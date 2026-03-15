Một loại quả là 'khắc tinh' của 6 loại ung thư, cực tốt cho nhan sắc và sức khỏe nữ giới

Thành phần dinh dưỡng có trong quả lựu

Quả lựu có tên là Punica granatum, là một loại cây bụi (a shrub) có quả màu đỏ. Được phân loại là quả mọng, quả lựu có đường kính khoảng 5 đến 12cm. Quả có màu đỏ, tròn và trông giống như một quả táo đỏ với phần đuôi của quả có hình như bông hoa.

Hạt là những phần ăn được của quả lựu. Theo nghiên cứu, lựu có thành phần dinh dưỡng có giá trị cao – trong 174 gram hạt lựu chứa:

Chất xơ: 7 gram.

Protein: 3 gram.

Vitamin C: 30% RDI.

Vitamin K: 36% RDI.

Folate: 16% RDI.

Kali: 12% RDI.

Lựu chứa hai hợp chất thực vật có đặc tính dược liệu mạnh

Phần vỏ hạt của quả lựu rất ngọt, có giá trị cao. Tuy nhiên, giá trị cao mà quả lựu mang lại không chỉ do phần vỏ hạt mà còn do hợp chất thực vật, một số trong đó có đặc tính dược liệu mạnh.

Lựu chứa hai hợp chất đặc trưng có tác dụng có lợi cho cơ thể:

Punicalagin: Đây là chất chống oxy hóa cực kỳ mạnh có trong nước ép lựu và phần vỏ hạt. Hợp chất này có tác dụng mạnh đến mức nước ép lựu đã được tìm thấy có hoạt tính chống oxy hóa cao gấp ba lần rượu vang đỏ và trà xanh. Chiết xuất và bột lựu thường được làm từ phần vỏ hạt, do hàm lượng chất chống oxy hóa và Punicalagin cao.

Axit Punicic: Được tìm thấy trong dầu hạt lựu là thành phần axit béo chính trong phần vỏ hạt. Đây là một loại axit linoleic liên hợp có tác dụng sinh học mạnh.

Công dụng của quả lựu

Theo Phụ nữ mới, tạp chí học thuật quốc tế Food Science & Nutrition đã công bố một nghiên cứu chỉ ra rằng các chiết xuất từ quả lựu sở hữu đặc tính chống khối u và kháng viêm mạnh mẽ, có khả năng làm giảm tỷ lệ mắc ung thư đáng kể. Đối với phái đẹp, đây không chỉ là bài thuốc phòng bệnh mà còn là bí quyết lưu giữ nét xuân và cân bằng nội tiết tố hiệu quả.

Nghiên cứu cho thấy việc duy trì thói quen ăn lựu có thể giúp giảm nguy cơ mắc ung thư hơn 20%. Các chuyên gia dinh dưỡng khẳng định polyphenol, isoflavone và tannin trong loại quả này có khả năng ức chế sự phát triển của tế bào ác tính và điều hòa tình trạng viêm mãn tính trong cơ thể.

Trong đó, 6 loại ung thư mà quả lựu có tác dụng phòng ngừa mạnh mẽ bao gồm:

- Ung thư vú.

- Ung thư da.

- Ung thư phổi.

- Ung thư đại trực tràng.

- Ung thư bàng quang.

- Ung thư tuyến tiền liệt.

Các hợp chất như axit ellagic và punicalagin trong lựu hoạt động bằng cách ngăn chặn sự lây lan của tế bào ung thư thông qua việc thay đổi các con đường truyền tín hiệu tế bào. Khi kết hợp lựu cùng thực đơn nhiều rau củ xanh, khả năng bảo vệ cơ thể còn được tăng cường gấp bội.

Các công dụng khác của lựu

Lựu có thể hạ huyết áp

Trong một nghiên cứu, những người bị huyết áp cao đã giảm huyết áp đáng kể sau khi sử dụng 150ml nước ép lựu mỗi ngày trong hai tuần. Các nghiên cứu khác đã tìm thấy tác dụng tương tự, đặc biệt đối với huyết áp tâm thu, là chỉ số lớn trong chỉ số huyết áp.

Lựu có thể giúp chống viêm khớp và đau khớp

Các nghiên cứu trong phòng thí nghiệm cho thấy rằng chiết xuất từ quả lựu có thể ngăn chặn các enzyme được biết là gây tổn thương khớp ở những người bị viêm xương khớp. Chiết xuất này cũng đã được chứng minh là làm giảm viêm khớp ở chuột, nhưng bằng chứng từ nghiên cứu dựa trên con người còn rất hạn chế cho đến hiện tại.

