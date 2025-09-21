8 cách dùng khiến cà phê trở thành ‘kẻ gây hại’ cho sức khỏe
Cà phê vốn được biết đến với nhiều lợi ích như tăng tỉnh táo, cải thiện tâm trạng, thậm chí hỗ trợ sức khỏe tim mạch. Tuy nhiên, một số thói quen sử dụng sai cách có thể biến thức uống quen thuộc này thành yếu tố gây hại mà ít người nhận ra.
1. Lạm dụng kem béo không lành mạnh
Kem có thể làm cà phê thêm hấp dẫn, nhưng cũng dễ khiến bạn nạp nhiều đường và chất béo dư thừa. Ví dụ, chỉ cần 2 thìa kem hương vani có thể thêm 60 calo, 2 gam chất béo và 10 gam đường vào đồ uống.
Một lựa chọn lành mạnh hơn là thêm một chút sữa đậu nành hoặc sữa yến mạch nguyên chất, không đường – vẫn mang lại độ béo ngậy mà không dư thừa chất béo và đường.
2. Lạm dụng đường và chất tạo ngọt nhân tạo
Mặc dù việc thêm nguyên liệu vào cà phê có thể làm tăng hương vị, nhưng nó cũng dễ dẫn đến việc nạp quá nhiều đường và calo không mong muốn. Chẳng hạn, 2 thìa siro vani phổ biến có thể cung cấp 80 calo và 20 gram đường. Thay vào đó, hãy giảm một nửa lượng chất tạo ngọt thông thường và thêm một ít bột quế để tăng hương vị.
Không nên lạm dụng đường và chất tạo ngọt khi uống cà phê.
3. Uống quá nhiều caffeine và không đúng thời điểm
Caffeine là một chất kích thích tự nhiên trong cà phê có tác dụng tăng sự tỉnh táo, tập trung và tăng cường năng lượng tạm thời. Tuy nhiên, nếu uống cà phê cả ngày, bạn có thể nhận thấy những ảnh hưởng kéo dài của nó đến sức khỏe tinh thần và giấc ngủ.
Bên cạnh đó, tùy thuộc vào mức độ nhạy cảm với caffeine của cơ thể, việc uống nhiều cà phê có thể gây bồn chồn và tăng cảm giác lo lắng hoặc căng thẳng. Một số người nhận thấy rằng uống cà phê khi bụng đói, chẳng hạn như trước bữa sáng, cũng có thể dẫn đến rối loạn tiêu hóa hoặc trào ngược axit.
Hơn nữa, caffeine có thể tồn tại trong cơ thể tới sáu đến 14 giờ sau khi ngừng uống. Do đó, nếu uống cà phê vào buổi chiều có thể gây tình trạng khó ngủ vào buổi tối.
4. Bỏ qua các chất tăng cường hương vị tự nhiên
Những nguyên liệu đơn giản trong nhà bếp như quế, nhục đậu khấu, bột cacao, hoặc chiết xuất vani có thể tạo thêm hương vị và sự ấm áp cho tách cà phê mà không cần thêm đường hay thành phần nhân tạo.
Ngoài ra, những nguyên liệu tự nhiên này còn mang đến hương vị độc đáo, có thể bổ sung thêm chất chống oxy hóa và lợi ích chống viêm cho cơ thể.
5. Không tận dụng cơ hội bổ sung dinh dưỡng
Cà phê buổi sáng có thể trở thành "phương tiện" bổ sung dưỡng chất. Một số người thêm collagen peptide để hỗ trợ khỏe làn da và phục hồi sau khi tập luyện, hoặc bổ sung cacao nhằm tăng lợi ích sức khỏe.
6. Dựa vào cà phê mua sẵn
Đồ uống cà phê đóng gói hoặc pha chế theo yêu cầu từ các chuỗi cửa hàng rất tiện lợi, nhưng chúng thường chứa nhiều thành phần tạo thêm calo, chất béo không lành mạnh và đường bổ sung từ siro và chất tạo hương vị. Nếu sử dụng thường xuyên, chúng có thể là ‘kẻ gây hại’, phá vỡ các kế hoạch tăng cường sức khỏe.
7. Quên uống nước
Dù cà phê chủ yếu là nước nhưng không thể thay thế cho nước lọc để đảm bảo nhu cầu nước hàng ngày. Hơn nữa, caffeine trong cà phê có tác dụng lợi tiểu nhẹ nên cơ thể cần được bổ sung nước lọc để đảm bảo cân bằng dịch cơ thể.
8. Sử dụng máy pha cà phê hoặc viên nén cà phê bằng nhựa
Pha cà phê bằng máy nhựa hoặc viên nén dùng một lần rất tiện lợi, nhưng nó có thể tiềm ẩn những rủi ro sức khỏe. Khi tiếp xúc với nước nóng, một số loại nhựa có thể làm rò rỉ các hóa chất như bisphenol A (BPA) hoặc phthalate vào cà phê khi sử dụng nhiều lần.
Những hợp chất này có liên quan đến rối loạn nội tiết tố và các vấn đề sức khỏe khác. Do đó, hãy cân nhắc chuyển sang sử dụng máy pha cà phê làm bằng thép không gỉ, thủy tinh hoặc gốm sứ để có một ly cà phê lành mạnh hơn và ít rủi ro hơn. Điều này không chỉ tốt hơn cho cơ thể mà còn là một lựa chọn bền vững hơn cho hành tinh.
Lê Mỹ Giang
