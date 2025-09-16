Người có phúc khí khi về già sẽ có 3 đặc điểm này

Khi đi ra khỏi nhà vào buổi sáng, tôi luôn thấy một ông cụ đang tập Thái cực quyền trong khu chung cư. Ông có dáng vẻ thư thái, khuôn mặt hiền từ, nụ cười trên môi ấm áp hơn cả ánh mặt trời. Hình ảnh của ông cụ phản ánh sức khỏe và tinh thần tích cực của người cao tuổi, là một nguồn cảm hứng cho mọi người xung quanh.

Có vài lần, tôi nghe những người hàng xóm đi ngang qua nói: "Nhìn ông cụ này, thấy phúc khí toả ra".

Thật ra, phúc khí không phải là một điều gì đó quá huyền bí. Người xưa có câu: "Tướng do tâm sinh, phúc tự tướng lai" (Tướng mạo hình thành từ tâm hồn, phúc đức đến từ tướng mạo).

Ảnh minh hoạ

Một người có phúc hay không, đặc biệt là khi về già, có thể nhận biết qua trạng thái hằng ngày của họ.



Thông thường, những người sống thấu đáo, được thời gian đối xử dịu dàng, khi về già thường có 3 đặc điểm "không thể giấu". Chỉ cần có một trong số đó, cuộc sống tuổi già đã là một điều hạnh phúc.

3 đặc điểm cho thấy phúc khí khi về già

1. Tâm thái mềm như bông - không tranh giành, không chấp niệm

Tôi từng nghe một câu chuyện thế này: Bà Trương ở quê tôi, đã 70 tuổi mà vẫn ngân nga hát khi đi chợ mỗi ngày. Một lần, người hàng xóm hỏi bà: "Bà chưa bao giờ gặp chuyện phiền lòng sao?"

Bà Trương cười đáp: "Sao lại không? Nhưng nếu cứ mãi bận tâm, tranh giành từng chuyện nhỏ nhặt thì tốn sức lắm".

Bà nói, hồi trẻ, bà cũng từng lo nghĩ vẩn vơ vì chồng về muộn nửa tiếng, từng mất ngủ vì lo lắng điểm thi của con, từng bận lòng vì cãi nhau với người lạ.

Nhưng đến khi về già, bà mới hiểu: Sau khi trải qua phần lớn cuộc đời với bao thăng trầm, nếu cứ mãi bám víu vào những được mất, sĩ diện trong quá khứ, chẳng khác nào tự trói mình vào gông cùm, khiến cả thể xác lẫn tinh thần đều mệt mỏi.

Không còn chấp niệm giúp cuộc sống của người cao tuổi nhẹ nhàng, hạnh phúc hơn. Ảnh minh hoạ

Đúng vậy, cuộc đời có đến tám, chín phần không như ý. Nếu mang một trái tim "tranh đấu", cứ mãi nghĩ đi nghĩ lại, khó lòng quên được, thì không những không thể thoát khỏi xiềng xích mà còn làm hại chính bản thân mình.

Ngược lại, người có tâm hồn mềm mại như bông, nhìn có vẻ yếu ớt nhưng lại có thể bao dung vạn vật. Gió đến, nó thuận theo mà nghiêng mình; mưa rơi, nó lặng lẽ hấp thụ.

Những người già có phúc khi về già đa phần đều như vậy.

Họ không tranh giành với quá khứ, ân oán xưa đã lật sang trang mới.Họ không tranh giành với người khác, bạn có cách sống của bạn, tôi có sự thong dong của tôi.Họ càng không tranh giành với chính mình, chấp nhận sự biến đổi vô thường của vạn vật và tận hưởng sự điềm tĩnh của năm tháng.

Người xưa nói: "Tâm rộng một tấc, phúc tăng một trượng". Phúc khí thật sự chưa bao giờ là thứ phải tranh giành mà là thứ được "nhường" lại. Khi không còn chấp niệm vào đúng sai, không còn bận tâm đến được mất, tâm hồn sẽ như mở ra một cánh cửa, và ánh nắng tự nhiên sẽ chiếu rọi vào.

2. Ranh giới rõ như gương - không can thiệp vào cuộc đời con cái

Nhà văn Long Ứng Đài trong cuốn sách Tiễn biệt đã viết:

"Cái gọi là tình phụ tử, mẫu tử chỉ có nghĩa là, bạn và con cái có duyên nợ với nhau trong kiếp này, để rồi nhìn bóng lưng con dần dần đi xa".

Những người già có phúc đều hiểu rõ đạo lý này.

Họ phân biệt rạch ròi giữa "chuyện của mình" và "chuyện của người khác", giữ ranh giới với cuộc sống của con cái, không can thiệp, càng không nhúng tay sâu.

Thoạt nhìn có vẻ là "vô trách nhiệm", nhưng khi nghĩ kỹ lại, đó lại là một tình yêu tỉnh táo nhất.

