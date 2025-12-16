Ho dai dẳng mùa lạnh mãi không dứt? 6 thức uống quen thuộc giúp giảm ho ngay tại nhà
GĐXH - Thời tiết lạnh khiến nhiều người rơi vào tình trạng ho kéo dài, cổ họng khô rát và rất khó chịu. Thay vì lạm dụng thuốc, bạn có thể thử những thức uống đơn giản, dễ làm tại nhà giúp làm dịu cổ họng và hỗ trợ cắt cơn ho hiệu quả. Video dưới đây sẽ bật mí 6 lựa chọn được nhiều người áp dụng trong mùa đông.
Ho dai dẳng vào mùa đông nên uống gì để làm dịu cổ họng?
Vào mùa đông, thời tiết lạnh và khô khiến đường hô hấp dễ bị kích ứng, dẫn đến tình trạng ho kéo dài, ho khan hoặc ho có đờm khó dứt. Bên cạnh việc giữ ấm cơ thể và nghỉ ngơi hợp lý, lựa chọn đồ uống phù hợp mỗi ngày cũng đóng vai trò quan trọng trong việc làm dịu cổ họng và hỗ trợ giảm ho tự nhiên.
Một số thức uống quen thuộc, dễ chuẩn bị tại nhà có thể giúp cung cấp độ ẩm cho niêm mạc họng, hỗ trợ long đờm và giảm cảm giác ngứa rát. Khi được sử dụng đúng cách, các loại đồ uống này không chỉ giúp cắt cơn ho hiệu quả mà còn góp phần tăng cường sức khỏe hô hấp trong mùa lạnh.
Video trên đây sẽ giới thiệu 6 thức uống đơn giản, phù hợp với nhiều đối tượng, giúp cải thiện tình trạng ho dai dẳng trong mùa đông. Nếu bạn đang băn khoăn ho kéo dài nên uống gì, đừng bỏ qua những gợi ý hữu ích trong video.
(Theo Sức khoẻ & Đời sống)
