7 loại trái cây tốt cho thận, người bệnh suy thận nên ăn để duy trì chức năng thận

Nguyên tắc chọn hoa quả cho người suy thận

Thận có vai trò lọc máu, đào thải chất thải và duy trì cân bằng nước – điện giải trong cơ thể. Khi suy thận, chức năng thận suy giảm, khả năng loại bỏ các khoáng chất dư thừa cũng giảm theo, khiến một số chất như kali hoặc phốt pho dễ tích tụ trong máu và gây hại cho sức khỏe.

Ảnh minh họa.

Vì vậy, không phải loại trái cây nào cũng phù hợp với người mắc suy thận. Một số loại quả tuy giàu dinh dưỡng nhưng lại chứa hàm lượng kali cao, có thể làm tăng gánh nặng cho thận. Ngoài ra, nhiều loại trái cây có lượng đường lớn cũng không phù hợp với bệnh nhân suy thận kèm tiểu đường vì có thể gây tăng đường huyết, ảnh hưởng đến quá trình điều trị.

Các chuyên gia dinh dưỡng khuyến cáo người bệnh nên ưu tiên những loại trái cây có hàm lượng kali thấp, khoảng dưới 200 mg kali trong 100 g quả. Trái cây nên được sử dụng ở dạng tươi, tránh các sản phẩm sấy khô, ngâm đường hoặc tẩm ướp.

Những loại hoa quả người suy thận nên ăn

Quả táo

Ảnh minh họa.

Táo là loại trái cây thường được khuyến nghị trong chế độ ăn tốt cho thận. Táo chứa nhiều chất xơ, vitamin C và các hợp chất chống viêm. Theo Quỹ Thận Quốc gia Mỹ, táo có hàm lượng kali thấp và giàu chất chống oxy hóa, giúp hỗ trợ quá trình bảo vệ tế bào thận. Việc ăn táo thường xuyên cũng có thể góp phần giảm cholesterol, từ đó giảm áp lực lên hệ tim mạch và thận.

Quả dâu tây

Ảnh minh họa.

Dâu tây cũng là lựa chọn phù hợp với người mắc bệnh thận. Loại quả này cung cấp anthocyanin, vitamin C và mangan – các dưỡng chất có tác dụng chống viêm và tăng cường miễn dịch. Khoảng 50 g dâu tây tươi chỉ chứa lượng natri rất thấp cùng với khoảng 120 mg kali và 13 mg phốt pho, tương đối an toàn cho chế độ ăn của người bệnh.

Quả việt quất

Ảnh minh họa.

Việt quất nổi bật với hàm lượng chất chống oxy hóa cao, đặc biệt là anthocyanin, giúp giảm stress oxy hóa và tình trạng viêm ở thận. Một nghiên cứu năm 2025 cho thấy việc bổ sung chiết xuất việt quất có thể giúp giảm các biến đổi ở thận liên quan đến tuổi tác và stress oxy hóa trong nghiên cứu trên động vật. Ngoài ra, việt quất cũng chứa lượng kali thấp, phù hợp với chế độ ăn kiểm soát khoáng chất.

Nho đỏ

Ảnh minh họa.

Nho đỏ là nguồn cung cấp flavonoid và resveratrol – các hợp chất chống oxy hóa có khả năng giảm viêm và hỗ trợ bảo vệ tế bào. Một số nghiên cứu trên động vật cho thấy việc tiêu thụ nho trong thời gian dài có thể giúp cải thiện sức khỏe thận và giảm nguy cơ xơ hóa thận. Bên cạnh đó, nho đỏ cũng có hàm lượng natri và kali tương đối thấp.

Quả lựu

Ảnh minh họa.

Lựu là loại quả giàu polyphenol và vitamin, có khả năng chống oxy hóa mạnh. Một nghiên cứu công bố năm 2023 trên tạp chí Oxidative Medicine and Cellular Longevity cho thấy nước ép lựu có thể giúp bảo vệ thận khỏi các tổn thương liên quan đến bệnh mạn tính. Lựu còn giúp cải thiện lưu thông máu và hỗ trợ sức khỏe tim mạch, từ đó gián tiếp có lợi cho chức năng thận.

Quả lê

Ảnh minh họa.

Lê có vị ngọt nhẹ, nhiều nước và dễ tiêu hóa, phù hợp với người bệnh thận. Khoảng 100 g lê chín chứa khoảng 119 mg kali, mức tương đối thấp đối với người cần kiểm soát điện giải. Lê cũng giàu chất xơ hòa tan như pectin cùng vitamin C và các chất chống oxy hóa, giúp hỗ trợ tiêu hóa và bảo vệ tế bào khỏi tác hại của gốc tự do.

Quả mâm xôi

Ảnh minh họa.

Mâm xôi là loại quả chứa nhiều chất xơ và flavonoid giúp tăng cường miễn dịch và hỗ trợ kiểm soát đường huyết. Nhờ hàm lượng đường thấp và giàu dưỡng chất, mâm xôi thường được khuyến nghị trong chế độ ăn lành mạnh, đặc biệt với người cần kiểm soát cân nặng và lượng đường trong máu.

Lưu ý khi ăn trái cây đối với người suy thận

Dù là thực phẩm có lợi cho sức khỏe, trái cây vẫn cần được sử dụng đúng cách đối với người mắc suy thận. Các chuyên gia khuyến cáo người bệnh chỉ nên ăn khoảng 100–150 g trái cây mỗi ngày hoặc theo hướng dẫn của bác sĩ chuyên khoa.

Trước khi ăn, trái cây cần được rửa sạch và nên gọt bỏ một lớp vỏ dày để hạn chế tồn dư thuốc bảo vệ thực vật. Người bệnh cũng nên ưu tiên trái cây tươi và hạn chế các sản phẩm như trái cây sấy khô, đóng hộp hoặc ngâm đường vì chúng thường chứa nhiều natri, đường và chất bảo quản không tốt cho thận.

Ngoài ra, với những người đang chạy thận nhân tạo hoặc có bệnh lý kèm theo như tiểu đường, việc lựa chọn loại trái cây phù hợp cần có sự tư vấn của bác sĩ hoặc chuyên gia dinh dưỡng để đảm bảo an toàn cho sức khỏe.