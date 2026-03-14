6 sai lầm chính khiến bạn giảm cân thất bại

Thứ bảy, 18:53 14/03/2026 | Sống khỏe

Ăn quá ít hay ăn thiếu một số món, cách chọn thức uống sai lầm... cũng có thể phá hỏng nỗ lực giảm cân của bạn.

Giảm cân là điều nhiều người muốn thực hiện trong bối cảnh béo phì đã trở thành một "đại dịch" toàn cầu, kéo theo nguy cơ nhiều bệnh mạn tính. Nhưng không phải ai cũng giảm cân thành công.

Các nghiên cứu và chuyên gia chỉ ra một số sai lầm cơ bản khiến nỗ lực của bạn trở nên khó khăn hơn.

6 sai lầm chính khiến bạn giảm cân thất bại - Ảnh 1.

Ăn đủ chất, cắt giảm calo vừa phải, tập luyện cân bằng... sẽ giúp bạn giảm cân dễ dàng hơn - Ảnh minh họa: AHA

1. Ăn quá ít

Tờ Daily Mail dẫn lời tiến sĩ Abby Hyams, Giám đốc y tế tại Medicspot (Anh) cho biết ăn quá ít sẽ khiến cơ thể "phản kháng", gây chậm trao đổi chất, tăng cảm giác thèm ăn.

Theo tiến sĩ Hyams, bạn chỉ nên tạo mức thâm hụt - tức nạp vào ít hơn mức năng lượng tiêu hao - khoảng 300-500 calo/ngày để giảm cân bền vững.

2. Thiếu đạm và chất xơ

Thiếu đạm và chất xơ sẽ làm giảm cảm giác no, gây đói nhanh, đồng thời gây thiếu hụt dinh dưỡng.

Theo các chuyên gia, bạn có thể bổ sung chất xơ bằng cách thay nguồn tinh bột tinh chế sang tinh bột nguyên cám, ví dụ đổi cơm trắng thành cơm gạo lứt.

3. Calo "vô tình" từ thức uống và đồ ăn vặt

Một vài chiếc bánh "ăn cho vui" cùng đồng nghiệp hay thức uống giàu năng lượng (nước ngọt, trà sữa, cà phê nhiều kem và sữa, rượu...) cũng góp thêm vào tổng lượng calo tiêu thụ.

4. Chế độ vận động mất cân bằng

Theo một nghiên cứu được công bố trên tạp chí khoa học Obesity Reviews, chỉ tập cardio (chạy bộ, đạp xe...) mà bỏ quên các bài tập kháng lực (tập tạ, các động tác nặng như squat) sẽ khiến bạn giảm cân khó hơn.

Cơ bắp là cỗ máy giúp tăng cường trao đổi chất, tiêu hao năng lượng tự nhiên. Vì vậy để giảm cân bền vững, bạn nên có chế độ tập luyện cân bằng, kết hợp nhiều loại bài tập.

5. "Thả ga" quá đà, ăn không đúng giờ

Bạn có thể ăn những bữa bình thường xen lẫn các bữa ăn kiêng, nhưng nếu quá đà thì nguy cơ khoản thâm hụt calo bị "xóa sổ" là rất cao.

Ăn không đúng giờ, đặc biệt là bỏ bữa sáng dẫn đến ăn bù vào buổi tối, sẽ khiến nhịp sinh học của bạn không được ổn định, giảm hiệu quả của quá trình trao đổi chất. Năng lượng dư thừa từ bữa ăn quá gần giờ ngủ không được xử lý hết sẽ tích tụ thành mỡ thừa.

Theo một nghiên cứu trên tạp chí khoa học JAMA Internal Medicine, nạp phần lớn calo vào khung giờ 7 giờ sáng đến 15 giờ chiều là tốt nhất.

6. Coi nhẹ giấc ngủ

Ngủ dưới 6 giờ mỗi đêm làm rối loạn hormone gây đói, làm tăng cortisol và giảm khả năng dung nạp glucose, khiến bạn khó giảm cân và tăng nguy cơ các bệnh chuyển hóa, theo một nghiên cứu từ tạp chí The Annals of Internal Medicine.

Không thể giảm cân dù đã ăn theo kiểu 168: Bác sĩ "chỉ thay đổi 1 điều" giúp cô gái giảm 8kg và 10% mỡ cơ thể trong 10 tuần

Chỉ cần một điều chỉnh cực kỳ đơn giản cũng có thể mang lại những thay đổi đáng kinh ngạc.

4 con giáp 'dính hạn' nặng nhất năm 2026: Coi chừng tiền mất, tình tan

Dự báo thời tiết ngày 14/3: Cảnh báo mưa nhiều vùng trên cả nước

Giá vàng hôm nay 14/3: Vàng SJC, vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu, Phú Quý, Doji giảm sâu ra sao?

Mở túi vải ông nội để lại trước lúc mất, tôi bật khóc nhận ra: Thời gian dành cho người thân không thể chờ đợi

Bị ép bao cả buổi họp lớp vì giàu, tôi đứng lên trả phần mình rồi đi về khiến tất cả sững sờ

Bí mật tuổi thọ nằm ngay trên gương mặt: 4 đặc điểm của người dễ sống thọ

Người bệnh suy gan, suy tim được hồi sinh nhờ nghĩa cử hiến tạng xuyên Việt

Điều gì xảy ra với cơ thể nếu uống nước lá vối mỗi ngày?

Doanh nhân 28 tuổi phát hiện suy thận từ dấu hiệu tưởng đơn giản, rất nhiều người Việt đã bỏ qua

2 nhóm thực phẩm giàu chất béo ‘tốt’ giúp kiểm soát mỡ máu

3 ngày phát hiện 8 ca ung thư liên tiếp qua khám sàng lọc: Người trẻ tuyệt đối không chủ quan!

Nữ sinh 17 tuổi đang khỏe mạnh bất ngờ nguy kịch vì suy đa tạng, bác sĩ phát hiện căn bệnh hiếm bậc nhất thế giới

Hé lộ nguyên nhân món cá ủ chua khiến 3 trẻ ở Đà Nẵng nguy kịch phải nhờ sự trợ giúp từ WHO

10 người nhập viện sau bữa tối với món cá biển, bác sĩ cảnh báo cần cảnh giác khi có dấu hiệu này

7 việc quan trọng nên làm để bảo vệ thận, ngăn ngừa suy thận, người Việt nên làm ngay

Người phụ nữ 66 tuổi suy gan, suy thận thừa nhận 1 sai lầm nhiều người Việt mắc phải

7 loại rau người bệnh suy thận nên hạn chế, nhiều người Việt vẫn ăn mỗi ngày

7 việc quan trọng nên làm để bảo vệ thận, ngăn ngừa suy thận, người Việt nên làm ngay

Người phụ nữ 58 tuổi phát hiện ung thư buồng trứng từ dấu hiệu nhiều chị em Việt bỏ qua

Người phụ nữ 46 tuổi phát hiện u xơ tử cung nguy hiểm từ dấu hiệu nhiều chị em Việt bỏ qua

