Vừa thức dậy, uống 1 trong 5 loại nước để “sở hữu” mái tóc dày đẹp, trì hoãn lão hóa từ sâu bên trong
Khi vừa thức dậy mỗi sáng, hãy uống 5 loại nước này để mái tóc dày và bồng bềnh hơn, rất đơn giản nhưng ít người biết.
Tình trạng tóc xơ rối, dễ gãy đang trở nên phổ biến ở nhiều phụ nữ hiện nay, ngay cả khi họ sử dụng các loại mỹ phẩm đắt tiền. Nguyên nhân không chỉ đến từ việc tạo kiểu, uốn nhuộm thường xuyên mà còn liên quan đến môi trường ô nhiễm và áp lực cuộc sống.
Khi tóc liên tục tiếp xúc với hóa chất và nhiệt, cấu trúc sợi tóc dần bị tổn thương từ bên trong. Lúc này, mỹ phẩm chỉ giúp cải thiện bề ngoài trong thời gian ngắn. Tóc vì thế vẫn khô yếu và khó phục hồi.
Bên cạnh đó, việc chăm sóc tóc chỉ từ bên ngoài mà bỏ qua yếu tố bên trong cũng là nguyên nhân quan trọng. Chế độ ăn thiếu dưỡng chất, stress kéo dài và ngủ không đủ giấc khiến tóc không được nuôi dưỡng đúng cách.
Khi cơ thể mất cân bằng, nang tóc suy yếu và tóc mọc ra đã kém khỏe. Do đó, dù dùng mỹ phẩm tốt, hiệu quả cải thiện vẫn rất hạn chế. Muốn tóc chắc khỏe, cần kết hợp chăm sóc cả từ bên trong lẫn bên ngoài. Theo các chuyên gia, mỗi sáng thức dậy, bạn nên uống 5 loại nước này để giúp tóc chắc khỏe hơn.
5 thức uống giúp tóc khỏe mạnh hơn từ sâu bên trong
1. Nước ấm pha thêm chanh
Uống nước ấm pha chanh ngay khi vừa thức dậy giúp cơ thể bù nước nhanh sau một đêm dài. Nhờ giàu vitamin C, thức uống này hỗ trợ tăng cường sản sinh collagen, yếu tố quan trọng với tóc và da đầu. Đồng thời, chanh giúp kích thích tiêu hóa và đào thải độc tố tích tụ. Khi cơ thể được thanh lọc tốt, nang tóc cũng hoạt động hiệu quả hơn.
Bên cạnh đó, nước ấm pha chanh giúp cải thiện tuần hoàn máu vào da đầu. Khi máu lưu thông tốt, dưỡng chất được đưa đến chân tóc đầy đủ hơn. Điều này giúp tóc giảm gãy rụng và mọc khỏe hơn theo thời gian. Tuy nhiên, cần pha loãng vừa phải để tránh hại dạ dày.
2. Nước ấm thường
Nước ấm là lựa chọn nhẹ nhàng và an toàn cho cơ thể ngay sau khi thức dậy. Thức uống này giúp kích hoạt các cơ quan nội tạng hoạt động trơn tru hơn. Khi cơ thể đủ nước, quá trình trao đổi chất diễn ra hiệu quả. Điều này gián tiếp giúp tóc nhận đủ dưỡng chất cần thiết.
Ngoài ra, uống nước ấm giúp giảm tình trạng khô da đầu do mất nước. Da đầu đủ ẩm sẽ hạn chế bong tróc và gàu. Khi môi trường da đầu ổn định, tóc ít gãy và xơ rối hơn. Thói quen này tuy đơn giản nhưng rất dễ duy trì.
3. Nước ép lô hội
Nước ép lô hội chứa nhiều enzyme và vitamin có lợi cho tóc. Khi uống vào buổi sáng, lô hội giúp làm mát cơ thể và hỗ trợ tiêu hóa. Nhờ đó, độc tố được đào thải tốt hơn, giảm tác động tiêu cực lên da đầu. Cơ thể nhẹ nhàng hơn cũng giúp tóc phát triển khỏe mạnh.
Bên cạnh đó, lô hội còn hỗ trợ cân bằng hormone và giảm viêm. Khi các yếu tố bên trong ổn định, tình trạng rụng tóc do stress cũng giảm theo. Lô hội giúp cải thiện độ ẩm tự nhiên cho tóc từ bên trong. Tóc nhờ đó mềm mại và ít khô xơ hơn.
4. Trà xanh
Trà xanh giàu chất chống oxy hóa, giúp bảo vệ tế bào khỏi tổn thương. Khi uống vào buổi sáng, trà xanh hỗ trợ thanh lọc cơ thể nhẹ nhàng. Điều này giúp giảm viêm và cải thiện sức khỏe da đầu. Nang tóc được bảo vệ tốt hơn trước tác động của gốc tự do. Tóc vì thế chắc khỏe hơn theo thời gian.
Ngoài ra, trà xanh còn giúp tăng cường tuần hoàn máu. Khi máu lưu thông tốt, dưỡng chất đến chân tóc đầy đủ hơn. Trà xanh cũng hỗ trợ kiểm soát dầu thừa trên da đầu. Nhờ đó, tóc ít bết và gãy rụng. Uống trà xanh buổi sáng là thói quen tốt cho cả sức khỏe và mái tóc.
