8 họa sĩ 'lãng du' cùng sơn mài

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Ngày 30/10 tại Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam diễn ra lễ khai mạc triển lãm Nguyên - Lãng du cùng sơn mài, giới thiệu các tác phẩm của 8 họa sĩ: Nguyễn Văn Bảng, Nguyễn Thị Tiến, Nguyễn Đình Văn, Lily Lai, Bùi Thị Mừng, Hoàng Ngọc Nhung, Nguyễn Thùy Dương và Cao Phương Thảo.
Các tác phẩm tại triển lãm phản ánh nhiều hướng sáng tác, từ phong cảnh, hoa, tĩnh vật, chân dung... đến những chiêm nghiệm về đời sống nội tâm. Trên nền chất liệu sơn ta, mỗi họa sĩ có cách lựa chọn đề tài, phối màu và tổ chức hình mảng riêng.
Bên cạnh những sắc màu quen thuộc của sơn mài truyền thống như sắc son, đen, nâu cánh gián cùng ánh vàng, bạc, các tác phẩm còn thể hiện những tìm tòi trong phối màu (xanh, tím, cam, hồng), xử lý bề mặt và kết hợp vật liệu, mở thêm khả năng biểu đạt, mang theo cảm quan của người họa sĩ hôm nay.
Họa sĩ Nguyễn Văn Bảng giới thiệu những sáng tác mang phong cách trừu tượng, bán trừu tượng với đề tài phong cảnh và những liên tưởng từ đời sống. Buổi sáng ở bản Sin Suối Hồ bắt nguồn từ chuyến đi thực tế tại một bản vùng cao; Những mảnh ghép gợi suy ngẫm về các thành tố của đời sống, còn Nếp gấp lấy ý tưởng từ hình ảnh giấy hoặc vải gấp lại.
Họa sĩ Nguyễn Thị Tiến theo đuổi đề tài phong cảnh, hoa và tĩnh vật. Ba tác phẩm được giới thiệu tại triển lãm gồm: Phong cảnh Yên Châu (2019), Sen trắng (2023) và Xuân (2024). Khi sáng tác về hoa sen, bà chú ý đến hình dáng, màu sắc và sự chuyển biến của cây qua từng giai đoạn phát triển, từ những quan sát thiên nhiên tìm cách biểu đạt bằng chất liệu sơn mài.
Họa sĩ Nguyễn Đình Văn lại có cảm hứng từ cây cối, động vật và cảnh vật gần gũi, được khai thác qua cảm nhận riêng về màu sắc, ánh sáng và không gian. Trong khi đó, họa sĩ Lily Lai quan tâm đến người phụ nữ, tình mẫu tử và những chuyển động trong đời sống nội tâm.
Họa sĩ Bùi Thị Mừng tìm cảm hứng từ Phật giáo và đời sống thường ngày, hướng đến những giá trị từ bi, trí tuệ, an lạc. Hình tượng hoa sen, sắc hoa và đồng lúa quê nhà gợi mối liên hệ giữa chiêm nghiệm tinh thần với cảnh sắc quen thuộc.
Khán giả xem triển lãm sáng nay.
Sự đa dạng trong đề tài còn gắn với cách mỗi họa sĩ quan sát đời sống, lựa chọn chi tiết và chuyển hóa cảm xúc thành hình ảnh. Trên cùng một nền chất liệu, những trải nghiệm và mối quan tâm riêng tạo nên các hướng biểu đạt khác nhau, góp phần hình thành diện mạo phong phú trong sáng tác tại Nguyên.
Ngoài các tác phẩm hoàn chỉnh, ban tổ chức bố trí khu vực trưng bày mẫu sơn mài qua những công đoạn chế tác khác nhau. Khách tham quan có thể quan sát quá trình tạo lớp sơn, mài và hoàn thiện bề mặt tranh. Qua đó, công chúng có thêm điều kiện tìm hiểu đặc tính của sơn ta, yêu cầu kỹ thuật và sự công phu trong quá trình sáng tác, đồng thời nhận diện những giá trị lao động phía sau mỗi tác phẩm.
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