Gợi ý các mẫu bàn thờ phòng khách chung cư nhỏ gọn, chuẩn phong thủy dẫn đầu xu hướng 2026

Đặc điểm của bàn thờ phòng khách chung cư

Hầu hết những mẫu bàn thờ trong căn hộ thường có kích thước nhỏ gọn, kiểu dáng đơn giản hơn so với các loại hình nhà ở khác. Bởi căn hộ chung cư có diện tích khá khiêm tốn, nên việc bố trí tại phòng khách cũng được cân chỉnh để phù hợp với nhu cầu sử dụng của gia đình.

Bàn thờ phòng khách chung cư có thể được chế tác từ nhiều chất liệu khác nhau như: Gỗ công nghiệp, gỗ tự nhiên, nhựa, kim loại… Với màu sắc của gỗ, đem đến sự ấm cúng cho không gian sống.

Kích thước bàn thờ phòng khách chung cư hợp phong thủy

Kích thước bàn thờ treo tường chung cư

Bàn thờ phòng khách chung cư treo tường thường được thiết kế với kích thước nhỏ gọn, chiều cao đặt bàn thờ có thể điều chỉnh để gia chủ dễ dàng thực hiện nghi lễ cúng bái.

Kích thước tiêu chuẩn của bàn thờ treo tường với chiều sâu 48cm và chiều rộng là 69cm hoặc một con số phù hợp khác. Tuy nhiên, cần tuân thủ theo thước lỗ ban để gia đình hạnh phúc và có được nguồn sinh khí tốt.

Kích thước bàn thờ đứng chung cư

Đối với dạng bàn thờ đứng thì kích thước có phần lớn hơn so với bàn thờ treo. Theo kích thước lỗ ban (Thước 38.8 cm dùng đo kích thước âm phần: Chuyên dùng để đo cho các công trình, vật dụng mang tính tâm linh như bàn thờ, tủ thờ, mồ mả, tiểu quách), thì bàn thờ đứng với chiều sâu 60cm và chiều rộng là 81cm.

Đây là kích thước tiêu chuẩn, tùy thuộc vào không gian căn hộ của bạn mà sẽ có cách điều chỉnh sao cho phù hợp.

Tuy nhiên, cần tìm hiểu rõ kích thước bàn thờ đảm bảo phong thủy để mang đến sự may mắn cho gia đình và sự nghiệp.

Các mẫu thiết kế bàn thờ phòng khách căn hộ chung cư

Bàn thờ đứng thường có các loại từ 1 cấp, 2 cấp, 3 cấp dùng để phân ra thứ bậc dùng trong gia đình sử dụng để thờ Phật hoặc thờ gia tiên. Ảnh: Đinh Huế

Rất nhiều gia đình có diện tích không gian sống khiêm tốn, đặc biệt là những gia đình sống ở chung cư đã lựa chọn giải pháp đặt mua bàn thờ treo tường dùng cho việc thờ phụng, cúng bái tâm linh. Ảnh: Đinh Huế

Vị trí treo nên treo ở các nơi sạch sẽ, tránh chỗ ồn ào, tùy từng điều kiện và không gian sống của mỗi gia đình.

Kích thước tủ thờ khác so với bàn thờ treo tường ở chỗ việc lựa chọn chiều cao tủ thờ là một điều vô cùng quan trọng và thường được đóng theo kích thước lỗ ban có chiều cao thống nhất chung là 127cm.

Thiết kế bàn thờ đôi treo tường đặt ở phòng khách.

Tuỳ vào đặc thù và thiết kế không gian căn hộ chung cư của bạn mà có thể sắp xếp vị trí đặt bàn thờ treo và cách bài trí xung quanh sao cho phù hợp.

Bố trí bàn thờ màu gỗ tự nhiên ở góc phòng khách độc đáo cho chung cư.

* Thông tin phong thủy trong bài mang tính tham khảo.