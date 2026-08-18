Cây Cầu Hôn và cách kích hoạt đào hoa cho 12 con giáp ngày Thất Tịch

Ngày Thất Tịch nhiều người nhắc đến Cầu Hôn

Cầu Hôn (thuộc Thị trấn Hoàng Hôn, phía Nam đảo ngọc Phú Quốc) ngày Thất Tịch được nhiều người nhắc tới. Cây cầu bắt nguồn từ câu chuyện tình cổ tích đẹp Ngưu Lang - Chức Nữ và đàn quạ xếp cầu Ô Thước cho hai người yêu nhau vượt sông Ngân gặp nhau mỗi năm một lần - đã được coi như một biểu tượng của tình yêu, sự gặp gỡ, chờ đợi...

Lễ Thất tịch mùng 7 tháng 7 âm lịch và chuyện tình khiến người đang yêu càng thương, người độc thân mong được yêu GĐXH - Chuyện tình vừa đẹp, vừa buồn của đôi tình nhân xa cách hai bờ sông Ngân mỗi năm chỉ được gặp nhau một lần... khiến mùa mưa ngâu tháng 7 âm lịch thêm lãng mạn, khiến những người đang yêu càng thương, người độc thân mong được yêu, những cặp vợ chồng mong êm ấm.

Cầu Hôn trên đảo ngọc Phú Quốc có 2 nhánh vươn ra biển và hướng về nhau. Hai đầu cầu có một khoảng cách nhỏ vừa đủ cho ánh hoàng hôn lọt qua, tạo điểm nhấn hình ảnh đặc biệt - nhất là khi nhìn từ xa. Vì điểm nhấn đặc biệt này nên rất nhiều cặp tình nhân đã tới chiêm ngưỡng để lưu giữ khoảnh khắc đẹp đó.

Chị My Lan (Hà Nội) chia sẻ, gia đình chị tới Cầu Hôn khoảng 17 giờ - thời điểm mặt trời sắp "đi qua khoảng trống". Rất đông du khách đã ở đó để ngắm mặt trời lặn dần xuống biển. Thời điểm ấy, nhìn rõ ánh nắng và cả mặt trời lọt qua khoảng trống giữa hai đầu cầu rất lãng mạn, đẹp mê hồn. Ở đó, hai người yêu nhau đứng ở hai phía - khoảng cách phải giơ tay mới với được nhau. - cứ ngỡ như tái hiện cuộc hội ngộ Ngưu Lang - Chức Nữ giữa biển trời.

Cầu Hôn nhanh chóng là điểm đến để ngắm cảnh, chụp ảnh kỷ niệm chuyến đi, hay kỷ niệm ngày cưới, dấu ấn ngày yêu nhau... và cả đến Cầu Hôn để ngỏ lời cầu hôn. Khoảnh khắc cầu hôn chỉ vài giây, nhưng chọn đúng lúc ánh hoàng hôn lọt qua điểm nhấn khoảng cách đặc biệt mới có được những tấm ảnh đẹp đáng nhớ vô cùng cho tình yêu.

Khoảng cách hai đầu Cầu Hôn. Ảnh internet

Ngày Thất Tịch và một lời nhắc về tình yêu

Ngày Thất Tịch 7 tháng 7 âm lịch hàng ngày giờ đây được nhiều người biết biết đến như ngày dành cho những người yêu nhau. Người độc thân mong gặp được người phù hợp, người đang yêu mong tình cảm bền lâu, còn những người đã lập gia đình có thêm một dịp để quan tâm đến bạn đời.

Cầu Hôn ở Phú Quốc tuy hai đầu cầu không chạm nhau, nhưng vẫn hướng về cùng một phía. Và để khoảng cách ấy được nối lại cần có bước chân của con người. Trong tình yêu, có những lúc chỉ cần một người chủ động nói một câu, xuống giọng một chút, hoặc chịu lắng nghe thêm một lần thì khoảng cách hôn nhân đã xa trở nên gần.

Có dịp đến Phú Quốc vào mùa hè, nhất là dịp Thất Tịch thì Cầu Hôn là một điểm dừng chân thú vị: Cảnh biển đẹp, đứng giữa không gian biển trời kể một câu chuyện tình buồn mà đẹp trong cổ tích Á Đông. Ngưu Lang và Chức Nữ năm nào cũng chờ ngày gặp lại. Còn những người đang có nhau trong đời không cần phải chờ đến một ngày đặc biệt mới biết trân trọng.

Một chuyến đi cùng nhau, một bữa ăn bên biển, một buổi chiều đứng cạnh nhau ngắm hoàng hôn… đã là cách giản dị để giữ cho tình yêu không bị những bộn bề của cuộc sống làm cho xa cách.

