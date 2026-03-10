Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế

6 loại rau người bệnh suy thận nên ăn để giảm gánh nặng cho thận

Thứ ba, 13:00 10/03/2026 | Sống khỏe
Nguyễn Vũ (th)
Nguyễn Vũ (th)
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - Theo các chuyên gia, nếu biết lựa chọn và chế biến đúng cách, người bệnh suy thận vẫn có thể sử dụng nhiều loại rau xanh an toàn trong bữa ăn hằng ngày.

Chế độ ăn của người bệnh suy thận: Vì sao cần chọn rau cẩn thận?

Ở người mắc suy thận, khả năng lọc và đào thải các chất dư thừa qua nước tiểu bị suy giảm đáng kể. Khi chức năng thận giảm, các chất điện giải như kali, phospho cùng nhiều sản phẩm chuyển hóa có xu hướng tích tụ trong máu.

Nếu người bệnh ăn quá nhiều thực phẩm chứa hàm lượng kali cao, nguy cơ tăng kali máu sẽ tăng lên. Tình trạng này có thể gây rối loạn nhịp tim, mệt mỏi, yếu cơ và trong trường hợp nặng có thể đe dọa tính mạng.

6 loại rau người bệnh suy thận nên ăn để giảm gánh nặng cho thận - Ảnh 1.

Ảnh minh họa.

Ngoài kali, một số loại rau còn chứa nhiều oxalat – chất có thể kết hợp với canxi tạo thành sỏi thận hoặc làm nặng thêm tổn thương nhu mô thận. Bên cạnh đó, cách chế biến rau không phù hợp như ăn sống, nấu quá mặn hoặc sử dụng nước luộc rau cũng có thể khiến người bệnh hấp thu nhiều khoáng chất không có lợi cho thận.

Chính vì vậy, người mắc suy thận cần lựa chọn loại rau phù hợp, kiểm soát khẩu phần và áp dụng phương pháp chế biến đúng cách để bảo vệ chức năng thận.

Người bệnh suy thận nên ăn rau gì là tốt nhất?

Theo các chuyên gia dinh dưỡng, nhiều loại rau vẫn phù hợp với người bệnh suy thận nếu sử dụng với lượng hợp lý.

Bắp cải – ít kali, giàu chất xơ

Bắp cải là loại rau được khuyến khích trong chế độ ăn của người mắc suy thận mạn. Thực phẩm này chứa nhiều vitamin C, vitamin K, vitamin B6 và chất xơ hòa tan, giúp hỗ trợ hệ tiêu hóa và kiểm soát đường huyết.

Đặc biệt, bắp cải có hàm lượng kali thấp nên được xem là lựa chọn khá an toàn cho người bệnh suy thận.

6 loại rau người bệnh suy thận nên ăn để giảm gánh nặng cho thận - Ảnh 2.

Ảnh minh họa.

Súp lơ trắng – hỗ trợ chống oxy hóa

Súp lơ trắng (bông cải trắng) là nguồn cung cấp dồi dào các hợp chất chống oxy hóa như glucosinolate. Những chất này giúp cơ thể trung hòa độc tố và hỗ trợ quá trình bảo vệ tế bào.

Ngoài ra, súp lơ còn chứa nhiều vitamin C, folate và chất xơ, giúp giảm viêm và tăng cường sức đề kháng cho người mắc suy thận.

Ớt chuông đỏ – ít kali, giàu vitamin

Ớt chuông đỏ không chỉ giúp món ăn thêm hấp dẫn mà còn cung cấp nhiều vitamin C và vitamin A. Những dưỡng chất này giúp bảo vệ tế bào khỏi tổn thương do stress oxy hóa và hỗ trợ sức khỏe tổng thể cho người bệnh suy thận.

Do có hàm lượng kali thấp, ớt chuông đỏ thường được khuyến khích bổ sung vào thực đơn của người bệnh.

