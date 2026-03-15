Hà Nội: Những lá phiếu đặc biệt nơi giường bệnh tại Bệnh viện E

Chủ nhật, 16:14 15/03/2026 | Y tế
GĐXH - Sáng 15/3, tại điểm bỏ phiếu Bệnh viện E, khu vực bỏ phiếu số 32, phường Nghĩa Đô, thành phố Hà Nội, những cử tri "đặc biệt" đang điều trị tại Bệnh viện E hồi hộp và xúc động được cầm trên tay lá phiếu cử tri để thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân ngay tại giường bệnh…

Đây là địa điểm bầu cử lưu động và đặc biệt, với cử tri là các bệnh nhân đang điều trị tại bệnh viện. Để đảm bảo mọi cử tri đều thực hiện quyền, nghĩa vụ công dân của mình, công tác chuẩn bị đã được triển khai một cách chủ động và linh hoạt. Ngay trong buổi sáng ngày 15/3, đã có một số người bệnh và cán bộ y tế bỏ phiếu tại hòm phiếu lưu động này.

ThS.BS Trịnh Việt Anh - Trưởng khoa Hô hấp Bệnh viện E cho biết: Bệnh viện E là một điểm bỏ phiếu lưu động đặc biệt số 32 phường Nghĩa Đô, Hà Nội nhằm đảm bảo nghĩa vụ, quyền lợi chính đáng của người bệnh đang điều trị và của một số cán bộ y tế trong tua trực tại Bệnh viện. Đồng thời, Bệnh viện E cũng phối hợp với UBND phường Nghĩa Đô hỗ trợ công tác cấp cứu phục vụ bầu cử tại địa phương như đảm bảo nguồn nhân lực, xe cấp cứu và trang thiết bị y tế cần thiết…

Những lá phiếu đặc biệt bỏ bên giường bệnh tại bệnh viện E - Ảnh 1.

Bệnh viện E là một điểm bỏ phiếu lưu động đặc biệt số 32 phường Nghĩa Đô, Hà Nội nhằm đảm bảo nghĩa vụ, quyền lợi chính đáng của người bệnh và một số cán bộ y tế trong tua trực tại Bệnh viện. Ảnh BVCC

Tổ bầu cử phường Nghĩa Đô đã đưa hòm phiếu lưu động đến bệnh viện, tạo điều kiện thuận lợi để người bệnh và người nhà bệnh nhân, cán bộ y tế trực tiếp tham gia bỏ phiếu theo đúng quy định. Từng lá phiếu được trao tận tay, giúp những người đang điều trị không thể trở về địa phương vẫn có thể thực hiện quyền công dân của mình.

Có mặt tại Hội trường A - nơi tổ chức bầu cử tập trung, người bệnh Lê Phúc Thường (quê Ngọc Lặc, Thanh Hóa) chăm chú đọc tiểu sử và quá trình công tác của các ứng cử viên trước khi bỏ phiếu. Ông cho biết đang trong quá trình điều trị tại khoa Ngoại tổng hợp, Bệnh viện E nên không thể về quê tham gia bầu cử. Vì vậy ông đã đăng ký thực hiện quyền bầu cử ngay tại bệnh viện. Đây là quyền lợi và cũng là trách nhiệm của mỗi công dân.

Những lá phiếu đặc biệt bỏ bên giường bệnh tại bệnh viện E - Ảnh 2.

Người bệnh Lê Phúc Thường đã đăng ký thực hiện quyền bầu cử ngay tại bệnh viện. Ảnh BVCC

Để gửi gắm niềm tin vào những lá phiếu, ông kỳ vọng các đại biểu mình lựa chọn sẽ là những cá nhân ưu tú, đại diện cho quyền lợi và tiếng nói của người dân trong thời gian tới.

Tại khoa Ung bướu và Điều trị giảm nhẹ, người bệnh Trần Kim Ngọc (sinh năm 1962, quê Ninh Bình) đang điều trị tại khoa. Do đang truyền hóa chất, tổ bầu cử đã mang hòm phiếu đến tận giường bệnh để ông thực hiện được quyền và nghĩa vụ công dân trong bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp. Ông hy vọng mình sẽ chọn được đại biểu có đức, có tài để lãnh đạo đất nước.

Những lá phiếu đặc biệt bỏ bên giường bệnh tại bệnh viện E - Ảnh 3.

Người bệnh Trần Kim Ngọc bỏ phiếu ngay trên giường bệnh. Ảnh BVCC

Tại khoa Phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ và hàm mặt, chị Đỗ Thị Xuân Thu (phường An Hải, thành phố Hải Phòng) cũng tiến hành bỏ phiếu ngay tại giường bệnh. Chị xúc động khi dù đang điều trị vẫn được tham gia bầu cử. Điều đó khiến chị cảm thấy mình vẫn đang góp phần vào những quyết định chung của đất nước.

Những lá phiếu đặc biệt bỏ bên giường bệnh tại bệnh viện E - Ảnh 4.

