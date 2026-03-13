7 việc quan trọng nên làm để bảo vệ thận, ngăn ngừa suy thận, người Việt nên làm ngay

Theo dõi Gia đình và Xã hội trên

Phòng ngừa suy thận từ sớm quan trọng như thế nào?

Thận là cơ quan đảm nhận nhiều chức năng quan trọng của cơ thể, đặc biệt là lọc máu, loại bỏ chất thải và duy trì sự cân bằng các chất điện giải. Khi thận hoạt động khỏe mạnh, cơ thể có thể đào thải độc tố hiệu quả, đồng thời duy trì môi trường nội môi ổn định để các cơ quan khác hoạt động bình thường.

Việc chủ động phòng ngừa bệnh thận, đặc biệt là suy thận, đóng vai trò quan trọng trong bảo vệ sức khỏe tổng thể và hạn chế những hậu quả nghiêm trọng do bệnh gây ra.

Ảnh minh họa.

Những biến chứng nguy hiểm của suy thận

Khi chức năng thận suy giảm, cơ thể có thể phải đối mặt với nhiều biến chứng nguy hiểm như:

- Suy thận làm tăng nguy cơ mắc các bệnh tim mạch như tăng huyết áp, suy tim và xơ vữa động mạch, gây ảnh hưởng lớn đến hệ tuần hoàn.

- Suy thận gây rối loạn chuyển hóa, dẫn đến mất cân bằng các khoáng chất quan trọng như canxi và phospho, từ đó làm tăng nguy cơ loãng xương, đau nhức và dễ gãy xương.

- Khi chức năng thận suy giảm, hệ miễn dịch cũng có thể bị ảnh hưởng, khiến cơ thể dễ mắc các bệnh nhiễm trùng như viêm phổi, viêm đường tiết niệu hoặc nhiễm trùng máu. Người bệnh thường xuyên cảm thấy mệt mỏi, chán ăn, mất ngủ và đau nhức cơ thể, làm suy giảm đáng kể chất lượng cuộc sống.

Vì vậy, việc phòng ngừa từ sớm không chỉ giúp giảm nguy cơ mắc suy thận mà còn hạn chế các biến chứng nguy hiểm, bảo vệ chức năng thận và duy trì sức khỏe lâu dài.

7 việc quan trọng nên làm để bảo vệ thận, ngăn ngừa suy thận

Uống đủ nước mỗi ngày

Ảnh minh họa.

Uống đủ nước là một trong những cách đơn giản nhưng hiệu quả để hỗ trợ chức năng thận. Trung bình, cơ thể cần khoảng 2–2,5 lít nước mỗi ngày, tùy theo thể trạng, giới tính và mức độ hoạt động.

Các chuyên gia khuyến cáo nên uống nước thành nhiều lần trong ngày, từng ngụm nhỏ để cơ thể hấp thu tốt hơn. Ngay cả khi không cảm thấy khát, cơ thể vẫn có thể bị mất nước nên cần chủ động bổ sung nước đầy đủ.

Duy trì vận động thường xuyên

Ảnh minh họa.

Tập thể dục đều đặn giúp tăng cường tuần hoàn máu và hỗ trợ hoạt động của các cơ quan trong cơ thể, bao gồm cả thận.

Những người mới bắt đầu tập luyện nên lựa chọn các bài tập nhẹ nhàng và tăng dần cường độ theo thời gian. Thời gian tập luyện phù hợp là khoảng 30–45 phút mỗi ngày, ít nhất 3 ngày mỗi tuần. Tuy nhiên, mỗi người cần điều chỉnh cường độ phù hợp với tình trạng sức khỏe của mình.

Nếu xuất hiện các dấu hiệu như khó thở, tim đập nhanh, đau bụng hoặc mệt mỏi quá mức trong khi tập, cần dừng lại và nghỉ ngơi.

Duy trì cân nặng hợp lý

Ảnh minh họa.

Thừa cân hoặc béo phì có thể làm tăng nguy cơ mắc nhiều bệnh mạn tính, trong đó có bệnh thận.

Vì vậy, việc theo dõi và duy trì chỉ số khối cơ thể (BMI) ở mức hợp lý giúp giảm áp lực lên thận và hỗ trợ cơ thể hoạt động hiệu quả hơn.

Kiểm soát tốt đường huyết

Ảnh minh họa.

Khi lượng đường trong máu tăng cao, thận phải làm việc nhiều hơn để lọc máu. Theo thời gian, tình trạng này có thể gây tổn thương các mạch máu nhỏ trong thận và làm suy giảm chức năng của cơ quan này.

Do đó, kiểm soát tốt đường huyết là yếu tố quan trọng giúp giảm nguy cơ tổn thương thận, đặc biệt ở những người có nguy cơ mắc hoặc đang mắc bệnh tiểu đường.

Theo dõi huyết áp thường xuyên

Ảnh minh họa.

Huyết áp cao là một trong những nguyên nhân hàng đầu gây tổn thương thận. Khi huyết áp tăng, thành mạch máu có thể bị dày lên và lòng mạch hẹp lại, khiến quá trình lọc máu của thận gặp khó khăn.

Về lâu dài, các chất thải trong cơ thể có thể bị tích tụ trong máu, gây hại cho thận. Vì vậy, việc theo dõi và kiểm soát huyết áp là yếu tố quan trọng để bảo vệ chức năng thận.

Hạn chế rượu bia và bỏ thuốc lá

Ảnh minh họa.

Uống quá nhiều rượu bia có thể làm tăng nồng độ cồn trong máu, khiến thận phải hoạt động nhiều hơn để đào thải độc tố. Điều này có thể dẫn đến viêm thận cấp hoặc mạn tính.

Bên cạnh đó, hút thuốc lá có thể gây xơ vữa mạch máu, làm giảm lượng máu lưu thông đến thận và ảnh hưởng đến chức năng của cơ quan này. Vì vậy, hạn chế rượu bia và bỏ thuốc lá là cách quan trọng giúp bảo vệ sức khỏe thận.

Kiểm tra chức năng thận định kỳ

Ảnh minh họa.

Một trong những cách hiệu quả để phát hiện sớm các vấn đề về thận là kiểm tra chức năng thận định kỳ.

Việc tầm soát sức khỏe thường xuyên giúp phát hiện sớm những dấu hiệu bất thường, từ đó có thể điều chỉnh lối sống hoặc can thiệp y tế kịp thời nhằm làm chậm hoặc ngăn ngừa nguy cơ suy giảm chức năng thận trong tương lai.

Chế độ ăn giúp phòng ngừa nguy cơ suy thận?

Để bảo vệ và cải thiện chức năng thận, bạn nên bổ sung các thực phẩm sau:

Ảnh minh họa.

- Tăng cường các loại trái cây như táo, dứa, và việt quất – những loại trái cây ít kali, tốt cho thận.

-Tăng cường rau xanh như ông cải xanh, cải bó xôi chứa nhiều chất xơ và vitamin, giúp giảm áp lực lên thận.

- Tăng cường thực phẩm giàu omega-3 như cá hồi, cá ngừ giúp giảm viêm và bảo vệ mạch máu quanh thận.

- Tăng cường ngũ cốc nguyên hạt giúp giữ đường huyết ở mức ổn định và hỗ trợ chức năng tiêu hóa.

- Uống đủ lượng nước sạch mỗi ngày để thận hoạt động hiệu quả, nhưng không uống quá nhiều để tránh làm việc quá tải.