Hành tây – hỗ trợ chống viêm

Hành tây chứa quercetin, một flavonoid có tác dụng chống viêm và hỗ trợ cải thiện tuần hoàn máu. Điều này có thể góp phần hỗ trợ quá trình lọc máu của thận.

Ngoài ra, hành tây còn giúp giảm cholesterol và hỗ trợ kiểm soát huyết áp – những yếu tố quan trọng giúp hạn chế nguy cơ tiến triển của suy thận.

Tỏi – gia vị tốt cho người suy thận

Tỏi không chỉ là gia vị quen thuộc mà còn mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe. Các nghiên cứu cho thấy tỏi có khả năng hỗ trợ giảm huyết áp, kháng viêm và bảo vệ hệ tim mạch.

Những tác dụng này gián tiếp giúp bảo vệ chức năng thận và hỗ trợ kiểm soát bệnh suy thận hiệu quả hơn.

Cải bó xôi – nên dùng với lượng vừa phải

Cải bó xôi chứa nhiều vitamin A, sắt và chất chống oxy hóa có lợi cho sức khỏe. Tuy nhiên, loại rau này cũng có hàm lượng kali khá cao.

Vì vậy, người bệnh suy thận chỉ nên sử dụng cải bó xôi với lượng vừa phải và cần tham khảo ý kiến bác sĩ, đặc biệt là với những bệnh nhân suy thận giai đoạn nặng.

Cách chế biến rau giúp giảm kali cho người suy thận

6 loại rau người bệnh suy thận nên ăn để giảm gánh nặng cho thận - Ảnh 3.

Ảnh minh họa.

Không chỉ lựa chọn đúng loại rau, cách chế biến cũng ảnh hưởng lớn đến lượng khoáng chất mà người bệnh hấp thu.

Để hạn chế lượng kali trong thực phẩm, rau nên được rửa sạch, cắt nhỏ và ngâm trong nước trước khi nấu. Phương pháp này giúp loại bỏ một phần kali hòa tan trong rau.

Ngoài ra, người bệnh nên ưu tiên luộc rau rồi bỏ phần nước luộc, không dùng nước này để nấu canh hoặc chế biến món khác.

Các chuyên gia cũng khuyến cáo người mắc suy thận nên hạn chế ăn rau sống, các món rau trộn hoặc rau muối chua vì dễ làm tăng lượng kali và natri trong khẩu phần ăn. Đồng thời, cần tránh nêm nếm quá mặn hoặc sử dụng nhiều gia vị chứa muối.

Người đàn ông 52 tuổi suy thận giai đoạn cuối sau cơn sốt siêu vi tưởng chừng đơn giảnNgười đàn ông 52 tuổi suy thận giai đoạn cuối sau cơn sốt siêu vi tưởng chừng đơn giản

GĐXH - Biến chứng của sốt siêu vi gây suy giảm chức năng thận, khiến người bệnh bị suy thận giai đoạn cuối và buộc phải chạy thận nhân tạo suốt đời.

Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tags:

Tin liên quan

5 sai lầm khi uống nước có thể gây suy thận, nhiều người Việt vẫn mắc phải

5 sai lầm khi uống nước có thể gây suy thận, nhiều người Việt vẫn mắc phải

7 loại rau người bệnh suy thận nên hạn chế, nhiều người Việt vẫn ăn mỗi ngày

7 loại rau người bệnh suy thận nên hạn chế, nhiều người Việt vẫn ăn mỗi ngày

Nam kỹ sư sống lành mạnh bất ngờ suy thận ở tuổi 40: Bác sĩ chỉ ra thói quen nhiều người Việt mắc phải

Nam kỹ sư sống lành mạnh bất ngờ suy thận ở tuổi 40: Bác sĩ chỉ ra thói quen nhiều người Việt mắc phải

Người phụ nữ mắc suy thận lúc tuổi già: Bác sĩ chỉ ra thói quen tưởng tốt, nhiều người Việt vẫn làm

