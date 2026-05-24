Gợi ý các mẫu bàn thờ phòng khách chung cư nhỏ gọn, chuẩn phong thủy dẫn đầu xu hướng 2026

Chủ nhật, 10:00 24/05/2026 | Không gian sống
Huyền Trang (T/h)
GĐXH - Đối với những không gian có diện tích hẹp như căn hộ chung cư, thì việc bố trí bàn thờ cũng gặp khá nhiều khó khăn. Trong bài viết dưới đây, sẽ tổng hợp mẫu, thông tin về việc đặt để bàn thờ phòng khách chung cư hợp lý.

Đặc điểm của bàn thờ phòng khách chung cư

Hầu hết những mẫu bàn thờ trong căn hộ thường có kích thước nhỏ gọn, kiểu dáng đơn giản hơn so với các loại hình nhà ở khác. Bởi căn hộ chung cư có diện tích khá khiêm tốn, nên việc bố trí tại phòng khách cũng được cân chỉnh để phù hợp với nhu cầu sử dụng của gia đình.

Bàn thờ phòng khách chung cư có thể được chế tác từ nhiều chất liệu khác nhau như: Gỗ công nghiệp, gỗ tự nhiên, nhựa, kim loại… Với màu sắc của gỗ, đem đến sự ấm cúng cho không gian sống.

Kích thước bàn thờ phòng khách chung cư hợp phong thủy

Kích thước bàn thờ treo tường chung cư

Bàn thờ phòng khách chung cư treo tường thường được thiết kế với kích thước nhỏ gọn, chiều cao đặt bàn thờ có thể điều chỉnh để gia chủ dễ dàng thực hiện nghi lễ cúng bái. 

Bàn thờ phòng khách chung cư treo tường thường được thiết kế với kích thước nhỏ gọn, chiều cao đặt bàn thờ có thể điều chỉnh để gia chủ dễ dàng thực hiện nghi lễ cúng bái.

Kích thước tiêu chuẩn của bàn thờ treo tường với chiều sâu 48cm và chiều rộng là 69cm hoặc một con số phù hợp khác. Tuy nhiên, cần tuân thủ theo thước lỗ ban để gia đình hạnh phúc và có được nguồn sinh khí tốt.

Kích thước bàn thờ đứng chung cư

Đối với dạng bàn thờ đứng thì kích thước có phần lớn hơn so với bàn thờ treo. Theo kích thước lỗ ban (Thước 38.8 cm dùng đo kích thước âm phần: Chuyên dùng để đo cho các công trình, vật dụng mang tính tâm linh như bàn thờ, tủ thờ, mồ mả, tiểu quách), thì bàn thờ đứng với chiều sâu 60cm và chiều rộng là 81cm. 

Đây là kích thước tiêu chuẩn, tùy thuộc vào không gian căn hộ của bạn mà sẽ có cách điều chỉnh sao cho phù hợp.

Tuy nhiên, cần tìm hiểu rõ kích thước bàn thờ đảm bảo phong thủy để mang đến sự may mắn cho gia đình và sự nghiệp.

Các mẫu thiết kế bàn thờ phòng khách căn hộ chung cư

Bàn thờ đứng thường có các loại từ 1 cấp, 2 cấp, 3 cấp dùng để phân ra thứ bậc dùng trong gia đình sử dụng để thờ Phật hoặc thờ gia tiên. Ảnh: Đinh Huế

Rất nhiều gia đình có diện tích không gian sống khiêm tốn, đặc biệt là những gia đình sống ở chung cư đã lựa chọn giải pháp đặt mua bàn thờ treo tường dùng cho việc thờ phụng, cúng bái tâm linh. Ảnh: Đinh Huế

Vị trí treo nên treo ở các nơi sạch sẽ, tránh chỗ ồn ào, tùy từng điều kiện và không gian sống của mỗi gia đình.

Kích thước tủ thờ khác so với bàn thờ treo tường ở chỗ việc lựa chọn chiều cao tủ thờ là một điều vô cùng quan trọng và thường được đóng theo kích thước lỗ ban có chiều cao thống nhất chung là 127cm.

Thiết kế bàn thờ đôi treo tường đặt ở phòng khách.

Tuỳ vào đặc thù và thiết kế không gian căn hộ chung cư của bạn mà có thể sắp xếp vị trí đặt bàn thờ treo và cách bài trí xung quanh sao cho phù hợp.

Bố trí bàn thờ màu gỗ tự nhiên ở góc phòng khách độc đáo cho chung cư.

* Thông tin phong thủy trong bài mang tính tham khảo.

Bố trí bàn thờ cho nhà chung cư nhỏ hẹp: Bí quyết tối ưu diện tích mà vẫn chuẩn phong thủy

GĐXH - Việc bố trí bàn thờ chung cư đúng cách giúp gia đình giữ gìn sự trang nghiêm và thu hút vượng khí, may mắn.

