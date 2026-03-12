7 loại trái cây quen thuộc người bệnh suy thận nên hạn chế, nhiều người Việt vẫn ăn mỗi ngày

Vì sao người bệnh suy thận cần thận trọng khi ăn một số loại trái cây?

Thận là cơ quan đảm nhận nhiệm vụ lọc máu, loại bỏ các chất cặn bã và điều hòa cân bằng điện giải trong cơ thể. Khi mắc suy thận, chức năng thận suy giảm, khả năng đào thải các khoáng chất dư thừa cũng giảm theo, khiến một số chất như kali, natri hoặc phốt pho dễ tích tụ trong máu và gây hại cho sức khỏe.

Trong chế độ ăn của người bệnh suy thận, trái cây vẫn là nguồn cung cấp vitamin, chất chống oxy hóa và chất xơ quan trọng. Tuy nhiên, nhiều loại trái cây lại chứa hàm lượng kali cao. Nếu tiêu thụ quá nhiều, kali có thể tích tụ trong máu và gây ra tình trạng tăng kali máu – một biến chứng nguy hiểm có thể dẫn đến rối loạn nhịp tim.

Ảnh minh họa.

Ngoài ra, một số loại trái cây chứa nhiều đường tự nhiên cũng không phù hợp với bệnh nhân suy thận có kèm đái tháo đường vì có thể làm tăng đường huyết và ảnh hưởng đến hiệu quả điều trị.

Các chuyên gia dinh dưỡng khuyến cáo người bệnh nên ưu tiên những loại trái cây có hàm lượng kali thấp, khoảng dưới 200 mg kali trong 100 g quả. Trái cây nên được sử dụng ở dạng tươi, hạn chế các sản phẩm sấy khô, ngâm đường hoặc tẩm ướp.

Những loại trái cây người suy thận nên hạn chế

Quả khế

Ảnh minh họa.

Khế là loại trái cây người mắc bệnh thận được khuyến cáo tránh sử dụng. Trong khế có chứa một số độc tố sinh học có thể gây ảnh hưởng đến hệ thần kinh. Với người có chức năng thận bình thường, các chất này có thể được đào thải qua nước tiểu.

Tuy nhiên, ở người suy thận, độc tố có thể tích tụ trong cơ thể và gây ngộ độc, thậm chí nguy hiểm đến tính mạng. Vì vậy, người đang chạy thận nhân tạo hoặc đã ghép thận cần tuyệt đối tránh ăn khế và các sản phẩm từ khế.

Chuối chín

Ảnh minh họa.

Chuối cũng là loại trái cây cần hạn chế do chứa hàm lượng kali cao. Một quả chuối cỡ trung bình có thể chứa khoảng 422 mg kali. Nếu người suy thận tiêu thụ nhiều chuối, nồng độ kali trong máu có thể tăng cao, làm tăng nguy cơ rối loạn nhịp tim và các biến chứng tim mạch nguy hiểm.

Quả dừa

Ảnh minh họa.

Dừa là loại quả phổ biến nhưng không phù hợp với người bệnh thận mạn, đặc biệt ở giai đoạn nặng. Nước dừa và cơm dừa đều chứa lượng kali khá cao. Một ly nước dừa có thể cung cấp khoảng 404 mg kali, trong khi 100 g cơm dừa chứa khoảng 380 mg kali, có thể làm tăng gánh nặng cho thận.

Trái cây có múi

Ảnh minh họa.

Trái cây họ cam quýt như cam, chanh, bưởi vốn giàu vitamin C và chất chống oxy hóa, tốt cho sức khỏe tim mạch. Tuy nhiên, chúng cũng chứa lượng kali tương đối cao. Một quả cam cỡ trung bình có thể chứa khoảng 240 mg kali, còn một ly nước cam vắt có thể cung cấp lượng kali lớn hơn.

Quả bơ

Ảnh minh họa.

Bơ là loại quả giàu chất béo tốt và dinh dưỡng, nhưng lại chứa rất nhiều kali. Một quả bơ lớn có thể chứa gần 1.000 mg kali, gần bằng một nửa lượng kali khuyến nghị mỗi ngày đối với người mắc bệnh thận. Khi chức năng thận suy giảm, lượng kali cao từ bơ có thể làm tăng nguy cơ tăng kali máu.

Quả dưa hấu

Ảnh minh họa.

Dưa hấu có hàm lượng nước cao và nhiều chất chống oxy hóa. Tuy nhiên, với người suy thận mạn, đặc biệt ở giai đoạn nặng, việc ăn nhiều dưa hấu có thể làm tăng lượng kali nạp vào cơ thể, gây mất cân bằng điện giải và ảnh hưởng đến tim mạch.

Trái cây sấy khô

Trái cây sấy khô như nho khô, mơ khô hay chuối sấy thường chứa hàm lượng kali và đường rất cao do đã bị cô đặc trong quá trình sấy. Điều này khiến chúng trở thành nhóm thực phẩm không phù hợp với người suy thận và người mắc đái tháo đường.

Người suy thận nên ăn trái cây cần biết điều này

Mặc dù cần thận trọng, trái cây vẫn là một phần quan trọng trong chế độ ăn của người mắc bệnh thận. Các chuyên gia khuyến cáo người bệnh chỉ nên ăn khoảng 100–150 g trái cây mỗi ngày hoặc theo hướng dẫn của bác sĩ chuyên khoa.

Trái cây nên được rửa sạch và gọt vỏ trước khi ăn để hạn chế tồn dư thuốc bảo vệ thực vật. Người bệnh cũng nên ưu tiên trái cây tươi và hạn chế các sản phẩm đóng hộp, sấy khô hoặc ngâm đường vì chúng thường chứa nhiều natri, đường và chất bảo quản.

Ngoài ra, những người đang chạy thận nhân tạo hoặc mắc các bệnh lý đi kèm như tăng huyết áp, đái tháo đường cần tham khảo ý kiến bác sĩ hoặc chuyên gia dinh dưỡng trước khi lựa chọn loại trái cây phù hợp.

Ảnh minh họa.

Làm gì để hỗ trợ quá trình điều trị suy thận?

Bên cạnh việc điều chỉnh chế độ ăn uống, người bệnh suy thận cần tuân thủ đầy đủ các hướng dẫn điều trị của bác sĩ để hạn chế tiến triển của bệnh.

Việc thăm khám định kỳ giúp theo dõi chức năng thận và phát hiện sớm các dấu hiệu suy giảm để điều chỉnh phác đồ điều trị kịp thời. Người bệnh cũng cần sử dụng thuốc đúng liều lượng, tránh tự ý dùng thuốc có thể gây độc cho thận.

Ngoài ra, duy trì lối sống lành mạnh, tập thể dục nhẹ nhàng, kiểm soát cân nặng và quản lý tốt các bệnh lý liên quan như tăng huyết áp hoặc đái tháo đường cũng là những yếu tố quan trọng giúp bảo vệ chức năng thận và nâng cao sức khỏe tổng thể.