại như những chiếc lông vũ bồng bềnh giữa sắc xanh mát mắt của lá cành, lan ý là một lựa chọn không thể tuyệt vời hơn khi được trồng trong nhà.

Loài cây này thích nghi và sinh trưởng tốt với các môi trường sống khác nhau, hoa nở từ 3 – 4 tháng, lại có thể hút khí độc bức xạ từ các sản phẩm điện tử.

Ngoài công dụng làm đẹp tổ ấm hay nơi làm việc của bạn, lan ý còn mang ý nghĩa tốt lành, hoà hợp, gắn kết tình cảm giữa các thành viên trong gia đình, đồng nghiệp, bè bạn.

Là biểu tượng của sự bình yên, mang lại năng lượng tích cực và xua đi những xui rủi, đón vận may, phước lành cho người sở hữu chúng.

Cây trầu bà

Cây trầu bà hay còn được biết đến với những cái tên như thạch cam tử, sắn dây hoàng kim, hoàng tam điệp, trầu bà vàng… là một loại cây có thân dây leo và thường được trồng giỏ treo trên cao.

Cây mang thông điệp tốt đẹp về sự thành công, may mắn, bình an và được nhiều người chọn để trồng trong nhà, văn phòng làm việc, các sảnh khách sạn hay tòa nhà lớn.

Cây dễ chăm sóc, không cần tốn thời gian chăm sóc. Cây này còn được mệnh danh là "vua" hút các khí độc trong nhà, hấp thụ các chất độc từ khói thuốc, khí xăng dầu hay bức xạ từ các thiết bị điện tử như ti vi, máy tính…

Đa đại phúc

Cây đa đại phúc hay đa cẩm thạch, đa búp đỏ cẩm thạch, cũng là một trong những loại cây xanh có lợi ích lớn với sức khỏe và được trồng nhiều khi thiết kế cảnh quan trong các tòa nhà, văn phòng, nhà ở…

Cây đa đại phúc tượng trưng cho nghị lực phi thường, sức sống mạnh mẽ, không chấp nhận gục ngã trước những khó khăn, vất vả của cuộc sống.

Giống như trầu bà, lan ý, đa đại phúc cũng có tác dụng hút khí độc trong không gian sống, lọc không khí và cung cấp oxy cực tốt.

* Thông tin trong bài mang tính tham khảo.