Người phụ nữ mắc suy thận lúc tuổi già: Bác sĩ chỉ ra thói quen tưởng tốt, nhiều người Việt vẫn làm

Người bệnh suy thận giai đoạn cuối chia sẻ kinh nghiệm không để gián đoạn chạy thận trong dịp Tết

Người bệnh suy thận giai đoạn cuối chia sẻ kinh nghiệm không để gián đoạn chạy thận trong dịp Tết

Cùng chuyên mục

Thiếu magie liên quan đến 160 bệnh lý, vậy thực phẩm nào bổ sung tốt nhất?

Thiếu magie liên quan đến 160 bệnh lý, vậy thực phẩm nào bổ sung tốt nhất?

Sống khỏe - 1 giờ trước

Magie (magnesium) - một khoáng chất cực kỳ quan trọng nhưng thường bị lãng quên so với canxi. Thiếu magie có thể là nguy cơ dẫn đến nhiều bệnh. Vì vậy, nên bổ sung các thực phẩm giàu magie có sẵn trong tự nhiên vào chế độ ăn hằng ngày.

Cảnh giác: 7 món ăn không hề ngọt nhưng lại âm thầm khiến đường huyết tăng vọt

Cảnh giác: 7 món ăn không hề ngọt nhưng lại âm thầm khiến đường huyết tăng vọt

Sống khỏe - 2 giờ trước

Không ít người cho rằng chỉ đồ ngọt mới làm tăng đường huyết. Tuy nhiên, nhiều thực phẩm gần như không có vị ngọt vẫn có thể khiến đường trong máu tăng nhanh nếu ăn không đúng cách.

Đang điều trị cao huyết áp mà vẫn dùng 4 thứ này: Bạn đang 'đùa giỡn' với tính mạng của chính mình!

Đang điều trị cao huyết áp mà vẫn dùng 4 thứ này: Bạn đang 'đùa giỡn' với tính mạng của chính mình!

Sống khỏe - 2 giờ trước

GĐXH - Nhiều bệnh nhân cao huyết áp lầm tưởng rằng chỉ cần uống thuốc đều đặn là có thể "ăn cả thế giới". Tuy nhiên, thực tế có những loại thực phẩm là "kẻ thù không đội trời chung" với thuốc hạ áp.

Vụ 108 người nghi ngộ độc bánh mì tại Vũng Tàu: Hơn 50% mẫu bệnh nhân dương tính Salmonella

Vụ 108 người nghi ngộ độc bánh mì tại Vũng Tàu: Hơn 50% mẫu bệnh nhân dương tính Salmonella

Y tế - 16 giờ trước

Kết quả xét nghiệm bước đầu vụ 108 người nhập viện sau khi ăn bánh mì tại đường Đồ Chiểu (phường Vũng Tàu) cho thấy 54,9% mẫu phân bệnh nhân dương tính với vi khuẩn Salmonella.

Ứng dụng công nghệ 3D trong phẫu thuật tạo hình: Mở ra hướng tiếp cận chính xác và cá thể hóa điều trị

Ứng dụng công nghệ 3D trong phẫu thuật tạo hình: Mở ra hướng tiếp cận chính xác và cá thể hóa điều trị

Y tế - 19 giờ trước

GĐXH - Ngày 8/3, Hội Phẫu thuật Miệng Hàm mặt và Tạo hình Việt Nam phối hợp với Bệnh viện Thẩm mỹ Kangnam Hà Nội tổ chức hội thảo khoa học chuyên đề với chủ đề "Ứng dụng công nghệ 3D trong phẫu thuật hàm mặt và phẫu thuật tạo hình đường nét khuôn mặt".