Chị Đỗ Thị Xuân Thu xúc động khi tham gia bầu cử ngay tại nơi điều trị. Ảnh BVCC

Những lá phiếu được bỏ ngay bên giường bệnh không chỉ thể hiện trách nhiệm công dân mà còn là khoảnh khắc đầy xúc động, khi tinh thần và niềm tin của người dân vẫn được gìn giữ ngay cả trong những ngày tháng chống chọi với bệnh tật.

Tin liên quan

Người bệnh suy gan, suy tim được hồi sinh nhờ nghĩa cử hiến tạng xuyên Việt

Người bệnh suy gan, suy tim được hồi sinh nhờ nghĩa cử hiến tạng xuyên Việt

Phẫu thuật thành công cho người phụ nữ 44 tuổi có khuôn mặt biến dạng suốt hơn 40 năm

Phẫu thuật thành công cho người phụ nữ 44 tuổi có khuôn mặt biến dạng suốt hơn 40 năm

Tiếng khóc của bé 1,1kg và khoảnh khắc nín thở giữa hai sinh mạng của nữ bác sĩ

Tiếng khóc của bé 1,1kg và khoảnh khắc nín thở giữa hai sinh mạng của nữ bác sĩ

Hà Nội: Đến 2030, 100% cơ sở y tế tuyến xã đủ điều kiện xác định tình trạng nghiện ma túy

Hà Nội: Đến 2030, 100% cơ sở y tế tuyến xã đủ điều kiện xác định tình trạng nghiện ma túy

Cuộc gọi của bệnh nhân cũ đúng dịp 27/2 khiến ê kíp bác sĩ 'lặng đi vài giây'

Cuộc gọi của bệnh nhân cũ đúng dịp 27/2 khiến ê kíp bác sĩ 'lặng đi vài giây'

Cùng chuyên mục

Người bệnh suy gan, suy tim được hồi sinh nhờ nghĩa cử hiến tạng xuyên Việt

Người bệnh suy gan, suy tim được hồi sinh nhờ nghĩa cử hiến tạng xuyên Việt

Y tế - 22 giờ trước

GĐXH - Từ nghĩa cử hiến tạng của một bệnh nhân chết não tại TP.HCM, các bác sĩ đã thực hiện hành trình vận chuyển tạng xuyên đêm để ghép cho nhiều người bệnh trên cả nước.

Hé lộ nguyên nhân món cá ủ chua khiến 3 trẻ ở Đà Nẵng nguy kịch phải nhờ sự trợ giúp từ WHO

Hé lộ nguyên nhân món cá ủ chua khiến 3 trẻ ở Đà Nẵng nguy kịch phải nhờ sự trợ giúp từ WHO

Y tế - 2 ngày trước

“Cá bắt về tôi bỏ tủ lạnh 3, 4 ngày rồi thì đem ra mổ ruột rồi ủ thôi. Món này ăn từ trước tới nay không sao cả, giờ lại bị ngộ độc”, anh Hồ Văn Mía bàng hoàng kể lại.

Phẫu thuật thành công cho người phụ nữ 44 tuổi có khuôn mặt biến dạng suốt hơn 40 năm

Phẫu thuật thành công cho người phụ nữ 44 tuổi có khuôn mặt biến dạng suốt hơn 40 năm

Y tế - 4 ngày trước

GĐXH - Các bác sĩ Bệnh viện E vừa phẫu thuật tạo hình vi phẫu ghép cơ thon tự do và nối thần kinh để tái tạo vận động khuôn mặt cho một trường hợp liệt mặt lâu năm khiến khuôn mặt biến dạng nghiêm trọng, ảnh hưởng lớn đến tâm lý và cuộc sống của người bệnh.

Vụ 108 người nghi ngộ độc bánh mì tại Vũng Tàu: Hơn 50% mẫu bệnh nhân dương tính Salmonella

Vụ 108 người nghi ngộ độc bánh mì tại Vũng Tàu: Hơn 50% mẫu bệnh nhân dương tính Salmonella

Y tế - 5 ngày trước

Kết quả xét nghiệm bước đầu vụ 108 người nhập viện sau khi ăn bánh mì tại đường Đồ Chiểu (phường Vũng Tàu) cho thấy 54,9% mẫu phân bệnh nhân dương tính với vi khuẩn Salmonella.

Ứng dụng công nghệ 3D trong phẫu thuật tạo hình: Mở ra hướng tiếp cận chính xác và cá thể hóa điều trị

Ứng dụng công nghệ 3D trong phẫu thuật tạo hình: Mở ra hướng tiếp cận chính xác và cá thể hóa điều trị

Y tế - 5 ngày trước

GĐXH - Ngày 8/3, Hội Phẫu thuật Miệng Hàm mặt và Tạo hình Việt Nam phối hợp với Bệnh viện Thẩm mỹ Kangnam Hà Nội tổ chức hội thảo khoa học chuyên đề với chủ đề "Ứng dụng công nghệ 3D trong phẫu thuật hàm mặt và phẫu thuật tạo hình đường nét khuôn mặt".

