Tuyệt chiêu dọn bếp 15 phút mỗi ngày dành cho người bận rộn
GĐXH - Để giúp bạn tiết kiệm thời gian hơn, hãy tham khảo ngay bài viết sau về quy trình dọn dẹp bếp thần tốc chỉ 15 phút mỗi ngày giúp bạn thảnh thơi tận hưởng cuộc sống.
Thu gom và phân loại
Việc phân loại khoa học không chỉ giúp gian bếp gọn gàng ngay tức thì mà còn là bước đệm để các thiết bị hỗ trợ hoạt động hiệu quả nhất.
Cụ thể bạn có thể phân loại như sau: Phân loại rác hữu cơ (thức ăn thừa, vỏ hoa quả, trái cây...) và xử lý cùng máy hủy rác (nếu có), vừa nhanh, vừa sạch, vừa gọn cho cả căn bếp. Với các loại rác khác như túi nilon, hộp lon, xương lớn... gom và bỏ vào thùng rác.
Phân loại bát đĩa, xoong nồi, dao thớt, rổ giá lại 1 phía. Các đồ mỏng như đồ thủy tinh hoặc ly pha lê để riêng một góc tránh va chạm gây nứt vỡ. Các đồ dùng nhỏ như: Đũa, thìa, dao, kéo để riêng.
Giải phóng bát đĩa
Quy trình dọn dẹp bếp thứ 2 là giai đoạn quyết định sự khác biệt giữa một người nội trợ bận rộn hiện đại và cách dọn dẹp truyền thống. Thay vì phải đứng hàng giờ đồng hồ với găng tay cao su và hóa chất tẩy rửa, bạn chỉ cần 4 phút để đưa toàn bộ bát đĩa vào máy rửa bát.
Xếp đồ khoa học theo giàn: Với mỗi sản phẩm máy rửa bát sẽ có hướng dẫn xếp đồ khác nhau - Và thường máy nào cũng sẽ có từng khu vực riêng chuyên biệt. Tuy nhiên bạn có thể tham khảo cách xếp sau: Giàn dưới cùng ưu tiên cho nồi chảo và đĩa lớn. Giàn giữa dành cho bát con, đĩa nhỏ. Giàn trên cùng chuyên dụng cho thìa, đũa, dao kéo.
Sau khi xếp xong việc, bạn cần làm chỉ là lựa chọn đúng chương trình rửa. Đặc biệt, nếu bạn chỉ có vài chiếc bát đĩa sau bữa sáng, chức năng chọn giàn rửa (Ví dụ: rửa 1/2 giàn trên) sẽ giúp bạn dọn dẹp ngay lập tức mà không cần đợi gom đủ đồ, tiết kiệm đến 50% năng lượng.
Làm sạch bề mặt và khu vực nấu nướng
Sau khi đã giải phóng được bát đĩa và rác hữu cơ, công việc dọn bếp của bạn đã nhẹ nhàng đi rất nhiều. 3 phút tiếp trong quy trình dọn dẹp bếp tiếp theo là lúc bạn xử lý các vết bẩn trên bề mặt để trả lại vẻ sáng bóng cho không gian nấu nướng:
Vệ sinh mặt bếp từ: Ngay khi nấu xong, mặt bếp còn hơi ấm là thời điểm vàng để dọn bếp nhanh nhất.
Chỉ cần xịt nhẹ dung dịch chuyên dụng lên mặt kính và lướt qua bằng khăn sợi vi mảnh. Mọi vết dầu mỡ bắn ra trong lúc chiên xào sẽ biến mất chỉ trong 30 giây.
Lau nhanh máy hút mùi: Dùng khăn ẩm lau qua phần lưới lọc và mặt ngoài của máy hút mùi. Việc dọn bếp hàng ngày giúp ngăn chặn lớp dầu mỡ đóng bánh, vốn là tác nhân gây mùi khó chịu và giảm tuổi thọ thiết bị.
Làm sạch bồn rửa: Sau khi đã xếp hết bát đĩa vào máy, hãy dùng vòi xịt áp lực cao xịt sạch lòng bồn rửa. Hãy tận dụng một ít nước nóng để tráng qua bồn, giúp khử mùi và thông cống cực kỳ hiệu quả.
Hoàn thiện và kích hoạt chế độ bảo vệ
Xử lý rác thải và mùi hôi: Một căn bếp sạch không bao giờ được phép có mùi từ túi rác cũ. Hãy dành 60 giây để buộc chặt túi rác hữu cơ và mang ra ngoài hoặc cho vào thùng rác kín. Việc này giúp ngăn chặn triệt để sự xâm nhập của côn trùng và vi khuẩn sinh sôi qua đêm.
Vệ sinh khăn lau và dụng cụ làm sạch: Sai lầm của nhiều người trong quy trình dọn dẹp bếp là dùng một chiếc khăn ẩm để lau từ ngày này qua ngày khác.
Thay vào đó hãy giặt sạch khăn bằng nước nóng hoặc xà phòng, vắt khô và phơi ở nơi thoáng gió. Một chiếc khăn khô ráo sẽ ngăn chặn mùi ẩm mốc và không để lại vệt nước trên mặt bàn đá vào sáng hôm sau.
Kiểm tra độ khô ráo của bồn rửa: Sau khi đã hoàn tất việc rửa dọn, hãy dùng một chiếc khăn khô lau sạch các giọt nước đọng trên vòi nước và thành bồn rửa. Tránh sự hình thành của màng sinh học và vết ố vàng do khoáng chất trong nước gây ra.
Lưu trữ đồ dùng về đúng vị trí: Hãy dành những giây cuối cùng để đưa các lọ gia vị, thớt hoặc dụng cụ nấu nướng đã khô về đúng vị trí quy định. Giúp bạn sẵn sàng cho việc chuẩn bị bữa sáng hôm sau một cách hứng khởi nhất.
