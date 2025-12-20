Bác sĩ bất ngờ khi thấy thực quản bệnh nhân loét nặng: 'Thủ phạm' là sai lầm nhiều người Việt mắc
Người phụ nữ Hà Nội đi khám do nghi ngờ trào ngược dạ dày. Tuy nhiên, nội soi thực quản cho thấy có ổ loét lớn.
Bệnh nhân là chị N.H.T (31 tuổi, Hà Nội), đi khám trong tình trạng nuốt vướng, đau rát vùng sau xương ức, triệu chứng tăng rõ khi ăn thức ăn đặc.
Trước đó khoảng một tuần, chị T xuất hiện sưng đau vùng nách hai bên, được chẩn đoán viêm nang lông kèm hạch phản ứng và điều trị bằng thuốc da liễu. Sau khoảng 3 ngày dùng thuốc, chị bắt đầu có cảm giác nuốt vướng, đau nóng rát sau xương ức ngày càng tăng.
Khám lâm sàng không ghi nhận dấu hiệu bất thường rõ rệt. Để xác định nguyên nhân, bác sĩ chỉ định nội soi dạ dày – thực quản kết hợp chụp CT phổi liều thấp nhằm loại trừ các tổn thương phối hợp.
Kết quả nội soi khiến bác sĩ bất ngờ: tại vị trí cách cung răng trên khoảng 25cm có ổ loét lớn, bờ phù nề, đáy phủ giả mạc trắng; tổn thương chiếm khoảng 1/2 chu vi thực quản, kéo dài gần 3cm, trong khi niêm mạc xung quanh hoàn toàn bình thường. Bệnh nhân được chẩn đoán loét thực quản do thuốc và chỉ định điều trị theo phác đồ phù hợp.
Thói quen uống thuốc gây loét thực quản
Theo PGS.TS Nguyễn Thị Vân Hồng, nguyên Trường khoa Tiêu Hóa - Bệnh viện Bạch Mai, Giám đốc Trung tâm Tiêu hóa Medlatec, tổn thương thực quản do thuốc chủ yếu xảy ra theo cơ chế tiếp xúc trực tiếp. Trong đó, nhóm thuốc gây tổn thương nhiều nhất là kháng sinh, đặc biệt các thuốc điều trị bệnh tai mũi họng, nhiễm trùng ngoài da, cùng một số thuốc khác.
Trường hợp bệnh nhân T bị loét thực quản nguyên nhân có liên quan đến việc uống thuốc với ít nước hoặc nằm ngay sau khi uống, khiến viên thuốc lưu lại lâu tại thực quản, gây tổn thương niêm mạc.
Với trường hợp này, bệnh nhân đã được chụp CT phổi để loại trừ các nguyên nhân gây tổn thương song hành. Sau điều trị, người bệnh cần tái khám, nội soi kiểm tra lại, thậm chí làm nội soi siêu âm và sinh thiết nếu còn nghi ngờ tổn thương.
ThS.BSNT Nguyễn Thị Thanh Tâm – chuyên khoa Tiêu hóa - cho biết loét thực quản do thuốc là tình trạng tổn thương niêm mạc thực quản do thuốc uống gây ra, chủ yếu vì thuốc tiếp xúc trực tiếp và kéo dài với niêm mạc.
Các thuốc thường liên quan gồm: kháng sinh nhóm tetracyclin, doxycyclin; thuốc chống viêm không steroid (NSAIDs); bisphosphonate; kali clorid… và các thuốc viên kích thước lớn hoặc giải phóng chậm.
Tổn thương thường xuất hiện tại các vị trí hẹp sinh lý của thực quản như: chỗ nối họng – thực quản, vị trí bắt chéo động mạch chủ, hoặc chỗ nối thực quản – dạ dày.
Triệu chứng điển hình là nuốt đau, nuốt vướng, đau rát sau xương ức, thường xuất hiện trong vòng 1–3 ngày sau khi uống thuốc.
Các bác sĩ cảnh báo ngay cả khi dùng thuốc đúng đơn, người bệnh vẫn có thể gặp biến chứng nếu tồn tại các yếu tố nguy cơ như:
- Uống thuốc với quá ít nước (dưới 150ml);
- Nằm ngay hoặc ngủ sau khi uống thuốc;
- Uống thuốc trước giờ đi ngủ;
- Rối loạn nhu động hoặc hẹp thực quản;
- Dùng thuốc viên lớn, khó tan.
Để phòng ngừa tái phát, bác sĩ khuyến cáo ưu tiên thuốc dạng lỏng với người có rối loạn vận động thực quản hoặc nằm lâu; đánh giá và xử lý các yếu tố chèn ép, rối loạn nhu động nếu nghi ngờ.
Uống thuốc đúng cách để bảo vệ thực quản
Người dân cần tuân thủ các nguyên tắc sau khi uống thuốc: uống ở tư thế ngồi hoặc đứng; uống tối thiểu 120ml nước, với thuốc nguy cơ cao nên uống khoảng 250ml; giữ tư thế thẳng ít nhất 10–30 phút sau uống; tuyệt đối không uống thuốc ngay trước khi đi ngủ.
