Khi gan suy hỏng, cơ thể phát ra tới 11 tín hiệu cảnh báo: Có 1 cũng đừng chủ quan

Gan là cơ quan giải độc quan trọng của cơ thể, đảm nhiệm hàng loạt chức năng sống còn như chuyển hóa chất dinh dưỡng, lọc máu, đào thải độc tố và hỗ trợ tiêu hóa. “Hầu hết những gì chúng ta nạp vào cơ thể, từ thuốc men, rượu bia đến thực phẩm chức năng, đều phải được gan xử lý và chuyển hóa”, bác sĩ Lisa Ganjhu, chuyên gia gan mật và tiêu hóa tại NYU Langone Health (Mỹ), cho biết.

Theo bác sĩ Shreya Sengupta, Giám đốc Chương trình Bệnh gan liên quan đến rượu tại Cleveland Clinic (Mỹ), gan có thể bị tổn thương nhẹ trong thời gian dài mà không gây triệu chứng rõ rệt. Nhưng nếu bỏ qua, bệnh có thể chuyển sang xơ gan và suy gan không thể hồi phục. Đây là điều đáng lo ngại.

Theo đó, các chuyên gia đã đưa ra 11 dấu hiệu cảnh báo gan đang gặp vấn đề mà mọi người nên chú ý.

11 dấu hiệu cảnh báo gan đang bị tổn thương

1. Da xuất hiện mạch máu hình mạng nhện

Xuất hiện mạch máu hình mạng nhện trên da có thể là dấu hiệu của tổn thương gan (Ảnh minh họa).

Các đốm đỏ hoặc tím nhỏ với mạch máu tỏa ra như chân nhện có thể là dấu hiệu sớm của bệnh gan. “Nếu xuất hiện nhiều tổn thương dạng này, đó có thể là tín hiệu cho thấy gan đang gặp trục trặc”, bác sĩ Sengupta cảnh báo.

2. Lòng bàn tay đỏ bất thường

Tình trạng lòng bàn tay đỏ đều hai bên, ấn vào thì nhạt màu, có thể liên quan đến rối loạn hormone do gan suy yếu.

3. Ngứa dữ dội nhưng không có phát ban

Ngứa, đặc biệt nặng hơn vào ban đêm, có thể do muối mật tích tụ trong máu khi gan bị tổn thương. “Ngứa không rõ nguyên nhân thường là dấu hiệu của xơ gan tiến triển”, bác sĩ Ganjhu cho biết.

4. Teo cơ, sụt cơ nhanh

Mất cơ đột ngột ở tay, đùi có thể xảy ra ở mọi giai đoạn bệnh gan, thường liên quan đến suy dinh dưỡng. Tình trạng này gặp ở tới 70% bệnh nhân xơ gan.

5. Đau tức vùng bụng trên bên phải

Triệu chứng đau ở bệnh nhân có gan bị tổn thương (Ảnh minh họa).

Gan không có thụ thể cảm nhận đau. Nhưng khi gan viêm hoặc sưng to, các mô xung quanh bị kéo căng, gây cảm giác nặng, tức hoặc đau âm ỉ vùng bụng trên bên phải.

6. Rối loạn giấc ngủ

Ngủ kém, ngủ chập chờn hoặc đảo lộn nhịp sinh học có thể là dấu hiệu sớm của bệnh gan mạn tính.

7. Phân nhạt màu, nước tiểu sẫm

Khi gan không xử lý được bilirubin, chất này tích tụ trong máu và thải qua nước tiểu, khiến nước tiểu sẫm màu, trong khi phân lại nhạt màu bất thường.

8. Buồn nôn, nôn ói kéo dài

Cảm giác buồn nôn, chán ăn, rối loạn tiêu hóa mạn tính có thể là biểu hiện của suy giảm chức năng gan.

9. Mệt mỏi dai dẳng, không rõ nguyên nhân

Đừng chủ quan khi bị mệt mỏi kéo dài (Ảnh minh họa).

“Mệt mỏi là một trong những dấu hiệu sớm nhất nhưng dễ bị bỏ qua của bệnh gan”, bác sĩ Sengupta nói. Người bệnh có thể thấy uể oải, yếu sức kéo dài.

10. Bụng to nhanh do tích dịch

Cổ trướng - tình trạng tích dịch trong ổ bụng - thường bị nhầm với đầy hơi. Ở giai đoạn nặng, bụng có thể phình to rõ rệt, gây đau và khó thở.

11. Vàng da, vàng mắt

Vàng da, củng mạc mắt ngả vàng là dấu hiệu điển hình của tổn thương gan nặng. “Có khi vàng rõ như chuối chín, nhưng cũng có khi chỉ hơi ánh vàng. Nhưng dù ở mức nào, cũng cần đi khám ngay”, bác sĩ Ganjhu nhấn mạnh.

Theo các chuyên gia, bệnh gan hoàn toàn có thể điều trị hoặc làm chậm tiến triển nếu được phát hiện sớm. “Can thiệp kịp thời có thể trì hoãn bệnh gan nặng thêm hàng chục năm”, bác sĩ Sengupta khẳng định. Vì vậy, khám sức khỏe định kỳ và lắng nghe những tín hiệu bất thường từ cơ thể chính là chìa khóa bảo vệ lá gan và cả sự sống còn của chính bạn.