6 việc 'ngu ngốc' nhất khi về hưu, điều thứ ba có đến 80% người vẫn đang làm

Bài viết của Tống Vận đăng trên Aboluowang.com đã tổng kết lại 6 việc ngu ngốc nhất mà người về hưu hay làm. Trong đó, điều thứ ba có đến 80% người vẫn đang thực hiện.

6 việc 'ngu ngốc' nhất người về hưu hay làm

1. Đầu tư tài chính mù quáng

Khi về hưu, đừng mơ mộng làm giàu. Trên đời không có chuyện “miếng bánh từ trên trời rơi xuống”. Rất nhiều người về hưu đã vì đầu tư tài chính một cách mù quáng mà rơi vào bẫy, khiến số tiền dưỡng già tích cóp bấy lâu bị lừa sạch.

Nhiều người cao tuổi giấu con cái đầu tư tài chính một cách mù quáng. Ảnh minh họa

Mẹ chồng của tôi sau khi về hưu luôn muốn làm giàu nhanh chóng, nên đã lao vào chơi chứng khoán. Sau khi thua lỗ nặng, bà không rút ra bài học mà lại dùng 50 triệu đồng còn lại để đầu tư, kết quả là lại bị lừa. Giờ trong tay bà không còn một đồng tiết kiệm nào. Khi con gái mua nhà lớn để sửa sang, tôi có thể hỗ trợ 50 triệu đồng, còn mẹ chồng tôi thì không thể.

Vì vậy, khi về hưu tuyệt đối đừng đầu tư bừa bãi. Miếng bánh từ trên trời sẽ không rơi trúng đầu bạn, thứ rơi xuống chỉ là những tảng đá lớn mà thôi. Đừng mơ mộng “một đêm thành đại gia”, đừng ngu ngốc nữa.

2. Vẫn đi làm sau khi về hưu

Khi đã đến tuổi nghỉ hưu, nghĩa là cơ thể bạn đã già, các chức năng cơ thể suy giảm, thể lực và tinh thần đều có hạn. Nếu bạn vẫn cố gắng đi làm, sớm muộn gì sức khỏe cũng sẽ có vấn đề.

Nhiều người già sau khi về hưu vẫn đi làm mà quên "bảo dưỡng" sức khỏe. Ảnh minh họa

Một người bạn nữ học cùng tôi sau khi về hưu được nhận lương hưu 2,3 triệu đồng, cô ấy liền đi làm thêm. Lương chỉ hơn 2 triệu, lại thường xuyên phải tăng ca, lương thấp mà còn hay bị chậm trả. Cô ấy tức giận nhưng lại tiếc không dám nghỉ việc. Do công việc vất vả và thường xuyên bực tức, sau 3 năm, cô ấy mắc ung thư vú. 3 năm đi làm chỉ kiếm được chưa đến 70 triệu đồng, nhưng tiền chữa bệnh lại tốn hơn 300 triệu đồng, trong đó có hơn 200 triệu phải vay mượn.

Giờ đây, cô ấy chẳng làm được gì cả. Con dâu mang thai, cô ấy không chăm sóc được. Con dâu sinh con, cô ấy cũng không thể trông nom, cháu trai cũng không thể bế. Sau khi con dâu đi làm, họ phải thuê bảo mẫu với giá 4,5 triệu đồng một tháng.

Cô ấy nói: “Giá như sau khi về hưu tôi chịu khó dưỡng sức thì tốt hơn. Sức khỏe tốt hơn mọi thứ khác. Hối hận chết đi được!”.

3. Đến nhà con làm bảo mẫu “không công”

Hơn 80% người già đến nhà con cái để trông cháu. Sự ngu ngốc lớn nhất của người già là trở thành bảo mẫu “không công”, thậm chí còn chi tiền ngược lại. Họ không có xã giao, không có bạn bè, không có không gian riêng tư, không có tự do về thời gian, không còn là chính mình. Sống còn không bằng người giúp việc, trong khi con cái lại coi đó là điều hiển nhiên.

Đây là hình ảnh chân thực của rất nhiều người về hưu: vừa nghỉ việc đã “nhận việc” ngay tại nhà con cái để trông cháu. Không có lương, không có ngày nghỉ cuối tuần, không được xin nghỉ phép, thậm chí còn phải chi thêm tiền.

Hơn 80% người già đến nhà con cái để trông cháu. Ảnh minh họa

Trông trẻ là công việc bào mòn sức lực nhất. Ăn uống không ngon, ngủ không đủ giấc, áp lực lại lớn. Buổi trưa thì bế cháu ăn đại một bữa, buổi tối cũng phải trông vì sợ con cái thức khuya sẽ ảnh hưởng đến công việc ngày hôm sau. Người già phải thức đêm thay tã, cho bú, không còn chút buồn ngủ nào. Đến khi trời gần sáng mới thèm ngủ thì lại không dám ngủ, phải thức dậy làm bữa sáng.

