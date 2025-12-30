3 nguyên tắc ngăn ngừa tế bào ung thư, người Việt cần biết và thực hiện càng sớm càng tốt
GĐXH - Hiểu rõ cách tế bào ung thư nảy sinh là bước quan trọng giúp mỗi người chủ động phòng ngừa bệnh từ lối sống và chế độ sinh hoạt hằng ngày.
Tế bào ung thư nảy sinh trong cơ thể như thế nào?
Một tế bào khỏe mạnh bình thường có một vòng đời phát triển, phân chia và chết đi. Tế bào ung thư là không tuân theo chu kỳ bình thường này. Thay vì chết đi theo chu kỳ bình thường, các tế bào ung thư lại sinh ra nhiều tế bào bất thường hơn có thể xâm lấn các mô lân cận. Chúng cũng có thể di chuyển theo hệ thống máu và bạch huyết đến các bộ phận khác của cơ thể.
Không phải tất cả mọi người đều có tế bào ung thư trong cơ thể. Cơ thể của chúng ta liên tục sản sinh ra các tế bào mới, trong đó một số tế bào có khả năng trở thành ung thư. Tại bất kỳ thời điểm nào, cơ thể bạn cũng có thể tạo ra các tế bào có DNA bị hư hỏng, nhưng điều đó không có nghĩa là chúng sẽ trở thành ung thư.
Bình thường các tế bào có DNA bị hư hỏng sẽ tự sửa chữa hoặc chết đi do quá trình apoptosis. Tiềm năng ung thư chỉ xảy ra khi cả hai quá trình đó đều không xảy ra.
"Nguyên tắc" ngăn ngừa tế bào ung thư
Bởi đặc tính lây lan và phát triển mạnh mẽ của tế bào gây ung thư mà con người cần phải cẩn trọng hơn trong bảo vệ sức khoẻ. Để hạn chế mắc bệnh ung thư cũng như ngăn chặn các tế bào gây ung thư phát triển thì cần tuân thủ các nguyên tắc sau:
Xây dựng chế độ ăn khoa học
Biện pháp tốt nhất để phòng bệnh ung thư là nâng cao hệ miễn dịch của cơ thể. Dinh dưỡng chính là yếu tố quyết định lớn đến thể trạng cơ thể. Bạn nên ăn nhiều rau, hoa quả tươi, ngũ cốc và thực phẩm chứa nhiều chất xơ, các loại trái cây có chất chống oxy hoá.
Bên cạnh đó, bạn cũng cần tăng cường bổ sung vitamin và chất khoáng cho cơ thể, ăn đa dạng và chế biến món ăn đơn giản nhất có thể như luộc, hấp. Đặc biệt, bạn tuyệt đối không ăn nhiều đường bởi chất ngọt là yếu tố giúp phát triển khối u, hạn chế ăn thịt đỏ như thịt bò và nên ăn thịt gà, các loại cá.
Sinh hoạt lành mạnh
Bạn nên biết phân bố hợp lý thời gian làm việc, nghỉ ngơi và giải trí. Khả năng phục hồi của cơ thể đa số phụ thuộc vào các thói quen sinh hoạt hằng ngày. Nếu bạn ngủ không đủ giấc hay thường xuyên phải căng thẳng thì hệ miễn dịch giảm sút nhanh chóng từ đó làm nhen nhóm sự phát triển của "mầm bệnh".
Duy trì thói quen vận động
Theo nhiều nghiên cứu chỉ ra rằng, nhóm người siêng vận động ít mắc các bệnh ung thư hơn. Điều này cũng dễ hiểu bởi tập luyện thể dục thể thao sẽ tăng cường hệ miễn dịch, ngăn chặn sự phát triển và lây lan của các tác nhân truyền nhiễm. Bên cạnh đó hoạt động thể chất giúp giảm nồng độ insulin và các yếu tố phát triển khối u hiệu quả.
Việc duy trì luyện tập giúp cơ thể kiểm soát tốt cân nặng, ngăn được tình trạng béo phì. Chính béo phì là nguyên nhân kích thích nhiều loại ung thư phát triển. Đặc biệt, tập luyện tăng dòng máu tới các cơ quan như gan, thận, ruột nên đây sẽ là cách tăng cường hoạt động đào thải chất độc ra cơ thể từ đó chặn đứng tế bào ung thư phát triển.
Cần làm gì để ngăn ngừa tế bào ung thư?
Chuyên gia y tế khuyến cáo, bạn không thể loại bỏ hoàn toàn nguy cơ ung thư, nhưng bạn có thể giảm nguy cơ mắc bệnh bằng những việc làm cụ thể sau:
Thực hiện chế độ ăn uống lành mạnh, cân bằng: Cố gắng bổ sung nhiều rau, trái cây và ngũ cốc nguyên hạt trong chế độ ăn uống của bạn. Hạn chế thực phẩm chế biến sẵn, đường, thịt đỏ và thịt chế biến sẵn.
Sàng lọc ung thư: Một số xét nghiệm, như phết tế bào cổ tử cung và nội soi đại tràng, có thể phát hiện các tế bào bất thường trước khi chúng có cơ hội chuyển thành ung thư. Các sàng lọc khác, như chụp X-quang tuyến vú, có thể phát hiện các tế bào ung thư khu trú trước khi chúng bắt đầu di căn.
Không lạm dụng rượu bia: Các loại đồ uống có cồn như rượu có chứa ethanol làm tăng nguy cơ ung thư theo thời gian. Rượu nên được giới hạn ở mức một ly mỗi ngày đối với phụ nữ và hai ly đối với nam giới.
Tránh thuốc lá: Tại Hoa Kỳ, cứ 3 trường hợp tử vong do ung thư thì có 1 trường hợp do hút thuốc. Thuốc lá gây hại baogồm cả xì gà, thuốc lá điếu, tẩu và các sản phẩm thuốc lá không khói.
Tập thể dục đều đặn: Ít hoạt động thể chất có thể làm tăng nguy cơ ung thư. Cố gắng tập thể dục cường độ vừa phải ít nhất 150 phút hoặc vận động mạnh 75 phút mỗi tuần.
