Báo động đỏ cứu sống người nước ngoài 50 tuổi bị ngừng tim đột ngột sau khi chơi Pickleball
GĐXH - Khi đang chơi pickleball cùng nhóm bạn tại một sân thể thao, người đàn ông này bắt đầu có dấu hiệu đau ngực, khó thở. Thời điểm vừa tới cổng viện, người bệnh bất ngờ ngã gục và ngừng tim, rơi vào tình trạng nguy kịch.
Ngừng tim đột ngột sau khi chơi Pickleball
Các bác sĩ Trung tâm Tim mạch, Bệnh viện E vừa thực hiện ca cấp cứu ngoạn mục, cứu sống một người bệnh là nam giới (50 tuổi, quốc tịch Romania), đang sinh sống tại Hà Nội bị nhồi máu cơ tim và ngừng tim đột ngột ngay tại bệnh viện.
Trước đó, ngày 29/12, khi đang chơi pickleball cùng nhóm bạn tại một sân thể thao, người đàn ông này bắt đầu có dấu hiệu đau ngực, khó thở. Nhận thấy tình trạng bất thường, ông được bạn đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện E. Các bác sĩ cho biết, thời điểm vừa tới cổng viện, người bệnh bất ngờ ngã gục và ngừng tim, rơi vào tình trạng nguy kịch. Ngay lập tức, kíp trực đã kích hoạt hệ thống "báo động đỏ" toàn bệnh viện đã nhanh chóng triển khai các biện pháp cấp cứu ngừng tuần hoàn, tiến hành ép tim và khử rung tim liên tục. Sau hai lần sốc điện đánh sốc, tim người bệnh đã đập trở lại và dần lấy lại ý thức.
Kết quả điện tâm đồ và chụp mạch cho thấy, người bệnh bị nhồi máu cơ tim cấp thành trước vách, tắc hoàn toàn động mạch liên thất trước đoạn II do có huyết khối. Dưới sự chỉ huy của TS.BS Phan Thảo Nguyên – Phó Giám đốc Bệnh viện E – Phụ trách điều hành Trung tâm tim mạch, các bác sĩ Khoa Nội tim mạch người lớn đã quyết định can thiệp cấp cứu hút máu huyết khối tái thông động mạch bị tắc và đặt stent phủ thuốc để tái thông kịp thời để cứu sống người bệnh, bất chấp các rào cản về thủ tục quốc tế hay khó khăn về chi phí do người bệnh không mang theo tiền. Các chuyên viên Phòng Công tác xã hội đã tìm cách liên hệ được với người nhà của người bệnh để đảm bảo ca mổ diễn ra suôn sẻ.
TS.BS Phan Thảo Nguyên khẳng định, Bệnh viện E có lợi thế là bệnh viện đa khoa hoàn chỉnh với nhiều chuyên khoa thế mạnh như tim mạch, cấp cứu, tiêu hóa, gây mê hồi sức tích cứu ngoại khoa… nên đã hình thành quy trình báo động đỏ chuyên nghiệp toàn bệnh viện, đồng thời các bác sĩ làm chủ các kỹ thuật cấp cứu tim mạch, (đặc biệt ngừng tuần hoàn) và đã giúp tận dụng tối đa "giờ vàng", giành giật lại sự sống cho người bệnh trong tình trạng nguy kịch.
ThS.BSNT Nguyễn Xuân Đường – Khoa Nội tim mạch người lớn, Trung tâm tim mạch, Bệnh viện E- người trực tiếp điều trị cho người bệnh, cho biết, sau can thiệp, người bệnh đã hết đau ngực, huyết động ổn định, có thể đi lại nhẹ nhàng và dự kiến sẽ được xuất viện trong vài ngày tới.
Cảnh báo về tình trạng trẻ hóa bệnh lý tim mạch và những nguy cơ ngừng tim đột ngột
BS Đường cảnh báo, không chỉ ca bệnh này, thời gian qua, có nhiều trường hợp đột tử, đột quỵ hoặc chấn thương khi chơi môn thể thao Pickleball. Các trận đấu pickleball có tốc độ cao, đổi hướng đột ngột có thể làm tim phải làm việc với cường độ lớn trong thời gian ngắn. Đây là yếu tố thúc đẩy cơn nhồi máu cơ tim trên nền người bệnh đã có sẵn yếu tố nguy cơ.
BS Đường cũng chia sẻ, ngừng tim đột ngột liên quan đến hoạt động thể thao có thể xuất hiện ở những bệnh nhân có bệnh lý tim mạch đã biết trước, hoặc có bệnh lý tim mạch nhưng chưa được phát hiện và điều trị. Tuy nhiên, có một số trường hợp không bị bệnh tim nhưng bị đột tử do rung thất và đột tử kích hoạt bởi vật tù tác động mạnh vào vùng ngực. Vì vậy, để ngăn ngừa ngừng tim đột ngột liên quan đến hoạt động thể thao cần phải có chiến lược rõ ràng, từ việc khám sức khỏe định kỳ sàng lọc các bệnh lý tim mạch, có các bài tập, kế hoạch luyện tập, mức độ tập luyện phù hợp với mỗi tình trạng bệnh, không nên tập luyện quá gắng sức. Cần có lối sống lành mạnh, tránh srtess, chế độ dinh dưỡng phù hợp.
Gần đây liên tiếp có người bệnh ngừng tim đột ngột sau khi vận động quá sức trong chơi thể thao được các bác sĩ Trung tâm tim mạch, Bệnh viện E cứu sống thành công. Đây là lời cảnh báo về tình trạng trẻ hóa bệnh lý tim mạch và những nguy cơ ngừng tim đột ngột.
Đặc biệt, trong bối cảnh thời tiết Hà Nội chuyển lạnh đột ngột, người dân, đặc biệt là người cao tuổi và những người có bệnh lý nền như tăng huyết áp, đái tháo đường cần lưu ý: duy trì việc uống thuốc đều đặn theo chỉ định; cần tham vấn ý kiến chuyên gia khi có các dấu hiệu bất thường về sức khỏe; nâng cao nhận thức và kỹ năng sơ cứu tại cộng đồng đối với các trường hợp đột quỵ, nhồi máu cơ tim để giảm thiểu nguy cơ tử vong trước khi đến bệnh viện.
Khi thấy có dấu hiệu cơn đau tức ngực trái (có thể lan lên vai hoặc tay trái), kèm khó thở, vã mồ hôi mà không thuyên giảm khi nghỉ ngơi, người bệnh cần đến ngay cơ sở y tế gần nhất.