Nước ép lựu có thể làm giảm nguy cơ mắc bệnh tim

Axit Punicic, axit béo chính trong lựu, có thể giúp bảo vệ chống lại một số bước trong quá trình phát triển bệnh tim mạch.

Một nghiên cứu kéo dài 4 tuần ở 51 người có nồng độ triglyceride cao cho thấy 800mg dầu hạt lựu mỗi ngày làm giảm đáng kể triglyceride và cải thiện tỷ lệ triglyceride-HDL.

Một nghiên cứu khác đã xem xét tác dụng của nước ép lựu ở những người mắc bệnh tiểu đường type 2 và cholesterol cao. Nghiên cứu ghi nhận giảm đáng kể nồng độ cholesterol xấu LDL, cũng như các cải thiện khác.

Nước ép lựu cũng đã được chứng minh trong cả nghiên cứu trên động vật và người để bảo vệ các hạt cholesterol LDL khỏi quá trình oxy hóa, một trong những bước quan trọng trong con đường tiến tới bệnh tim mạch.

Hỗ trợ sức khỏe đường tiết niệu

Các nghiên cứu trong ống nghiệm và trên người đã phát hiện ra rằng chiết xuất từ quả lựu có thể giúp giảm sự hình thành sỏi thận. Các nghiên cứu cho biết, chiết xuất lựu được tìm thấy có khả năng ức chế cơ chế liên quan đến sự hình thành sỏi ở những người có sỏi thận tái phát.

Ngoài ra, các nghiên cứu trên động vật đã chỉ ra rằng chiết xuất lựu có thể giúp điều chỉnh nồng độ oxalat, canxi và phốt phát trong máu, những thành phần phổ biến của sỏi thận.

Công dụng của lựu đối với nhan sắc và sức khỏe nữ giới

Lựu chứa lượng vitamin C cao gấp 1 đến 2 lần táo, giúp trung hòa gốc tự do và bảo vệ cấu trúc collagen, từ đó ngăn ngừa nếp nhăn, giữ da săn chắc.

Các sắc tố tự nhiên phytochemical trong lựu giúp cải thiện lưu thông máu dưới da, mang lại diện mạo rạng rỡ và làm mờ các vết thâm sạm từ sâu bên trong.

Vitamin K, E và axit folic phong phú trong lựu tạo nên hàng rào bảo vệ cơ thể vững chắc, giúp phái đẹp chống lại các tác nhân gây viêm nhiễm.

Hàm lượng sắt và chất chống oxy hóa trong quả lựu giúp nuôi dưỡng nang tóc, giảm tình trạng tóc thưa rụng và giúp chị em có mái tóc dày dặn, óng mượt hơn.

Nhờ hàm lượng phytoestrogen (estrogen thực vật) dồi dào, lựu giúp cân bằng nội tiết tố, giảm thiểu các cơn bốc hỏa, đổ mồ hôi đêm và tình trạng mệt mỏi ở phụ nữ.

Để hấp thụ trọn vẹn giá trị dinh dưỡng nên nghiền cả hạt lựu khi ép lấy nước hoặc ăn cả hạt khi ăn.

Các đối tượng cần hạn chế hoặc không nên ăn lựu

- Với người bị viêm loét dạ dày, bị táo bón không nên ăn lựu vì axit trong lựu có thể làm tình trạng viêm loét dạ dày, tá tràng nặng hơn. Vỏ lựu và hạt lựu có thể làm trầm trọng thêm tình trạng táo bón.

- Lựu chứa lượng đường tự nhiên cao do đó người bị bệnh tiểu đường ăn lựu có thể gây tăng đường huyết đột ngột.

- Lựu có khả năng giảm huyết áp, vì vậy người có huyết áp thấp không nên ăn nhiều vì có thể gây tụt huyết áp.

- Những người đang dùng thuốc đặc trị như thuốc huyết áp (captopril, enalapril), thuốc statin điều trị cholesterol và thuốc chống đông máu (warfarin) khi kết hợp với lựu có thể gây tác dụng phụ hoặc tăng nguy cơ chảy máu.

- Lựu chứa nhiều axit và đường do đó bị bệnh về răng miệng đặc biệt là sâu răng dễ làm mòn men răng và tăng cảm giác đau nhức.

- Người nhạy cảm với thành phần của lựu khi ăn lựu có thể gặp các triệu chứng như ngứa, sưng môi/lưỡi, khó thở.

- Lựu ảnh hưởng đến quá trình đông máu, không tốt cho người chuẩn bị lên bàn mổ.

- Không nên cho trẻ nhỏ ăn hạt lựu vì nguy cơ hóc.

Lưu ý: Nên ăn lựu vào bữa sáng hoặc trưa, tránh ăn khi đói và nhai kỹ để tránh tắc ruột.

