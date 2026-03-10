6 loại rau người bệnh suy thận nên ăn để giảm gánh nặng cho thận

Theo dõi Gia đình và Xã hội trên

Chế độ ăn của người bệnh suy thận: Vì sao cần chọn rau cẩn thận?

Ở người mắc suy thận, khả năng lọc và đào thải các chất dư thừa qua nước tiểu bị suy giảm đáng kể. Khi chức năng thận giảm, các chất điện giải như kali, phospho cùng nhiều sản phẩm chuyển hóa có xu hướng tích tụ trong máu.

Nếu người bệnh ăn quá nhiều thực phẩm chứa hàm lượng kali cao, nguy cơ tăng kali máu sẽ tăng lên. Tình trạng này có thể gây rối loạn nhịp tim, mệt mỏi, yếu cơ và trong trường hợp nặng có thể đe dọa tính mạng.

Ảnh minh họa.

Ngoài kali, một số loại rau còn chứa nhiều oxalat – chất có thể kết hợp với canxi tạo thành sỏi thận hoặc làm nặng thêm tổn thương nhu mô thận. Bên cạnh đó, cách chế biến rau không phù hợp như ăn sống, nấu quá mặn hoặc sử dụng nước luộc rau cũng có thể khiến người bệnh hấp thu nhiều khoáng chất không có lợi cho thận.

Chính vì vậy, người mắc suy thận cần lựa chọn loại rau phù hợp, kiểm soát khẩu phần và áp dụng phương pháp chế biến đúng cách để bảo vệ chức năng thận.

Người bệnh suy thận nên ăn rau gì là tốt nhất?

Theo các chuyên gia dinh dưỡng, nhiều loại rau vẫn phù hợp với người bệnh suy thận nếu sử dụng với lượng hợp lý.

Bắp cải – ít kali, giàu chất xơ

Bắp cải là loại rau được khuyến khích trong chế độ ăn của người mắc suy thận mạn. Thực phẩm này chứa nhiều vitamin C, vitamin K, vitamin B6 và chất xơ hòa tan, giúp hỗ trợ hệ tiêu hóa và kiểm soát đường huyết.

Đặc biệt, bắp cải có hàm lượng kali thấp nên được xem là lựa chọn khá an toàn cho người bệnh suy thận.

Ảnh minh họa.

Súp lơ trắng – hỗ trợ chống oxy hóa

Súp lơ trắng (bông cải trắng) là nguồn cung cấp dồi dào các hợp chất chống oxy hóa như glucosinolate. Những chất này giúp cơ thể trung hòa độc tố và hỗ trợ quá trình bảo vệ tế bào.

Ngoài ra, súp lơ còn chứa nhiều vitamin C, folate và chất xơ, giúp giảm viêm và tăng cường sức đề kháng cho người mắc suy thận.

Ớt chuông đỏ – ít kali, giàu vitamin

Ớt chuông đỏ không chỉ giúp món ăn thêm hấp dẫn mà còn cung cấp nhiều vitamin C và vitamin A. Những dưỡng chất này giúp bảo vệ tế bào khỏi tổn thương do stress oxy hóa và hỗ trợ sức khỏe tổng thể cho người bệnh suy thận.

Do có hàm lượng kali thấp, ớt chuông đỏ thường được khuyến khích bổ sung vào thực đơn của người bệnh.

Hành tây – hỗ trợ chống viêm

Hành tây chứa quercetin, một flavonoid có tác dụng chống viêm và hỗ trợ cải thiện tuần hoàn máu. Điều này có thể góp phần hỗ trợ quá trình lọc máu của thận.

Ngoài ra, hành tây còn giúp giảm cholesterol và hỗ trợ kiểm soát huyết áp – những yếu tố quan trọng giúp hạn chế nguy cơ tiến triển của suy thận.

Tỏi – gia vị tốt cho người suy thận

Tỏi không chỉ là gia vị quen thuộc mà còn mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe. Các nghiên cứu cho thấy tỏi có khả năng hỗ trợ giảm huyết áp, kháng viêm và bảo vệ hệ tim mạch.

Những tác dụng này gián tiếp giúp bảo vệ chức năng thận và hỗ trợ kiểm soát bệnh suy thận hiệu quả hơn.

Cải bó xôi – nên dùng với lượng vừa phải

Cải bó xôi chứa nhiều vitamin A, sắt và chất chống oxy hóa có lợi cho sức khỏe. Tuy nhiên, loại rau này cũng có hàm lượng kali khá cao.

Vì vậy, người bệnh suy thận chỉ nên sử dụng cải bó xôi với lượng vừa phải và cần tham khảo ý kiến bác sĩ, đặc biệt là với những bệnh nhân suy thận giai đoạn nặng.

Cách chế biến rau giúp giảm kali cho người suy thận

Ảnh minh họa.

Không chỉ lựa chọn đúng loại rau, cách chế biến cũng ảnh hưởng lớn đến lượng khoáng chất mà người bệnh hấp thu.

Để hạn chế lượng kali trong thực phẩm, rau nên được rửa sạch, cắt nhỏ và ngâm trong nước trước khi nấu. Phương pháp này giúp loại bỏ một phần kali hòa tan trong rau.

Ngoài ra, người bệnh nên ưu tiên luộc rau rồi bỏ phần nước luộc, không dùng nước này để nấu canh hoặc chế biến món khác.

Các chuyên gia cũng khuyến cáo người mắc suy thận nên hạn chế ăn rau sống, các món rau trộn hoặc rau muối chua vì dễ làm tăng lượng kali và natri trong khẩu phần ăn. Đồng thời, cần tránh nêm nếm quá mặn hoặc sử dụng nhiều gia vị chứa muối.