Thiết kế nhà bếp: 6 sai lầm phổ biến ai cũng dễ mắc phải và cách tránh
GĐXH - Nhà bếp là không gian đòi hỏi tính tiện nghi cao, nhưng nhiều gia chủ vẫn mắc sai lầm khiến việc nấu nướng trở nên bất tiện. Hãy điểm danh 6 sai lầm thiết kế nhà bếp thường gặp nhất 2026.
Phá vỡ nguyên tắc tam giác bếp
Nguyên tắc tam giác bếp là nền tảng quan trọng trong thiết kế nhà bếp hiện đại. Ba vị trí: Bếp nấu - bồn rửa - tủ lạnh phải được bố trí theo dạng tam giác để đảm bảo người nấu di chuyển ngắn nhất nhưng vẫn thuận tiện trong mọi thao tác.
Khi phá vỡ nguyên tắc này bạn sẽ phải di chuyển nhiều hơn, quy trình nấu nướng bị ngắt quãng và dễ xảy ra va chạm trong không gian bếp. Về lâu dài, điều này khiến việc nấu ăn trở nên tốn thời gian và thiếu độ an toàn.
Một thiết kế bếp lý tưởng cần đảm bảo: Ba vị trí nằm trong một tam giác cân đối. Khoảng cách hợp lý giữa mỗi điểm là 1,2 - 2,7m (tùy vào không gian bếp rộng hay hẹp). Lối đi thông thoáng, không bị cản trở bởi tủ bếp hoặc thiết bị.
Không chú trọng đến không gian chuẩn bị
Khi thiết kế nhà bếp nhiều gia đình thường tập trung vào bếp nấu và bồn rửa mà quên mất rằng khu vực sơ chế chuẩn bị thực phẩm mới là nơi sử dụng nhiều nhất trong căn bếp.
Khi không đủ diện tích mặt bàn, bạn sẽ luôn cảm thấy chật chội, bất tiện, khó thao tác và dễ gây mất vệ sinh.
Không gian bàn đảo (countertop) quá nhỏ khiến: Không có chỗ đặt thớt, thực phẩm, gia vị khi nấu ăn. Dễ xảy ra đổ vỡ vì thiếu diện tích thao tác. Bếp trở nên lộn xộn nhanh chóng. Việc nấu nướng kém hiệu quả và mất thời gian.
Vì vậy hãy đảm bảo chiều dài mặt bàn tối thiểu 90-120 cm để đủ chỗ sơ chế. Tối ưu không gian bằng các giải pháp thông minh như: Bàn đảo nhỏ, thớt trượt, ngăn kéo đa năng. Ưu tiên vật liệu mặt bàn chịu lực chịu nhiệt dễ vệ sinh như đá quartz, đá granite...
Đặt bồn rửa và bếp nấu quá gần nhau
Bồn rửa và bếp nấu là hai khu vực có tính chất trái ngược: Bồn rửa luôn ẩm ướt, liên quan đến nước và vệ sinh - bếp nấu lại nóng, liên quan đến dầu mỡ và nhiệt cao.
Khi thiết kế nhà bếp nếu bạn đặt hai vị trí này quá gần nhau, bạn sẽ gặp nhiều bất tiện và rủi ro. Nước dễ bắn vào nồi đang nấu, dầu mỡ gặp nước dễ tạo bắn, làm khu bếp nhanh bẩn hơn.
Đặt bồn rửa và bếp nấu quá gần nhau sẽ không có khoảng trống để đặt đồ sơ chế, dụng cụ, gia vị.
Thay vào đó nên để tối thiểu 60-80cm giữa bồn rửa và bếp nấu, khu vực ở giữa sẽ trở thành vùng chuẩn bị tối ưu, giúp có không gian để sử dụng.
Thiếu ánh sáng chiếu sáng chức năng
Nhiều người chỉ tập trung lắp đèn trần cho đẹp mà quên mất rằng ánh sáng chức năng mới là yếu tố quyết định sự tiện nghi trong căn bếp. Khi không có ánh sáng chiếu trực tiếp vào khu vực nấu, rửa hay sơ chế, bạn sẽ khó quan sát khi thái, cắt, sơ chế.
Giải pháp tối ưu trong thiết kế nhà bếp là vị trí có ánh sáng tự nhiên hoặc lắp đặt thêm hệ thống đèn để vừa chiếu sáng vừa tạo điểm nhấn thẩm mỹ.
Bỏ qua hệ thống hút mùi chất lượng
Nhiều người nghĩ rằng mở cửa sổ là đủ, nhưng thực tế mùi dầu mỡ, khói nấu nướng và hơi nước có thể ám vào rèm cửa, tủ bếp, quần áo và toàn bộ ngôi nhà nếu không được xử lý đúng cách. Hậu quả là không khí trong bếp luôn bí, khó chịu, ẩm mốc,...
Thay vào đó hãy chọn máy hút mùi công suất từ 700-1000 m³/h đảm bảo lực hút có lọc than hoạt tính + ống thoát khí để lọc sạch mùi hiệu quả.
Thiết kế nhà bếp quá ít hoặc không đúng loại tủ lưu trữ
Tủ lưu trữ là "xương sống" của căn bếp, quyết định việc không gian có gọn gàng hay luôn trong tình trạng lộn xộn.
Một trong những sai lầm phổ biến nhất khi thiết kế bếp là bố trí quá ít tủ hoặc chọn tủ không phù hợp với nhu cầu thực tế.
Hãy dựa vào thói quen nấu nướng để tính toán số lượng và kích thước tủ ngay từ đầu. Ưu tiên các giải pháp lưu trữ thông minh đảm bảo chiều sâu tủ dưới 50-60 cm và tủ trên 30-35 cm để lưu trữ khoa học.
