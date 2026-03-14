Doanh nhân 28 tuổi phát hiện suy thận từ dấu hiệu tưởng đơn giản, rất nhiều người Việt đã bỏ qua

Thứ bảy, 13:28 14/03/2026 | Sống khỏe
Nguyễn Vũ (th)
Nguyễn Vũ (th)
GĐXH - Trường hợp doanh nhân 28 tuổi phát hiện suy thận sau cơn chóng mặt là lời cảnh báo về hệ lụy của lối sống thiếu lành mạnh.

Chóng mặt tưởng do thiếu ngủ, đi khám phát hiện suy thận

Trường hợp của anh Lưu (28 tuổi), chủ một công ty khởi nghiệp tại Trung Quốc, được xem là ví dụ điển hình về tình trạng suy thận ở người trẻ nhưng phát hiện muộn. Anh đến khám tại Bệnh viện Thiệu Dật Phu, trực thuộc Đại học Chiết Giang, với lý do thỉnh thoảng chóng mặt.

Ban đầu, anh cho rằng tình trạng này chỉ là hậu quả của việc thiếu ngủ do công việc bận rộn nên không quá lo lắng. Tuy nhiên, trong một lần đột ngột xuất hiện triệu chứng nhìn mờ, đầu choáng váng, anh buộc phải đến bệnh viện kiểm tra.

Kết quả xét nghiệm khiến anh bất ngờ khi chỉ số creatinin máu lên tới gần 500 micromol/lít, cao gấp hơn 5 lần so với mức bình thường. Đồng thời, huyết áp của anh đo được ở mức 210/140 mmHg, vượt xa ngưỡng an toàn dưới 140/90 mmHg.

Sau khi đánh giá toàn diện, các bác sĩ chẩn đoán anh bị tổn thương thận do tăng huyết áp ác tính, dẫn đến suy thận. Với chẩn đoán này, cuộc sống của anh từ đó phải đối mặt với quá trình điều trị lâu dài cùng chế độ ăn uống và sinh hoạt nghiêm ngặt.

Anh Lưu cho biết trước đó anh luôn nghĩ sức khỏe của mình khá ổn định. Những cơn chóng mặt thỉnh thoảng xuất hiện không khiến anh nghĩ tới việc kiểm tra sức khỏe. Khi nghe bác sĩ thông báo bị suy thận, anh gần như không thể tin nổi.

Theo các bác sĩ, đây là thực tế đáng lo ngại bởi suy thận hiếm khi xảy ra đột ngột, mà thường là kết quả của quá trình tổn thương tích lũy kéo dài do bệnh lý nền hoặc lối sống không lành mạnh.

Vì sao suy thận ở người trẻ thường phát hiện muộn?

Một trong những nguyên nhân khiến suy thận ở người trẻ thường được phát hiện muộn là do bệnh tiến triển âm thầm trong thời gian dài. Ở giai đoạn đầu, người bệnh hiếm khi có triệu chứng rõ ràng.

Những dấu hiệu ban đầu như mệt mỏi, tiểu đêm, phù nhẹ hoặc giảm sức tập trung thường bị bỏ qua hoặc nhầm lẫn với tình trạng căng thẳng, áp lực công việc và thiếu ngủ.

Ngoài ra, nhiều người trẻ ít có thói quen khám sức khỏe định kỳ, đặc biệt là kiểm tra chức năng thận. Khi các triệu chứng rõ rệt hơn như phù nhiều, tăng huyết áp, tiểu ít hoặc mệt mỏi kéo dài xuất hiện thì bệnh thường đã tiến triển đến giai đoạn muộn.

Hậu quả của suy thận ở người trẻ không chỉ ảnh hưởng đến sức khỏe mà còn tác động lâu dài đến khả năng lao động và sinh hoạt. Trong nhiều trường hợp nặng, người bệnh có thể phải lọc máu định kỳ hoặc ghép thận từ rất sớm, gây áp lực lớn về kinh tế và tâm lý.

Chính vì vậy, việc nhận diện sớm các yếu tố nguy cơ gây bệnh thận có ý nghĩa quan trọng để người trẻ chủ động điều chỉnh lối sống và phát hiện bệnh kịp thời.