Khoảnh khắc cầu hôn chỉ vài giây,, nhưng chọn đúng lúc ánh hoàng hôn lọt qua điểm nhấn khoảng cách đặc biệt sẽ có những tấm ảnh đẹp đáng nhớ cho tình yêu. Ảnh internet

Kích hoạt đào hoa ngày Thất Tịch 7 tháng 7 âm lịch

Ngày 7 tháng 7 âm lịch – ngày Thất Tịch giờ được coi là ngày đặc biệt dành cho tình duyên. Hằng năm, vào dịp này, những ngôi chùa nổi tiếng về cầu duyên thường rất đông nam thanh nữ tú, cùng các bậc cha mẹ mong con cái sớm gặp được nhân duyên tốt đẹp.

Theo Chuyên gia phong thủy Song Hà hướng dẫn (lược ý), đây cũng là thời điểm thích hợp để mỗi người quan tâm đến phương vị đào hoa của mình, sắp xếp lại không gian sống và tạo thêm sinh khí cho chuyện tình cảm.

Nếu Bát tự cá nhân có dụng thần là Kim, có thể tăng cường năng lượng Kim bằng cách đi về phương Tây. Người không có điều kiện đi xa có thể kích hoạt ngay tại nhà bằng cách bài trí một đôi vật phẩm mang ý nghĩa tình duyên như đôi thiên nga, đôi chim công, đôi bồ câu, hoặc đôi dâu rể đặt ở phương Tây của nhà, hoặc phòng ngủ.

Ngoài ra, có thể dùng một bình thủy tinh trong suốt chứa cây phát lộc để tăng sinh khí cho khu vực này.

Ngày Thất tịch mỗi người quan tâm đến phương vị đào hoa của mình, sắp xếp lại không gian sống, tạo thêm sinh khí cho tình cảm. Ảnh internet

Phương vị đào hoa của 12 con giáp ngày Thất tịch

Tuổi Tý – Thìn – Thân

Phương vị đào hoa là phương Tây, sơn Dậu. Có thể đặt một bình thủy tinh trong suốt chứa 8 cành cây phát lộc tại khu vực này.

Tuổi Sửu – Tỵ – Dậu

Phương vị đào hoa là phương Nam, sơn Ngọ. Có thể đặt cây hồng phát tài hoặc cây trồng thủy sinh để tăng sinh khí, đồng thời tạo sự cân bằng cho khu vực.

Tuổi Dần – Ngọ – Tuất

Phương vị đào hoa là phương Đông, sơn Mão. Có thể đặt cây trầu bà trồng trong đất, cho cây uốn quanh một trụ theo dáng rồng cuốn để tạo sinh khí.

Tuổi Mão – Mùi – Hợi

Phương vị đào hoa là phương Bắc, sơn Tý. Có thể đặt một bình thủy tinh trong suốt chứa nước và 11 cành cây phát lộc để hỗ trợ kích hoạt.

Lưu ý, Đào hoa không chỉ nằm ở một phương vị, hay một vật phẩm. Muốn gặp duyên tốt, trước hết hãy tự tạo duyện, trở thành một phiên bản tốt đẹp hơn của chính mình.

Ngoài ra, ngày Thất Tịch mỗi người cũng có thể dọn dẹp phòng ngủ, bỏ bớt những đồ vật cũ kỹ, hỏng hóc, hoặc gợi nhớ những mối quan hệ không còn phù hợp. Một không gian sạch sẽ, sáng thoáng cũng là cách làm mới năng lượng và mở ra tâm thế mới cho tình duyên. Việc mở cửa cho một nhân duyên mới bắt đầu, đôi khi lại bắt đầu từ việc khép lại thật đẹp một câu chuyện cũ.

Các điểm tâm linh cầu duyên nổi tiếng để nam thanh nữ tú đến cầu duyên cho mình, các bậc cha mẹ đến cầu duyên cho con cháu gặp được nhân duyên tốt đẹp. Ở miền Bắc, các điểm tâm linh nổi tiếng có chùa Hà, chùa Duyên Ninh. Ở miền Nam các điểm tâm linh cầu duyên ở chùa Ngọc Hoàng, chùa Bà Thiên Hậu, chùa Ôn Lăng và miếu Phù Châu. Đi lễ ngày Thất Tịch không phải cầu bằng được một người cụ thể, mà là thành tâm mong gặp được mối duyên lành, một người phù hợp, một tình cảm chân thành để đi cùng nhau đường dài.

* Thông tin phong thủy trong bài mang tính tham khảo.

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