Cũng giống như mẹ của người bạn tôi, Tiểu Lâm, là một "cao thủ" về ranh giới.

Không can thiệp vào cuộc sống của con cái giúp người già có ranh giới rõ ràng vừa cho con cái sự tự do, vừa giải phóng chính bản thân mình. Ảnh minh hoạ

Sau khi Tiểu Lâm kết hôn, cô mời mẹ lên giúp chăm cháu. Hai thế hệ sống chung, khó tránh khỏi những khác biệt. Nhưng mỗi khi có ý kiến trái chiều, mẹ Tiểu Lâm luôn nói: "Thời của mẹ vất vả, không để ý được nhiều, giờ các con chú trọng khoa học, cứ làm theo ý mình là được."

Có lần, Tiểu Lâm cãi nhau với chồng. Mẹ cô rõ ràng nghe thấy động tĩnh nhưng lại giả vờ ra ban công tưới cây. Sau đó, bà chỉ nhẹ nhàng nhắc nhở con gái: "Chuyện của hai vợ chồng, các con cứ tự bàn bạc mà giải quyết, mẹ tin các con".

Sống chung lâu ngày, cả hai bên đều thấy thoải mái, tự tại. Tiểu Lâm thường nói, việc mẹ không can thiệp chính là điều cô kính trọng và biết ơn nhất.

Thật ra, mối quan hệ giữa cha mẹ và con cái giống như hai cái cây độc lập. Khi còn nhỏ, cha mẹ là cây lớn che mưa chắn gió, nhưng khi trưởng thành, con cái cũng cần tự mình bám rễ và phát triển.

Thế nhưng, nếu cha mẹ cứ mãi lấy câu "vì tốt cho con" ra để can thiệp vào hôn nhân, sự nghiệp và việc nuôi dạy con cái của con mình, thì bề ngoài có vẻ là quan tâm, là yêu thương, nhưng thực chất lại tước đi cơ hội trưởng thành của con, đồng thời trói buộc luôn hạnh phúc tuổi già của mình.

Còn những người già có ranh giới rõ ràng như gương thì vừa cho con cái sự tự do, vừa giải phóng chính bản thân họ. Sự thấu đáo không trộn lẫn những vấn đề của cuộc đời mình với số phận của con cái, tự nó đã là một phúc khí.

3. Sức khỏe tốt và lòng yêu đời - bản chất của phúc khí

Đối với người già, phúc khí lớn nhất khi về già không gì bằng có một cơ thể khỏe mạnh và lòng yêu đời.

Sức khỏe là vốn liếng để "sống", còn lòng nhiệt tình với cuộc sống là chỗ dựa để "sống tốt".

Giống như bà Vương ở đơn vị nhà bên cạnh, 82 tuổi rồi mà vẫn đạp xe ba bánh đi dạo công viên, phơi nắng. Bà thường nói: "Con người về già, không ốm đau là phúc lớn nhất".

Đúng vậy, phúc khí khi về già thường gắn liền với sức khỏe và tâm thái. Nếu không có một cơ thể dẻo dai, cảnh đẹp đến đâu cũng chỉ là hư vô. Nhưng nếu không có lòng lạc quan và nhiệt tình với cuộc sống, thì dù cơ thể có khỏe mạnh đến đâu cũng chỉ là một cái xác rỗng.

Nhìn lại những người già có phúc, họ có thể không có tài năng xuất chúng, nhưng chắc chắn họ luôn cố gắng yêu cuộc sống trong sự bình dị.

Phúc khí khi về già thường gắn liền với sức khỏe và tâm thái. Ảnh minh hoạ

Họ tìm thấy niềm vui từ việc đi chợ, nấu ăn. Họ cảm nhận được hơi ấm từ những câu chuyện phiếm với hàng xóm. Dù cuộc sống có đơn điệu, họ vẫn sống một cách ngon lành.

Lòng nhiệt thành với cuộc sống này giống như việc nạp năng lượng cho sinh mệnh, khiến cho tuổi già cũng trở nên rạng rỡ.

Phúc khí khi về già - phần thưởng xứng đáng cho người hiểu đời, hiểu mình

Nói cho cùng, phúc khí khi về già chưa bao giờ là một món quà của số phận mà là kết quả của một đời tu dưỡng.

Tâm thái mềm mại một chút, ít chấp niệm hơn.

Ranh giới rõ ràng một chút, ít ràng buộc hơn.

Cơ thể khỏe mạnh một chút, yêu đời hơn.

Giống như câu nói đó: Phúc khí không phải là thứ chờ đợi mà là thứ sống mà có được.

Cuối cùng, tôi mong mỗi người già đều có ánh sáng trong mắt, không vướng bận trong lòng, không bệnh tật trên người, và sống những ngày bình thường thành một cuộc đời đầy phúc khí.