Người đàn ông 52 tuổi suy thận giai đoạn cuối sau cơn sốt siêu vi tưởng chừng đơn giản

Người đàn ông 52 tuổi suy thận giai đoạn cuối sau cơn sốt siêu vi tưởng chừng đơn giản

Sống khỏe - 22 giờ trước

GĐXH - Biến chứng của sốt siêu vi gây suy giảm chức năng thận, khiến người bệnh bị suy thận giai đoạn cuối và buộc phải chạy thận nhân tạo suốt đời.

Người đàn ông 60 tuổi phát hiện sớm ung thư phổi hiếm gặp nhờ làm 1 việc mà nhiều người Việt bỏ qua

Người đàn ông 60 tuổi phát hiện sớm ung thư phổi hiếm gặp nhờ làm 1 việc mà nhiều người Việt bỏ qua

Sống khỏe - 1 ngày trước

GĐXH - Sau 4 năm theo dõi khối u được phát hiện trong lần khám sức khỏe định kỳ, bác sĩ xác định người bệnh mắc ung thư tế bào thần kinh nội tiết ở phổi, một dạng ung thư hiếm gặp.

Uống 1 cốc nước mật ong vào buổi sáng giúp kéo dài tuổi thọ nhưng nếu phạm phải 4 sai lầm này thì chỉ 'gây họa' thêm cho cơ thể mà thôi

Uống 1 cốc nước mật ong vào buổi sáng giúp kéo dài tuổi thọ nhưng nếu phạm phải 4 sai lầm này thì chỉ 'gây họa' thêm cho cơ thể mà thôi

Sống khỏe - 1 ngày trước

Nếu chăm chỉ uống nước mật ong vào buổi sáng, cơ thể sẽ đạt được những lợi ích tuyệt vời nào, và khi uống cần phải lưu ý điều gì?

Uống nước trà xanh tươi hàng ngày có tác dụng gì?

Uống nước trà xanh tươi hàng ngày có tác dụng gì?

Sống khỏe - 1 ngày trước

Trà xanh tươi là thức uống lành mạnh được nhiều người yêu thích, vậy uống nước trà xanh tươi hàng ngày có tác dụng gì?

7 điều có thể xảy ra với cơ thể người không ăn rau và trái cây

7 điều có thể xảy ra với cơ thể người không ăn rau và trái cây

Sống khỏe - 1 ngày trước

Có một số người không thích ăn rau và trái cây. Mặc dù sức khỏe có thể vẫn bình thường nhưng về lâu dài thói quen ăn uống này làm tăng nguy cơ mắc các bệnh mạn tính.

Xem nhiều

5 sai lầm khi uống nước có thể gây suy thận, nhiều người Việt vẫn mắc phải

5 sai lầm khi uống nước có thể gây suy thận, nhiều người Việt vẫn mắc phải

Sống khỏe

GĐXH - Theo các chuyên gia dinh dưỡng, nhiều người đang mắc phải những sai lầm phổ biến khi uống nước, làm tăng nguy cơ suy thận mà không hề nhận ra.

Người đàn ông 68 tuổi phát hiện ung thư tuyến tiền liệt từ dấu hiệu nhiều nam giới Việt bỏ qua

Người đàn ông 68 tuổi phát hiện ung thư tuyến tiền liệt từ dấu hiệu nhiều nam giới Việt bỏ qua

Sống khỏe
7 loại rau người bệnh suy thận nên hạn chế, nhiều người Việt vẫn ăn mỗi ngày

7 loại rau người bệnh suy thận nên hạn chế, nhiều người Việt vẫn ăn mỗi ngày

Bệnh thường gặp
Uống nước trà xanh tươi hàng ngày có tác dụng gì?

Uống nước trà xanh tươi hàng ngày có tác dụng gì?

Sống khỏe
Người phụ nữ 58 tuổi phát hiện ung thư buồng trứng từ dấu hiệu nhiều chị em Việt bỏ qua

Người phụ nữ 58 tuổi phát hiện ung thư buồng trứng từ dấu hiệu nhiều chị em Việt bỏ qua

Bệnh thường gặp

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top