Tiếng khóc của bé 1,1kg và khoảnh khắc nín thở giữa hai sinh mạng của nữ bác sĩ

Tiếng khóc của bé 1,1kg và khoảnh khắc nín thở giữa hai sinh mạng của nữ bác sĩ

Y tế - 1 tuần trước

Đứng giữa hai sinh mạng mẹ và con mỗi quyết định trong phòng mổ đều nặng tựa sinh tử, ca mổ đặc biệt trở thành ký ức không thể quên của nữ bác sĩ sản khoa.

Bác sĩ 'viện K' tiên phong thực hiện thành công gần 300 ca phẫu thuật nội soi bệnh phụ khoa bằng kỹ thuật mới

Bác sĩ 'viện K' tiên phong thực hiện thành công gần 300 ca phẫu thuật nội soi bệnh phụ khoa bằng kỹ thuật mới

Sống khỏe - 1 tuần trước

Các thầy thuốc của Bệnh viện K đã thực hiện thành công gần 300 ca vNOTES - phẫu thuật nội soi qua hốc tự nhiên âm đạo từ các bệnh lý lành tính đến ung thư phụ khoa phức tạp, khẳng định tính an toàn và hiệu quả vượt trội...

Hà Nội: Đến 2030, 100% cơ sở y tế tuyến xã đủ điều kiện xác định tình trạng nghiện ma túy

Hà Nội: Đến 2030, 100% cơ sở y tế tuyến xã đủ điều kiện xác định tình trạng nghiện ma túy

Y tế - 1 tuần trước

GĐXH - Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Hà Nội Dương Đức Tuấn vừa ký ban hành Kế hoạch số 76/KH-UBND ngày 28/2/2026 triển khai thực hiện Dự án 4: "Nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống ma túy tại cơ sở" thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phòng, chống ma túy đến năm 2030 trên địa bàn Thủ đô.

Hệ sinh thái y tế đô thị thông minh của TP Hà Nội có thực sự giúp giảm quá tải, giảm chi phí cho người dân?

Hệ sinh thái y tế đô thị thông minh của TP Hà Nội có thực sự giúp giảm quá tải, giảm chi phí cho người dân?

Y tế - 1 tuần trước

GĐXH - Với việc ban hành Kế hoạch số 71/KH-UBND triển khai Chương trình hành động của Thành ủy, UBND TP Hà Nội đang từng bước kiến tạo một "hệ sinh thái y tế đô thị thông minh" - mô hình được kỳ vọng mang lại lợi ích thiết thực, trực tiếp cho người dân từ phòng bệnh, khám chữa bệnh đến chăm sóc dài hạn.

Cuộc gọi của bệnh nhân cũ đúng dịp 27/2 khiến ê kíp bác sĩ 'lặng đi vài giây'

Cuộc gọi của bệnh nhân cũ đúng dịp 27/2 khiến ê kíp bác sĩ 'lặng đi vài giây'

Y tế - 2 tuần trước

Cuộc gọi chúc mừng ngày Thầy thuốc của nữ bệnh nhân từng ở lằn ranh sinh tử khiến ê kíp Phẫu thuật Lồng ngực Bạch Mai nghẹn ngào nhớ ca mổ định mệnh.

Xem nhiều

Hà Nội: Đến 2030, 100% cơ sở y tế tuyến xã đủ điều kiện xác định tình trạng nghiện ma túy

Hà Nội: Đến 2030, 100% cơ sở y tế tuyến xã đủ điều kiện xác định tình trạng nghiện ma túy

Y tế

GĐXH - Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Hà Nội Dương Đức Tuấn vừa ký ban hành Kế hoạch số 76/KH-UBND ngày 28/2/2026 triển khai thực hiện Dự án 4: "Nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống ma túy tại cơ sở" thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phòng, chống ma túy đến năm 2030 trên địa bàn Thủ đô.

Nữ điều dưỡng quỳ giữa siêu thị cứu người ngừng tuần hoàn: Khoảnh khắc y đức trước thềm 27/2

Nữ điều dưỡng quỳ giữa siêu thị cứu người ngừng tuần hoàn: Khoảnh khắc y đức trước thềm 27/2

Y tế
3 cử nhân Vật lý trị liệu được trao bằng khen vì có hoạt động tích cực trong công tác điều trị bệnh nhân nhiễm COVID-19

3 cử nhân Vật lý trị liệu được trao bằng khen vì có hoạt động tích cực trong công tác điều trị bệnh nhân nhiễm COVID-19

Y tế
Phẫu thuật thành công cho người phụ nữ 44 tuổi có khuôn mặt biến dạng suốt hơn 40 năm

Phẫu thuật thành công cho người phụ nữ 44 tuổi có khuôn mặt biến dạng suốt hơn 40 năm

Y tế
Tiếng khóc của bé 1,1kg và khoảnh khắc nín thở giữa hai sinh mạng của nữ bác sĩ

Tiếng khóc của bé 1,1kg và khoảnh khắc nín thở giữa hai sinh mạng của nữ bác sĩ

Y tế

