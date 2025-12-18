Mới nhất
Người phụ nữ 41 tuổi đang khỏe mạnh bất ngờ phát hiện u thận: Đừng chủ quan với dấu hiệu này!

Thứ năm, 10:14 18/12/2025 | Bệnh thường gặp
Nguyễn Vũ (th)
Nguyễn Vũ (th)
GĐXH - U thận diễn biến âm thầm, nhưng nếu không được tầm soát sớm, khối u có thể phát triển lớn và gây biến chứng nguy hiểm.

Bất ngờ phát hiện u thận khi đang hoàn toàn khỏe mạnh

Trong lần chị C. đi kiểm tra sức khỏe tổng quát theo lịch kiểm tra định kỳ. Chị cho biết bản thân và gia đình đều không có tiền sử bệnh lý đặc biệt, sức khỏe ổn định trong thời gian dài nhưng đã phát hiện khối u thận.

Người phụ nữ 41 tuổi đang khỏe mạnh bất ngờ phát hiện u thận: Đừng chủ quan với dấu hiệu này! - Ảnh 1.

Dựa trên tình trạng sức khỏe và quy trình khám tổng quát, bác sĩ chỉ định chị C. thực hiện các xét nghiệm thường quy như siêu âm ổ bụng, tuyến giáp, tuyến vú. Tuy nhiên, trong quá trình siêu âm ổ bụng - một kỹ thuật đơn giản nhưng hiệu quả cao, bác sĩ đã phát hiện hình ảnh bất thường theo dõi u cơ mỡ mạch thận (Angiomyolipoma - AML) ở thận trái.

Phát hiện này đặc biệt quan trọng vì đa số các trường hợp AML diễn tiến âm thầm, không có triệu chứng trong giai đoạn đầu. Nếu không được tầm soát sớm, khối u có thể phát triển lớn và gây biến chứng nguy hiểm.

U thận - bệnh lành tính nhưng không thể chủ quan

ThS.BSCKI Phạm Đặng Hoài Nam - Bác sĩ Y học gia đình cho biết, u cơ mỡ mạch thận là loại u lành tính phổ biến nhất của thận. Mặc dù lành tính, khối u có thể phát triển nhanh, gây chèn ép làm suy giảm chức năng thận hoặc khiến mạch máu giãn lớn dễ vỡ, dẫn đến xuất huyết nguy hiểm.

Người phụ nữ 41 tuổi đang khỏe mạnh bất ngờ phát hiện u thận: Đừng chủ quan với dấu hiệu này! - Ảnh 2.

Ảnh minh họa.

U cơ mỡ mạch thận có mối liên quan với bệnh di truyền xơ cứng củ, thường xuất hiện với nhiều khối u ở cả hai thận, cũng có thể gặp ở phụ nữ mắc một số bệnh lý phổi hiếm gặp.

Các khối u nhỏ thường ít gây triệu chứng. Tuy nhiên, u có thể tăng kích thước đến 4 cm mỗi năm. Đặc biệt, u lớn hơn 5 cm hoặc có phình động mạch sẽ làm tăng nguy cơ vỡ mạch máu - một biến chứng cấp cứu, có thể đe dọa tính mạng. Theo nghiên cứu, nguy cơ xuất huyết tích lũy là 10% ở nam và 20% ở nữ.

Dấu hiệu u thận, cần được khám sớm

Đa số trường hợp mắc u cơ mỡ mạch thận không có biểu hiện, nhưng khi khối u phát triển lớn, người bệnh có thể gặp các triệu chứng bất thường như: Đau bụng hoặc đau lưng vùng thận; tiểu máu; sờ thấy khối bất thường ở bụng/hạ sườn; tăng huyết áp; cảm giác nặng bụng, đầy tức do chèn ép cơ quan lân cận.

Bác sĩ Nam khuyến cáo: Khi xuất hiện bất kỳ dấu hiệu nào ở trên, người bệnh cần đến ngay cơ sở y tế uy tín để được thăm khám và tư vấn hướng điều trị phù hợp. Việc phát hiện và can thiệp sớm sẽ giúp hạn chế biến chứng nguy hiểm, đồng thời bảo tồn chức năng thận.

Bên cạnh đó, người dân nên duy trì thói quen khám sức khỏe định kỳ 1-2 lần/năm, đặc biệt với người trưởng thành.

Người phụ nữ đang khỏe mạnh bất ngờ phát hiện u thận "khổng lồ" từ dấu hiệu nhiều người Việt mắc phảiNgười phụ nữ đang khỏe mạnh bất ngờ phát hiện u thận 'khổng lồ' từ dấu hiệu nhiều người Việt mắc phải

GĐXH - Thấy đau tức vùng bụng bên trái, nữ bệnh nhân 68 tuổi đi khám thì bất ngờ được phát hiện có khối u thận khổng lồ, dù trước đó bà chưa từng phát hiện bệnh lý gì.

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

