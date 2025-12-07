7 thực phẩm bảo quản lâu trong tủ lạnh cực hại sức khỏe không phải ai cũng biết
Tủ lạnh là công cụ đắc lực giúp kéo dài tuổi thọ thực phẩm, nhưng không phải mọi thứ đều nên được giữ trong đó quá lâu. Việc bảo quản sai cách hoặc để quá hạn không chỉ làm giảm chất lượng, thay đổi hương vị mà còn có thể tạo điều kiện cho vi khuẩn phát triển, gây hại cho sức khỏe.
Trứng luộc
Trứng luộc, đặc biệt là trứng đã bóc vỏ hoặc các món salad trứng, có thời hạn sử dụng rất ngắn trong tủ lạnh. Khi lớp vỏ bảo vệ tự nhiên đã mất, chúng rất dễ bị nhiễm khuẩn. Salad trứng có trộn thêm sốt mayonnaise hoặc các loại gia vị khác càng làm tăng tốc độ hỏng. Để đảm bảo an toàn, bạn chỉ nên sử dụng trứng luộc và các món ăn từ trứng trong vòng 3 - 5 ngày sau khi chế biến.
Hải sản đã chế biến hoặc cắt lát (cá, tôm)
Hải sản đã nấu chín hoặc cắt lát cần được ưu tiên tiêu thụ. Hải sản là môi trường lý tưởng cho vi khuẩn phát triển, ngay cả ở nhiệt độ lạnh. Nếu bảo quản quá lâu trong tủ lạnh, chúng có thể sinh ra các độc tố nguy hiểm như Histamine gây ngộ độc thực phẩm. Tốt nhất, bạn nên tiêu thụ hải sản đã nấu chín trong vòng 1 - 2 ngày sau khi chế biến.
Các loại thịt đã xay nhuyễn
Thịt xay có nguy cơ nhiễm khuẩn cao hơn nhiều so với thịt nguyên miếng. Quá trình xay nhuyễn làm tăng đáng kể diện tích bề mặt tiếp xúc với không khí và vi khuẩn. Vi khuẩn có thể nhân lên rất nhanh chóng trong thịt xay ngay cả trong ngăn mát tủ lạnh. Vì vậy, tốt nhất là nên nấu thịt xay trong vòng 1 - 2 ngày sau khi mua, hoặc chuyển sang ngăn đông lạnh ngay lập tức nếu chưa có ý định sử dụng.
Các loại nấm tươi
Nấm tươi có cấu trúc xốp và chứa hàm lượng nước cao. Khi để trong môi trường ẩm và kín khí của túi nilon trong tủ lạnh, nấm dễ bị đọng hơi nước, chuyển sang trạng thái nhầy nhớt và nhanh chóng bị thối rữa do nấm mốc phát triển. Bạn nên bảo quản nấm trong túi giấy hoặc hộp đựng không đậy kín để nấm có thể "thở" và sử dụng trong vòng 4 - 7 ngày.
Cơm nấu hoặc mì ống đã nấu
Đây là hai loại thực phẩm nấu chín mà nhiều người thường chủ quan khi bảo quản. Cơm và mì ống có thể chứa bào tử của vi khuẩn Bacillus cereus. Khi để nguội lâu hoặc bảo quản quá lâu trong tủ lạnh, các bào tử này có thể nảy mầm và sản sinh độc tố gây nôn mửa hoặc tiêu chảy. Để đảm bảo an toàn, nên ăn hết các loại thực phẩm tinh bột này trong vòng 1 - 2 ngày sau khi nấu.
Các loại nước ép trái cây tự làm
Nước ép trái cây tươi, dù giàu vitamin, nhưng lại là môi trường hoàn hảo cho vi khuẩn và nấm men phát triển nhanh chóng vì chúng không qua quá trình tiệt trùng (pasteurization). Điều này không chỉ làm giảm chất lượng dinh dưỡng mà còn có thể gây nguy hiểm cho hệ tiêu hóa. Bạn nên uống hết nước ép tự làm trong vòng 1 - 3 ngày sau khi ép để đảm bảo giữ trọn vẹn dinh dưỡng và hương vị.
Rau xanh đã nấu chín
Việc bảo quản rau đã nấu chín quá lâu trong tủ lạnh không được khuyến khích vì nhiều lý do liên quan đến an toàn thực phẩm, dinh dưỡng và chất lượng. Về mặt dinh dưỡng, quá trình nấu và sau đó là chu kỳ làm lạnh/hâm nóng liên tục sẽ làm giảm đáng kể lượng vitamin tan trong nước và các chất chống oxy hóa còn sót lại, làm giảm giá trị dinh dưỡng tổng thể. Về an toàn, rau đã nấu chín có thể rơi vào "vùng nguy hiểm" về nhiệt độ nếu không được làm lạnh đúng cách, tạo điều kiện cho vi khuẩn sinh sôi, đồng thời dễ bị ô nhiễm chéo.