Bố trí bàn thờ cho nhà chung cư nhỏ hẹp: Bí quyết tối ưu diện tích mà vẫn chuẩn phong thủy

Trồng 2 cây này trước nhà, gia chủ đổi vận, xua đuổi xui xẻo nhưng có điều cần đặc biệt lưu ý

Ngắm nhìn màn "lột xác" phòng bếp cũ kỹ thành không gian đậm chất Bắc Âu với giá thành rẻ

Đại kỵ khi làm cổng nhà vào thế 'xung môn sát' có thể ảnh hưởng sức khỏe và tài lộc

Mẹo sắp xếp phòng ngủ để tiền vào ào ào, lại không lo bệnh tật

Bếp mát, nhà thơm, tiền gom về túi: Tất cả nhờ một chậu cây giá vài chục nghìn

GĐXH - Không gian bếp không chỉ là nơi nấu nướng mà còn là nơi sinh hoạt mỗi ngày của gia đình. Việc trang trí cây xanh trong bếp ngày càng trở nên phổ biến, không chỉ mang lại vẻ đẹp tự nhiên mà còn nhiều lợi ích khác.

Kinh nghiệm cải tạo căn hộ chung cư nhỏ: Biến nhà cũ thành không gian sống tiện nghi

GĐXH - Căn hộ chung cư có diện tích hạn chế, do đó chủ nhà nên ưu tiên lựa chọn những món đồ nội thất nhỏ gọn và đa tính năng...

Bí quyết "nới rộng" phòng khách 10 - 15m² nhờ quy luật phối màu và ánh sáng

GĐXH - Bài viết này sẽ gợi ý một số mẫu phòng khách nhỏ nhưng đảm bảo đầy đủ cả về mặt thẩm mỹ lẫn công năng, đồng thời mang đến cho người sử dụng cảm giác thoải mái, dễ chịu, mời bạn cùng tham khảo.

Top 5 cây cảnh 'gọi tài ngậm lộc' cho gia chủ: Đặt ở phòng khách, tiền tài tự tìm đến

GĐXH - Hiện nay, trồng cây cảnh phong thủy trong phòng khách đang được ưa chuộng và trở thành xu hướng. Nhờ cây xanh trang trí, không gian phòng khách cũng như ngôi nhà vừa tăng tính thẩm mỹ, vừa thu hút vận khí tốt lành.

Khả năng kỳ diệu của 8 loài cây cảnh dễ tìm, dễ chăm sóc, ai cũng nên trồng

GĐXH - Phòng ngủ, nơi chúng ta dành một phần ba cuộc đời để nghỉ ngơi và tái tạo năng lượng. Chính vì vậy, xu hướng sử dụng cây xanh để trang trí và thanh lọc không khí trong phòng ngủ đã trở thành lựa chọn ưu tiên của nhiều người. Dưới đây là top 8 cây cảnh phố biến với những công dụng tuyệt vời đối với đời sống.

Ngắm nhìn màn "lột xác" phòng bếp cũ kỹ thành không gian đậm chất Bắc Âu với giá thành rẻ

GĐXH - Trong nhịp sống hiện đại, phòng bếp không chỉ là nơi nấu nướng mà còn là không gian gắn kết các thành viên trong gia đình. Phòng bếp phong cách Bắc Âu đang ngày càng được ưa chuộng nhờ sự tinh tế, tối giản và gần gũi với thiên nhiên.

Trồng ngay cây dừa cạn này: 'Máy lọc không khí' tự nhiên lại cho hoa đẹp bốn mùa

GĐXH - Cây dừa cạn không chỉ là một loại cây cảnh đẹp mà còn mang đến nhiều lợi ích thiết thực khi trồng trong nhà. Dưới đây là những lý do bạn nên cân nhắc đưa loại cây này vào không gian sống của mình.

Mẹo trồng cây kim tiền ra hoa, ý nghĩa phong thủy khi thấy hoa kim tiền nở

GĐXH - Cây kim tiền được biết đến như một biểu tượng của tài lộc và sự thịnh vượng trong phong thủy. Tuy nhiên, không phải ai cũng biết loại cây này có thể ra hoa và khi ra hoa nó mang theo nhiều điều thú vị về tâm linh và phong thủy.

Decor phòng trọ, cải tạo nhà cũ giá rẻ, nội thất thông minh tiết kiệm diện tích

GĐXH - Khi nhắc đến phòng trọ thường khiến người ta nghĩ đến những không gian chật hẹp, thiếu sự thoải mái. Tuy nhiên, nếu biết cách sắp xếp và trang trí hợp lý thì bạn có thể dễ dàng có được một không gian xinh đẹp và thoải mái.

Loại cây cảnh chứa độc tố tuyệt đối không được đặt trong nhà nếu có trẻ nhỏ và thú cưng

GĐXH - Dưới đây là những loại cây độc hại mà bạn không bao giờ nên có trong hoặc xung quanh nhà.

GĐXH - Cây kim tiền được biết đến như một biểu tượng của tài lộc và sự thịnh vượng trong phong thủy. Tuy nhiên, không phải ai cũng biết loại cây này có thể ra hoa và khi ra hoa nó mang theo nhiều điều thú vị về tâm linh và phong thủy.

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
