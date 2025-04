7 loại thực phẩm trong bữa ăn hàng ngày đang 'đánh cắp' IQ của bạn

Nếu bạn cứ ngủ trưa như thế này, tim bị suy yếu chỉ còn là thời gian GĐXH - Các nghiên cứu cho thấy những người ngủ trưa từ 30-60 phút có nguy cơ mắc bệnh tim mạch cao hơn 30% so với những người không ngủ trưa.

Bạn có thường cảm thấy não mình giống như một bánh răng rỉ sét, và chìa khóa bạn vừa đặt xuống đã "biến mất" trong chớp mắt không? Bạn có bị mất tập trung khi làm việc và luôn gặp khó khăn trong việc ghi nhớ kiến thức mới không?

Những triệu chứng này có thể liên quan đến thức ăn của bạn. Hãy ăn ít hơn 7 loại thực phẩm sau đây vì một số thành phần của chúng có thể gây hại cho não, khiến bạn suy nghĩ chậm và trí nhớ kém.

1. Thực phẩm có nhiều đường

Lượng đường bổ sung trong thực phẩm có hàm lượng đường cao có thể dễ dàng gây ra tình trạng kháng insulin, stress oxy hóa và viêm thần kinh. Từ đó ức chế tính dẻo của khớp thần kinh, ảnh hưởng đến chức năng và quá trình truyền tín hiệu của khớp thần kinh. Do đó, ăn quá nhiều thực phẩm có hàm lượng đường cao có thể dẫn đến giảm trí nhớ.

Nên kiểm soát lượng đường bổ sung trong vòng 50 gam mỗi ngày, tốt hơn nữa là nên kiểm soát trong vòng 25 gam. Hãy chú ý đến danh sách thành phần và ăn ít thực phẩm có chứa đường sucrose, xi-rô hoặc mật ong.

Ăn quá nhiều thực phẩm có hàm lượng đường cao có thể dẫn đến giảm trí nhớ. Ảnh minh hoạ

2. Thực phẩm nhiều muối

Tiêu thụ quá nhiều natri có thể làm suy giảm chức năng của tế bào thần kinh, từ đó đẩy nhanh quá trình suy giảm não và ảnh hưởng đến nhận thức và giấc ngủ.

Hướng dẫn chế độ ăn uống của Trung Quốc khuyến nghị lượng muối tiêu thụ hàng ngày nên ở mức dưới 5 gam. Ngoài việc sử dụng ít muối khi nấu ăn, hãy cố gắng chọn những thực phẩm có hàm lượng natri dưới 400 mg trong danh sách thành phần.

Các loại thực phẩm như nước sốt, dưa chua, bắp cải muối, giăm bông và thịt xông khói có hàm lượng muối cao, vì vậy bạn nên ăn ít hơn.

Tiêu thụ quá nhiều natri có thể làm suy giảm chức năng của tế bào thần kinh. Ảnh minh hoạ

3. Thực phẩm chứa chất béo bão hòa và chất béo chuyển hóa



Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng việc tiêu thụ chất béo bão hòa và axit béo chuyển hóa có liên quan đến suy giảm nhận thức và chứng mất trí.

Về cơ chế, có thể là do cả hai loại axit béo đều có tác dụng gây viêm và não dễ bị tổn thương do viêm. Cũng có thể là do cả hai đều có thể làm tăng tổng lượng cholesterol và "cholesterol xấu", ảnh hưởng đến sức khỏe mạch máu, gây chậm tư duy, giảm trí nhớ, v.v.

Thực phẩm giàu axit béo bão hòa chủ yếu bao gồm thịt mỡ, bơ, dầu dừa, dầu cọ,...; thực phẩm chứa axit béo chuyển hóa chủ yếu bao gồm các loại bánh ngọt, sô cô la, đồ uống cà phê ba trong một,...

Việc tiêu thụ chất béo bão hòa và axit béo chuyển hóa có liên quan đến suy giảm nhận thức và chứng mất trí. Ảnh minh hoạ

Nếu danh sách thành phần có chứa những từ như kem không sữa, chất thay thế bơ ca cao, bơ thực vật và dầu thực vật hydro hóa, thì thực phẩm đó có thể chứa axit béo chuyển hóa hoặc axit béo bão hòa.



4. Thực phẩm siêu chế biến

Thực phẩm siêu chế biến là loại thực phẩm được chế biến kỹ và hầu hết đều chứa nhiều đường, chất béo, muối và calo, chẳng hạn như khoai tây chiên, vỏ gạo và mì ăn liền.

Một nghiên cứu được công bố trên Tạp chí của Hiệp hội Y khoa Hoa Kỳ năm 2022 cho thấy khi lượng thực phẩm siêu chế biến vượt quá 19,9% tổng năng lượng hàng ngày, tốc độ suy giảm nhận thức nói chung sẽ tăng 28%.

Nói một cách đơn giản, ăn quá nhiều thực phẩm siêu chế biến sẽ khiến con người dễ trở nên ngu ngốc hơn.

Ảnh minh hoạ: Health Times

5. Rượu



Acetaldehyde được sản sinh ra từ quá trình chuyển hóa rượu là chất độc thần kinh và có thể gây tổn thương não. Ngoài ra, rượu còn ảnh hưởng đến sự hấp thụ vitamin B1 và cũng ảnh hưởng đến hệ thần kinh. Do đó, uống quá nhiều rượu có thể dẫn đến giảm khả năng chú ý và mất trí nhớ.

Rượu có tác động lớn hơn đến phụ nữ so với nam giới, vì vậy nếu bạn uống rượu, bạn phải hạn chế lượng rượu mình uống.

Bạn nên uống bao nhiêu rượu mỗi ngày? Lượng cồn không được vượt quá 15 gam. Bạn có thể ước tính lượng rượu bạn đã uống bằng cách chia 1500 cho nồng độ cồn. Ví dụ, bia 4 độ là 375 ml, gần bằng một lon.

Uống quá nhiều rượu có thể dẫn đến giảm khả năng chú ý và mất trí nhớ. Ảnh minh hoạ

6. Cá có hàm lượng thủy ngân cao

Thủy ngân trong cá chủ yếu là methylmercury, một chất độc thần kinh mạnh có thể gây tổn thương não và hệ thần kinh. Vì vậy hãy tránh ăn cá có hàm lượng thủy ngân cao. Phụ nữ mang thai và trẻ em đặc biệt nên tránh ăn loại thực phẩm này vì não và hệ thần kinh của thai nhi và trẻ sơ sinh nhạy cảm hơn với metyl thủy ngân.

7. Thực phẩm giàu carbohydrate tinh chế

Các nghiên cứu đã phát hiện ra rằng việc tiêu thụ carbohydrate tinh chế trong thời gian dài có liên quan đến tình trạng suy giảm nhận thức thần kinh, đặc biệt là chức năng hồi hải mã bị ảnh hưởng. Hồi hải mã là một vùng quan trọng trong não có chức năng điều khiển trí nhớ.

Ảnh minh hoạ

Nghiên cứu cũng phát hiện ra rằng việc tiếp xúc lâu dài với carbohydrate tinh chế trong thời kỳ thai nhi, tuổi vị thành niên và tuổi dậy thì có thể gây tổn hại lớn hơn đến chức năng nhận thức.

Giảm lượng gạo và bột mì trắng giàu carbohydrate tinh chế trong chế độ ăn uống của bạn và thay thế khoảng 1/3-1/2 lượng thực phẩm chính hàng ngày của bạn bằng ngũ cốc nguyên hạt, đậu và khoai tây.