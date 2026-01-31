Một năm sau ngày sinh quý tử, sắc vóc nữ diễn viên tuổi Ngọ thay đổi ngỡ ngàng

Trong suốt thời gian qua, Diễm My 9X chọn thay thế cơm trắng bằng gạo lức, bổ sung đạm từ ức gà, thịt bò và ăn nhiều trái cây, các loại hạt, rau xanh để thêm nhiều chất xơ và vitamin giúp cơ thể luôn tràn đầy năng lượng. Về nước uống, cô chọn các loại nước detox với chanh, sả, mật ong hoặc nước ép hoa quả không đường giúp thanh lọc cơ thể, làn da trắng hồng và rạng rỡ hơn. Nhờ việc chăm chỉ giảm cân khoa học nên Diễm My 9X đã lấy lại được vóc dáng đẹp cùng khí chất sang chảnh.