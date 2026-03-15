Hà Nội: Những lá phiếu đặc biệt nơi giường bệnh tại Bệnh viện E
GĐXH - Sáng 15/3, tại điểm bỏ phiếu Bệnh viện E, khu vực bỏ phiếu số 32, phường Nghĩa Đô, thành phố Hà Nội, những cử tri "đặc biệt" đang điều trị tại Bệnh viện E hồi hộp và xúc động được cầm trên tay lá phiếu cử tri để thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân ngay tại giường bệnh…
Đây là địa điểm bầu cử lưu động và đặc biệt, với cử tri là các bệnh nhân đang điều trị tại bệnh viện. Để đảm bảo mọi cử tri đều thực hiện quyền, nghĩa vụ công dân của mình, công tác chuẩn bị đã được triển khai một cách chủ động và linh hoạt. Ngay trong buổi sáng ngày 15/3, đã có một số người bệnh và cán bộ y tế bỏ phiếu tại hòm phiếu lưu động này.
ThS.BS Trịnh Việt Anh - Trưởng khoa Hô hấp Bệnh viện E cho biết: Bệnh viện E là một điểm bỏ phiếu lưu động đặc biệt số 32 phường Nghĩa Đô, Hà Nội nhằm đảm bảo nghĩa vụ, quyền lợi chính đáng của người bệnh đang điều trị và của một số cán bộ y tế trong tua trực tại Bệnh viện. Đồng thời, Bệnh viện E cũng phối hợp với UBND phường Nghĩa Đô hỗ trợ công tác cấp cứu phục vụ bầu cử tại địa phương như đảm bảo nguồn nhân lực, xe cấp cứu và trang thiết bị y tế cần thiết…
Tổ bầu cử phường Nghĩa Đô đã đưa hòm phiếu lưu động đến bệnh viện, tạo điều kiện thuận lợi để người bệnh và người nhà bệnh nhân, cán bộ y tế trực tiếp tham gia bỏ phiếu theo đúng quy định. Từng lá phiếu được trao tận tay, giúp những người đang điều trị không thể trở về địa phương vẫn có thể thực hiện quyền công dân của mình.
Có mặt tại Hội trường A - nơi tổ chức bầu cử tập trung, người bệnh Lê Phúc Thường (quê Ngọc Lặc, Thanh Hóa) chăm chú đọc tiểu sử và quá trình công tác của các ứng cử viên trước khi bỏ phiếu. Ông cho biết đang trong quá trình điều trị tại khoa Ngoại tổng hợp, Bệnh viện E nên không thể về quê tham gia bầu cử. Vì vậy ông đã đăng ký thực hiện quyền bầu cử ngay tại bệnh viện. Đây là quyền lợi và cũng là trách nhiệm của mỗi công dân.
Để gửi gắm niềm tin vào những lá phiếu, ông kỳ vọng các đại biểu mình lựa chọn sẽ là những cá nhân ưu tú, đại diện cho quyền lợi và tiếng nói của người dân trong thời gian tới.
Tại khoa Ung bướu và Điều trị giảm nhẹ, người bệnh Trần Kim Ngọc (sinh năm 1962, quê Ninh Bình) đang điều trị tại khoa. Do đang truyền hóa chất, tổ bầu cử đã mang hòm phiếu đến tận giường bệnh để ông thực hiện được quyền và nghĩa vụ công dân trong bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp. Ông hy vọng mình sẽ chọn được đại biểu có đức, có tài để lãnh đạo đất nước.
Tại khoa Phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ và hàm mặt, chị Đỗ Thị Xuân Thu (phường An Hải, thành phố Hải Phòng) cũng tiến hành bỏ phiếu ngay tại giường bệnh. Chị xúc động khi dù đang điều trị vẫn được tham gia bầu cử. Điều đó khiến chị cảm thấy mình vẫn đang góp phần vào những quyết định chung của đất nước.
Những lá phiếu được bỏ ngay bên giường bệnh không chỉ thể hiện trách nhiệm công dân mà còn là khoảnh khắc đầy xúc động, khi tinh thần và niềm tin của người dân vẫn được gìn giữ ngay cả trong những ngày tháng chống chọi với bệnh tật.