Các bác sĩ nhấn mạnh, khi xuất hiện triệu chứng nuốt vướng, đau rát sau xương ức hoặc khó nuốt, người bệnh không nên chủ quan mà cần đi khám sớm để được chẩn đoán và điều trị kịp thời.
Người có lá lách và dạ dày suy yếu thường lộ ngay ra trên mặt: Thay đổi 4 thói quen giúp phục hồi một nửaBệnh thường gặp - 14 phút trước
Lá và dạ dày yếu có thể dẫn đến hàng trăm bệnh. Muốn bảo vệ nó, trước tiên, bạn cần chú trọng đến chế độ ăn uống của mình.
7 liệu pháp trị tế bào ung thư tốt nhất hiện nay, có thể bạn chưa biết hếtBệnh thường gặp - 22 giờ trước
GĐXH - Y học hiện đại đã tìm ra nhiều phương pháp điều trị tế bào ung thư tiên tiến, mỗi phương pháp phù hợp với từng loại ung thư và tình trạng sức khỏe của người bệnh. Vậy có bao nhiêu cách điều trị bệnh ung thư?
Người đàn ông 61 tuổi ở Phú Thọ nguy kịch vì sốc nhiễm khuẩn, thừa nhận 1 sai lầm nhiều nam giới Việt mắc phảiBệnh thường gặp - 1 ngày trước
GĐXH - Bệnh nhân suy đa tạng, nhiễm trùng, nhiễm độc nặng, rối loạn đông máu... có tiền sử mắc bệnh lao phổi và lạm dụng rượu.
Người phụ nữ 41 tuổi đang khỏe mạnh bất ngờ phát hiện u thận: Đừng chủ quan với dấu hiệu này!Bệnh thường gặp - 2 ngày trước
GĐXH - U thận diễn biến âm thầm, nhưng nếu không được tầm soát sớm, khối u có thể phát triển lớn và gây biến chứng nguy hiểm.
Cô giáo ở Hà Nội suýt chết sau 15' ăn miến ngan ngoài hàng cùng bạn vì lý do không ngờ tớiBệnh thường gặp - 2 ngày trước
GĐXH - Cô giáo bị sốc phản vệ nguy kịch sau khi ăn miến ngan có tiền sử khỏe mạnh, không có các bệnh lý nền, nhưng có tiền sử dị ứng mì chính và một số chất khác.
Nam sinh 16 tuổi gặp nguy hiểm vì chứng nguy hiểm của cúm A từ dấu hiệu nhiều người Việt mắc phảiBệnh thường gặp - 3 ngày trước
GĐXH - Nam sinh mắc cúm A với triệu chứng sốt cao, đau bắp chân và tổn thương cơ. Bác sĩ xác định, bệnh nhân mắc cúm A có tổn thương tiêu cơ vân cấp.
Tế bào ung thư sợ gì nhất?: Người Việt cần làm đúng và hiểu đúng để phòng bệnhBệnh thường gặp - 3 ngày trước
GĐXH - Việc làm tăng nhiệt độ tại khối u (liệu pháp nhiệt) được xem là phương pháp hỗ trợ hiệu quả, giúp tăng tác dụng của hóa trị và xạ trị trong điều trị ung thư.
Ho dai dẳng mùa lạnh mãi không dứt? 6 thức uống quen thuộc giúp giảm ho ngay tại nhàBệnh thường gặp - 4 ngày trước
GĐXH - Thời tiết lạnh khiến nhiều người rơi vào tình trạng ho kéo dài, cổ họng khô rát và rất khó chịu. Thay vì lạm dụng thuốc, bạn có thể thử những thức uống đơn giản, dễ làm tại nhà giúp làm dịu cổ họng và hỗ trợ cắt cơn ho hiệu quả. Video dưới đây sẽ bật mí 6 lựa chọn được nhiều người áp dụng trong mùa đông.
Đột quỵ thức giấc đáng sợ hơn bạn nghĩ, đây là dấu hiệu cần được cấp cứu gấpBệnh thường gặp - 5 ngày trước
GĐXH - Đây là một tình trạng đột quỵ nguy hiểm vì bác sĩ không biết bệnh nhân bị đột quỵ từ lúc nào.
Người phụ nữ 41 tuổi phát hiện ung thư dạ dày từ dấu hiệu rối loạn tiêu hóa mà nhiều người Việt vẫn xem nhẹBệnh thường gặp - 5 ngày trước
GĐXH - Chỉ nghĩ mình bị đầy bụng, khó tiêu do ăn uống thất thường, người phụ nữ 41 tuổi không ngờ đó lại là dấu hiệu sớm của ung thư dạ dày.
Người phụ nữ 41 tuổi phát hiện ung thư dạ dày từ dấu hiệu rối loạn tiêu hóa mà nhiều người Việt vẫn xem nhẹBệnh thường gặp
GĐXH - Chỉ nghĩ mình bị đầy bụng, khó tiêu do ăn uống thất thường, người phụ nữ 41 tuổi không ngờ đó lại là dấu hiệu sớm của ung thư dạ dày.