Làm bữa sáng cũng không được gây tiếng động vì sợ làm phiền hai vợ chồng ngủ. Dù sao người trẻ thích thức khuya, ngủ muộn. Nấu sớm thì sợ đồ ăn nguội, nấu muộn thì sợ không kịp. Người già thật sự quá vất vả.

Vậy phải làm sao? Hãy nói rõ với con cái rằng: “Bố mẹ đến đây để giúp đỡ thôi. Cuối tuần và buổi tối, bố mẹ không trông cháu, không làm việc nhà, mà cần được nghỉ ngơi”. Người trẻ cũng phải làm việc nhà một cách hợp lý, không thể dựa hết vào người già.

Ngoài ra, sau khi cháu được 4 tuổi, hãy dứt khoát rời đi, về nhà tận hưởng cuộc sống, sống cho chính mình một lần. Về phần đưa đón cháu đi học, hãy để con cái tự tìm cách giải quyết.

4. Đi du lịch quá mức

Một số người về hưu thích đi du lịch. Họ không ở nhà mà luôn ở trên đường đi du lịch. Họ liên tục đăng ảnh trên mạng xã hội, thậm chí là chiếm hết dòng tin của người khác.

Về hưu, đi du lịch không nên theo trào lưu, mà phải tùy theo khả năng của mình. Ảnh minh họa

Với mức lương hưu thấp, họ không thể chi trả cho những chuyến đi xa xỉ. Họ dùng hết tiền tiết kiệm để đi du lịch, với ý định sau này sẽ dựa vào con cái để dưỡng già. Kết quả, sau 10 năm du lịch, tiền tiết kiệm đã hết sạch, cơ thể cũng yếu đi, nảy sinh nhiều bệnh tật cần chữa trị. Khi đó, họ chỉ còn cách xin tiền con cái.

Nếu con cái có tiền thì đưa, nhưng nếu không thì sao? Con cái cũng có khoản vay mua xe, mua nhà, còn phải nuôi con nhỏ, bản thân họ cũng chật vật. Lấy đâu ra tiền để cho bạn? Du lịch không nên theo trào lưu, mà phải tùy theo khả năng của mình.

5. Bỏ bê việc tập thể dục và quản lý vóc dáng

Một số người về hưu lười vận động, không chú ý đến chế độ ăn uống và quản lý vóc dáng. Họ còn lý luận rằng: “Rùa không động đậy sống nghìn năm, muỗi bay không ngừng chỉ sống vài tháng. Con người sống thọ bao nhiêu là do gen quyết định, không phải do tập thể dục”.

Người già không tập thể dục thì ủ rũ, bệnh tật liên miên, ăn không ngon, ngủ kém và trông già hơn tuổi.

Họ không biết rằng, nếu người già không vận động, cơ bắp sẽ bị teo nhanh, dễ bị ngã gãy xương. Chức năng tim phổi cũng suy giảm nhanh chóng, cơ thể ngày càng béo, đặc biệt là vòng bụng ngày càng lớn. Giấc ngủ cũng kém đi, thậm chí mất ngủ. Lâu dần, đủ thứ bệnh tật kéo đến.

Bạn có thể dễ dàng nhận ra sự khác biệt giữa người già tập thể dục và người không tập thể dục. Người tập thể dục có vóc dáng đẹp, tinh thần khỏe khoắn, ăn ngon ngủ tốt, ít bị cảm lạnh và trông trẻ trung, da dẻ săn chắc. Ngược lại, người không tập thể dục thì ủ rũ, bệnh tật liên miên, ăn không ngon, ngủ kém và trông già hơn tuổi.

6. Thích khoe khoang

Sự ngu ngốc lớn nhất của người già là khoe khoang: khoe lương hưu cao, khoe tiền tiết kiệm nhiều, khoe con cháu giỏi giang.

Khi bạn giàu hơn người khác, con cháu lại thành đạt, dễ khiến người khác ghen tị và khó chịu.

Sự ngu ngốc lớn nhất của người già là khoe khoang. Ảnh minh họa

Việc khoe của cũng dễ bị lừa. Người khác sẽ tìm đến bạn rủ chơi mạt chược, rủ đầu tư, rủ làm ăn, cuối cùng lừa sạch tiền của bạn.

Người già sống cần phải khiêm tốn, càng khiêm tốn càng tốt. Khiêm tốn là một đức tính tốt, cũng là cách để tự bảo vệ bản thân.