Những nguyên nhân phổ biến gây suy thận ở người trẻ

Theo các chuyên gia, suy thận ở người trẻ thường không xuất hiện đột ngột mà là hậu quả của nhiều yếu tố nguy cơ tích lũy theo thời gian.

Trong đó, các bệnh lý nền mạn tính khởi phát sớm như tăng huyết áp hoặc đái tháo đường là nguyên nhân quan trọng. Khi hai bệnh này không được kiểm soát tốt, tình trạng huyết áp cao và đường huyết tăng kéo dài sẽ làm tổn thương các mạch máu nhỏ trong thận, khiến chức năng lọc máu suy giảm dần theo thời gian.

Bên cạnh đó, viêm cầu thận và các bệnh thận nguyên phát cũng là nguyên nhân thường gặp ở người trẻ. Nhiều trường hợp viêm cầu thận xuất hiện sau các đợt nhiễm trùng đường hô hấp hoặc nhiễm trùng da, nhưng do triệu chứng ban đầu khá nhẹ nên dễ bị bỏ sót. Người bệnh có thể chỉ xuất hiện tiểu bọt nhẹ, phù thoáng qua hoặc cảm giác mệt mỏi.

Lối sống thiếu lành mạnh cũng góp phần làm tăng nguy cơ tổn thương thận. Việc uống ít nước, ăn quá mặn, thức khuya kéo dài, hút thuốc lá, sử dụng rượu bia hoặc thường xuyên nhịn tiểu đều khiến hệ tiết niệu phải hoạt động quá tải, lâu dài có thể ảnh hưởng đến chức năng thận.

Ngoài ra, tình trạng lạm dụng thuốc giảm đau, thuốc kháng viêm, thuốc đông y hoặc thực phẩm chức năng không rõ nguồn gốc đang ngày càng phổ biến ở người trẻ. Việc sử dụng kéo dài các sản phẩm này mà không theo dõi chức năng thận có thể gây tổn thương thận âm thầm trong nhiều năm.

Một số trường hợp suy thận ở người trẻ còn liên quan đến dị tật đường tiết niệu bẩm sinh hoặc nhiễm trùng tiết niệu tái phát. Những tình trạng này có thể cản trở dòng chảy nước tiểu, gây tổn thương thận kéo dài nếu không được điều trị triệt để.

Làm gì để phòng ngừa nguy cơ suy thận?

Các chuyên gia khuyến cáo để giảm nguy cơ suy thận, người trẻ cần duy trì lối sống lành mạnh và chủ động chăm sóc sức khỏe từ sớm. Việc uống đủ nước mỗi ngày, hạn chế nước ngọt và đồ uống công nghiệp sẽ giúp giảm gánh nặng cho thận.

Chế độ ăn nên giảm muối, hạn chế thực phẩm chế biến sẵn và cân đối giữa đạm động vật với đạm thực vật. Đồng thời, những người mắc tăng huyết áp hoặc đái tháo đường cần kiểm soát tốt bệnh nền để tránh gây tổn thương thận lâu dài.

Bên cạnh đó, việc khám sức khỏe định kỳ, bao gồm kiểm tra chức năng thận, có ý nghĩa quan trọng giúp phát hiện sớm các bất thường trước khi bệnh tiến triển nặng.

Người dân cũng không nên tự ý sử dụng thuốc, thực phẩm chức năng hoặc thuốc đông y không rõ nguồn gốc trong thời gian dài. Tập thể dục thường xuyên, duy trì cân nặng hợp lý và điều trị triệt để các bệnh nhiễm trùng thông thường cũng là những biện pháp quan trọng giúp bảo vệ chức năng thận.

7 việc quan trọng nên làm để bảo vệ thận, ngăn ngừa suy thận, người Việt nên làm ngay

GĐXH - Suy thận là bệnh lý nguy hiểm có thể gây ra nhiều biến chứng cho tim mạch, xương khớp và hệ miễn dịch. Tuy nhiên, căn bệnh này hoàn toàn có thể được phòng ngừa được.