5. Nước hạt thì là
Nước hạt thì là là thức uống truyền thống được nhiều người tin dùng. Khi uống vào buổi sáng, nó giúp cải thiện tiêu hóa và giảm đầy bụng. Hệ tiêu hóa khỏe mạnh giúp cơ thể hấp thu dưỡng chất tốt hơn. Điều này có lợi trực tiếp cho sự phát triển của tóc.
Bên cạnh đó, hạt thì là chứa nhiều khoáng chất có lợi cho tóc. Thức uống này còn giúp cân bằng nội tiết, yếu tố quan trọng với sức khỏe mái tóc. Khi nội tiết ổn định, tóc giảm rụng và mọc đều hơn. Đây là lựa chọn phù hợp cho người muốn chăm sóc tóc theo hướng tự nhiên.
Theo Indiatimes
Đưa nội dung cấp cứu ngoại viện vào chương trình đào tạo trong các học viện, trường Công an nhân dânY tế - 12 giờ trước
GĐXH - Đây là nội dung được nhấn mạnh và trao đổi tại Hội thảo khoa học quốc gia về cấp cứu ngoại viện do Bộ Công an phối hợp với các đơn vị liên quan vừa tổ chức ngày 30/12 tại Hà Nội.
Báo động đỏ cứu sống người nước ngoài 50 tuổi bị ngừng tim đột ngột sau khi chơi PickleballY tế - 13 giờ trước
GĐXH - Khi đang chơi pickleball cùng nhóm bạn tại một sân thể thao, người đàn ông này bắt đầu có dấu hiệu đau ngực, khó thở. Thời điểm vừa tới cổng viện, người bệnh bất ngờ ngã gục và ngừng tim, rơi vào tình trạng nguy kịch.
Tế bào ung thư có thể bị 'kìm hãm' từ trong mâm cơm nhà bạn: 7 thực phẩm người Việt nên kiểm soátSống khỏe - 15 giờ trước
GĐXH - Không thể loại bỏ hoàn toàn nguy cơ ung thư, nhưng mỗi người có thể giảm đáng kể khả năng hình thành và phát triển tế bào ung thư trong cơ thể.
Máu nhiễm mỡ nguy hiểm thế nào?Sống khỏe - 16 giờ trước
Máu nhiễm mỡ là một trong những yếu tố nguy cơ hàng đầu gây ra các bệnh tim mạch, huyết áp cao và đột quỵ.
Món canh khoai tây đang 'hot' trên mạng: Ngon miệng nhưng không phải ai cũng nên ănSống khỏe - 1 ngày trước
GĐXH - Canh khoai tây nấu rau cần đang được nhiều người truyền tai nhau như món ăn thanh mát, dễ nấu. Tuy nhiên, chuyên gia cảnh báo món canh “hot trend” này có thể gây bất lợi cho một số nhóm người nếu dùng không đúng cách.
3 nguyên tắc ngăn ngừa tế bào ung thư, người Việt cần biết và thực hiện càng sớm càng tốtSống khỏe - 1 ngày trước
GĐXH - Hiểu rõ cách tế bào ung thư nảy sinh là bước quan trọng giúp mỗi người chủ động phòng ngừa bệnh từ lối sống và chế độ sinh hoạt hằng ngày.
Cần tây giàu chất xơ và vitamin, nhưng 3 nhóm người này nên tránh ăn hoàn toànSống khỏe - 1 ngày trước
Cần tây được xem là loại rau giàu chất xơ và vitamin, mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe. Tuy nhiên, không phải ai cũng phù hợp để sử dụng thường xuyên.
Củ cải trắng tốt thật, nhưng ăn sai cách với 4 thực phẩm này có thể phản tác dụng, hại sức khỏeSống khỏe - 1 ngày trước
GĐXH - Củ cải trắng được xem là “thần dược” mùa lạnh nhờ hỗ trợ tiêu hóa, giải độc và tăng sức đề kháng. Tuy nhiên, theo khuyến cáo của chuyên gia dinh dưỡng, việc kết hợp củ cải trắng với một số thực phẩm quen thuộc có thể làm giảm giá trị dinh dưỡng, thậm chí gây rối loạn tiêu hóa mà nhiều người không ngờ tới.
Đi khám vì tiểu buốt, người đàn ông 41 tuổi ở Hà Nội đi khám phát hiện nhiều bệnh nguy hiểmSống khỏe - 1 ngày trước
GĐXH - Xuất hiện tiểu buốt, tiểu rắt gần 1 tháng, người đàn ông này đi khám thì phát hiện mắc nhiều bệnh lý nghiêm trọng cùng lúc.
5 dấu hiệu suy thận sớm thường bị nhầm là do mệt mỏi, tuổi tác, người Việt nên biết để phòng bệnhSống khỏe - 1 ngày trước
GĐXH - Các dấu hiệu sớm của suy thận như mệt mỏi kéo dài, chán ăn, tiểu đêm... thường xuất hiện rải rác và không liên tục nên người bệnh thường bỏ qua.
Loại rau được chuyên gia Mỹ nghiên cứu có khả năng ức chế tế bào ung thư, người Việt nên ăn thường xuyênSống khỏe
GĐXH - Rau khoai lang chứa nhiều hợp chất có khả năng hỗ trợ bảo vệ tế bào, giảm stress oxy hóa và góp phần hạn chế nguy cơ hình thành tế bào ung thư.