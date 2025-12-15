Người phụ nữ 41 tuổi phát hiện ung thư dạ dày từ dấu hiệu rối loạn tiêu hóa mà nhiều người Việt vẫn xem nhẹ
GĐXH - Chỉ nghĩ mình bị đầy bụng, khó tiêu do ăn uống thất thường, người phụ nữ 41 tuổi không ngờ đó lại là dấu hiệu sớm của ung thư dạ dày.
Ung thư dạ dày - bệnh dễ nhầm lẫn với rối loạn tiêu hóa
Chị Chinh, 41 tuổi, ở Lâm Đồng, đã trải qua 3 tháng bị sốt nhẹ vào chiều cùng với các triệu chứng như đầy hơi và ợ chua. Ban đầu, gia đình nghĩ rằng đó là rối loạn tiêu hóa, nhưng gần đây tình trạng trở nặng với triệu chứng đi tiêu phân đen nên chị đã đến Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM kiểm tra, nhằm loại trừ nguy cơ ung thư.
Bác sĩ nội soi với máy phóng đại 150 lần, công nghệ nhuộm màu điện tử phát hiện ở góc bờ cong nhỏ – hang vị dạ dày có tổn thương diện rộng xâm lấn, cấu trúc bề mặt bất thường, có vài vùng loét trung tâm. Kết quả sinh thiết là ung thư dạ dày giai đoạn 2 (ung thư xâm lấn lớp dưới niêm và lớp cơ niêm), nghi ngờ có hạch di căn.
Ung thư dạ dày - tế bào ung thư phát tán rộng nếu không được điều trị sớm
Thạc sĩ bác sĩ Ngô Hoàng Kiến Tâm, Trung tâm Nội soi và Phẫu thuật Nội soi Tiêu hóa, xác định tế bào ung thư biệt hóa kém, có độ ác tính cao. Tình trạng phát triển nhanh, xâm lấn, di căn đến các hạch bạch huyết và các cơ quan khác. Do đó người bệnh cần điều trị càng sớm càng tốt. Nếu để lâu, tế bào ung thư phát tán rộng, lúc đó không còn khả năng phẫu thuật và khối u lớn gây ra nhiều biến chứng như tắc ruột, sụt cân nhanh do không ăn uống được.
"Khi khối u phát triển sẽ ăn mòn các mạch máu trong thành dạ dày, gây chảy máu rỉ rả hoặc ồ ạt, nôn ra máu tươi hoặc đi ngoài phân đen", bác sĩ Tâm nói, thêm rằng khối u có thể xâm lấn xuyên qua thành dạ dày, làm thủng dạ dày, gây rò rỉ dịch tiêu hóa và thức ăn vào khoang bụng, viêm phúc mạc, đau bụng dữ dội, cần phải phẫu thuật cấp cứu ngay lập tức.
Triệt căn, ngăn ngừa tế bào ung thư dạ dày tái phát
Chị Chinh được bác sĩ chỉ định phẫu thuật nội soi cắt bán phần dạ dày, kết hợp với nạo vét hạch lấy hết các tế bào ung thư để phòng ngừa tái phát tại chỗ và di căn các cơ quan xa sau này. Quá trình phẫu thuật, bác sĩ tìm thấy u hang vị phía bờ cong nhỏ, chưa xâm lấn thanh mạc, dùng dao siêu âm cắt bỏ trọn khối u và nạo bỏ đến 38 hạch bạch huyết.
Hậu phẫu, sức khỏe chị Chinh hồi phục nhanh, có thể đi lại, ăn uống sau 1 ngày, và được xuất viện sau 6 ngày phẫu thuật. Kết quả giải phẫu bệnh là ung thư biểu mô giai đoạn 2A, 3 hạch đã di căn. Do đó, người bệnh tiếp tục điều trị với chuyên khoa ung bướu, hóa trị để tiêu diệt các tế bào ung thư còn sót lại.
"Ung thư giai đoạn 2A là giai đoạn sớm, tiên lượng hiệu quả điều trị cao nếu người bệnh có sức khỏe tổng thể tốt cũng như đáp ứng với phẫu thuật và điều trị bổ trợ (hóa trị, xạ trị)", bác sĩ Tâm cho biết.
Ung thư dạ dày có tỷ lệ tử vong cao, tuy nhiên nếu được phát hiện sớm, phương pháp điều trị đơn giản, nhẹ nhàng, hiệu quả điều trị cao, thậm chí có thể triệt căn.
Điều trị ung thư dạ dày giai đoạn sớm như cắt khối u qua nội soi đường tiêu hóa như, cắt tách/hớt dưới niêm mạc qua nội soi (EMR/ESD); cắt khối u qua đường hầm dưới niêm mạc/thanh mạc bằng nội soi (STER/ ESSD); phẫu thuật qua nội soi ổ bụng; hoặc kết hợp nội soi qua ổ bụng và nội soi tiêu hóa, cắt khối ung thư.
Cách phòng tránh nguyên nhân gây ung thư dạ dày
Một số nguyên nhân gây ung thư dạ dày như vi khuẩn HP, chế độ ăn uống không cân đối, ăn nhiều muối, thịt chế biến sẵn, thực phẩm hun khói, và ít rau củ quả, hút thuốc và uống rượu. Nhóm nguy cơ cao nếu có yếu tố di truyền, tiền sử gia đình có người mắc ung thư dạ dày, người có tiền sử viêm teo dạ dày mạn tính. Tuy nhiên, ung thư giai đoạn đầu, dấu hiệu rất mờ nhạt như đầy bụng, ợ hơi, ợ chua… dễ gây nhầm lẫn với bệnh lý tiêu hóa khác.
Bác sĩ Tâm khuyến nghị, bên cạnh thực hiện chế độ sống khoa học, cần thăm khám sức khỏe định kỳ, hoặc có các dấu hiệu bất thường như đau bụng, ăn uống không tiêu, sốt về chiều, đi cầu phân đen… nên đi khám ngay.