Người phụ nữ 66 tuổi suy gan, suy thận thừa nhận 1 sai lầm nhiều người Việt mắc phải

Người phụ nữ 66 tuổi suy gan, suy thận thừa nhận 1 sai lầm nhiều người Việt mắc phải

7 loại trái cây quen thuộc người bệnh suy thận nên hạn chế, nhiều người Việt vẫn ăn mỗi ngày

7 loại trái cây quen thuộc người bệnh suy thận nên hạn chế, nhiều người Việt vẫn ăn mỗi ngày

7 loại trái cây tốt cho thận, người bệnh suy thận nên ăn để duy trì chức năng thận

7 loại trái cây tốt cho thận, người bệnh suy thận nên ăn để duy trì chức năng thận

Uống vitamin vô tội vạ, người đàn ông bàng hoàng khi nhận kết quả suy thận độ 3

Uống vitamin vô tội vạ, người đàn ông bàng hoàng khi nhận kết quả suy thận độ 3

6 loại rau người bệnh suy thận nên ăn để giảm gánh nặng cho thận

6 loại rau người bệnh suy thận nên ăn để giảm gánh nặng cho thận

2 nhóm thực phẩm giàu chất béo ‘tốt’ giúp kiểm soát mỡ máu

2 nhóm thực phẩm giàu chất béo ‘tốt’ giúp kiểm soát mỡ máu

Sống khỏe - 7 giờ trước

Có một hiểu lầm phổ biến là người bị mỡ máu cao phải kiêng tuyệt đối chất béo. Tuy nhiên, đối với người bị rối loạn mỡ máu, điều quan trọng không nằm ở việc kiêng chất béo mà là thay thế chất béo 'xấu' bằng chất béo 'tốt'.

3 ngày phát hiện 8 ca ung thư liên tiếp qua khám sàng lọc: Người trẻ tuyệt đối không chủ quan!

3 ngày phát hiện 8 ca ung thư liên tiếp qua khám sàng lọc: Người trẻ tuyệt đối không chủ quan!

Sống khỏe - 7 giờ trước

GĐXH - Chỉ trong 3 ngày, các bác sĩ Bệnh viện Bạch Mai phát hiện 8 trường hợp ung thư qua khám sàng lọc, trong đó có 5 ca ung thư vú với bệnh nhân trẻ chỉ 28 và 31 tuổi.

Nữ sinh 17 tuổi đang khỏe mạnh bất ngờ nguy kịch vì suy đa tạng, bác sĩ phát hiện căn bệnh hiếm bậc nhất thế giới

Nữ sinh 17 tuổi đang khỏe mạnh bất ngờ nguy kịch vì suy đa tạng, bác sĩ phát hiện căn bệnh hiếm bậc nhất thế giới

Sống khỏe - 23 giờ trước

GĐXH - Từ một cô gái khỏe mạnh, nữ sinh 17 tuổi bất ngờ rơi vào suy đa tạng nguy kịch do hội chứng kháng phospholipid thảm họa (CAPS) – căn bệnh cực hiếm với tỷ lệ tử vong cao.

Hé lộ nguyên nhân món cá ủ chua khiến 3 trẻ ở Đà Nẵng nguy kịch phải nhờ sự trợ giúp từ WHO

Hé lộ nguyên nhân món cá ủ chua khiến 3 trẻ ở Đà Nẵng nguy kịch phải nhờ sự trợ giúp từ WHO

Y tế - 1 ngày trước

“Cá bắt về tôi bỏ tủ lạnh 3, 4 ngày rồi thì đem ra mổ ruột rồi ủ thôi. Món này ăn từ trước tới nay không sao cả, giờ lại bị ngộ độc”, anh Hồ Văn Mía bàng hoàng kể lại.

10 người nhập viện sau bữa tối với món cá biển, bác sĩ cảnh báo cần cảnh giác khi có dấu hiệu này

10 người nhập viện sau bữa tối với món cá biển, bác sĩ cảnh báo cần cảnh giác khi có dấu hiệu này

Sống khỏe - 1 ngày trước

GĐXH - Khi ăn cá biển mà xuất hiện các dấu hiệu bất thường như tê bì, đau buốt, buồn nôn, yếu cơ hoặc chóng mặt... người dân cần nhanh chóng đến cơ sở y tế để được kiểm tra và xử trí kịp thời.

7 việc quan trọng nên làm để bảo vệ thận, ngăn ngừa suy thận, người Việt nên làm ngay

7 việc quan trọng nên làm để bảo vệ thận, ngăn ngừa suy thận, người Việt nên làm ngay

Sống khỏe - 1 ngày trước

GĐXH - Suy thận là bệnh lý nguy hiểm có thể gây ra nhiều biến chứng cho tim mạch, xương khớp và hệ miễn dịch. Tuy nhiên, căn bệnh này hoàn toàn có thể được phòng ngừa được.

Uống nước chanh có thể làm 'sạch' gan không?

Uống nước chanh có thể làm 'sạch' gan không?

Sống khỏe - 1 ngày trước

Nước chanh là một thức uống khởi đầu ngày mới quen thuộc của nhiều người với mong muốn giảm cân, làm sáng da hoặc thanh lọc cơ thể.

7 loại trái cây hỗ trợ giảm mỡ máu tự nhiên giúp bảo vệ tim mạch

7 loại trái cây hỗ trợ giảm mỡ máu tự nhiên giúp bảo vệ tim mạch

Sống khỏe - 1 ngày trước

Mỡ máu cao là nguyên nhân chính gây xơ vữa động mạch và đột quỵ. Ngoài dùng thuốc, bổ sung đúng loại trái cây giúp giảm mỡ máu, kiểm soát cholesterol hiệu quả.

Người phụ nữ 66 tuổi suy gan, suy thận thừa nhận 1 sai lầm nhiều người Việt mắc phải

Người phụ nữ 66 tuổi suy gan, suy thận thừa nhận 1 sai lầm nhiều người Việt mắc phải

Sống khỏe - 2 ngày trước

GĐXH - Từ chối phẫu thuật thay van tim suốt 4 năm vì tâm lý sợ mổ, một phụ nữ 66 tuổi phải nhập viện trong tình trạng suy tim nặng kèm suy gan và suy thận.

Người phụ nữ 46 tuổi phát hiện u xơ tử cung nguy hiểm từ dấu hiệu nhiều chị em Việt bỏ qua

Người phụ nữ 46 tuổi phát hiện u xơ tử cung nguy hiểm từ dấu hiệu nhiều chị em Việt bỏ qua

Sống khỏe - 2 ngày trước

GĐXH - Sau khi được được bóc khối u xơ tử cung kích thước lớn, tình trạng đau bụng kéo dài, rong kinh và mệt mỏi của người bệnh đã cải thiện rõ rệt.

Người phụ nữ 66 tuổi suy gan, suy thận thừa nhận 1 sai lầm nhiều người Việt mắc phải

Người phụ nữ 66 tuổi suy gan, suy thận thừa nhận 1 sai lầm nhiều người Việt mắc phải

Sống khỏe

GĐXH - Từ chối phẫu thuật thay van tim suốt 4 năm vì tâm lý sợ mổ, một phụ nữ 66 tuổi phải nhập viện trong tình trạng suy tim nặng kèm suy gan và suy thận.

7 loại rau người bệnh suy thận nên hạn chế, nhiều người Việt vẫn ăn mỗi ngày

7 loại rau người bệnh suy thận nên hạn chế, nhiều người Việt vẫn ăn mỗi ngày

Bệnh thường gặp
7 việc quan trọng nên làm để bảo vệ thận, ngăn ngừa suy thận, người Việt nên làm ngay

7 việc quan trọng nên làm để bảo vệ thận, ngăn ngừa suy thận, người Việt nên làm ngay

Sống khỏe
Người phụ nữ 58 tuổi phát hiện ung thư buồng trứng từ dấu hiệu nhiều chị em Việt bỏ qua

Người phụ nữ 58 tuổi phát hiện ung thư buồng trứng từ dấu hiệu nhiều chị em Việt bỏ qua

Bệnh thường gặp
Người phụ nữ 46 tuổi phát hiện u xơ tử cung nguy hiểm từ dấu hiệu nhiều chị em Việt bỏ qua

Người phụ nữ 46 tuổi phát hiện u xơ tử cung nguy hiểm từ dấu hiệu nhiều chị em Việt bỏ qua

Sống khỏe

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

