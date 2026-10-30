Ông Đô bắt chủ cửa hàng phải gỡ ảnh nhạy cảm của con gái

Trong trích đoạn giới thiệu tập 8 phim "Xóm nhỏ", Trâm và chị Lan có cơ hội để trò chuyện với nhau. Trâm nói từng có định kiến rằng những người trong xóm trọ rất ồn ào, phiền phức và thích soi mói. Tuy nhiên, Trâm đã nhận ra tình cảm chân thành của họ khi liên tục được mọi người khuyên nhủ và bao bọc, đem lại cảm giác ấm áp mà cô đang thiếu vắng từ người bố ruột.

Trâm có dịp tâm sự riêng với chị Lan trong xóm trọ. Ảnh VFC

Chị Lan là một người rất lạc quan nhưng cũng rất thực tế. Chị khuyên Trâm nên nhìn vào những điểm tốt của bố để sống vui vẻ, thay vì liên tục soi xét và cãi vã gây mệt mỏi. Chị quan niệm một ngày đi làm đã đủ vất vả, ban đêm nên gác lại mọi suy nghĩ tiêu cực để đầu óc thảnh thơi.

Đang trò chuyện vui vẻ, chị Lan lại nhắc về việc Trâm từng là nguyên nhân gián tiếp khiến chị bị công an bắt cả một xe chở rau. Dù Lan cố tình nhắc lại và tuyên bố mình "rộng lượng chứ không quên", nhưng thực chất chỉ dùng chuyện này để tạo thoải mái cho Trâm.

Trâm và Phong bị bắt gặp có hành động được cho là đang thân mật với nhau. Ảnh VFC

Chị Lan vô tình bắt gặp cảnh Phong đưa tay "vuốt má" để động viên Trâm, nhưng chị lại hiểu lầm hai người đang thân mật. Dù Trâm ra sức thanh minh, Lan vẫn hóm hỉnh trêu chọc và giục hai người ra ngoài đi chơi vì mọi người đang đợi.

Ở diễn biến khác trong tập phim, ông Đô và Long đã tìm tới cửa hàng của Thuận để đòi lại công bằng cho con gái. Ông xuất hiện với thái độ vô cùng nóng giận, túm áo dằn mặt khống chế Thuận.

Ông Đô lên án việc Thuận dùng vài đồng bạc lẻ để lừa con gái ông chụp ảnh hớ hênh rồi tung lên mạng, đồng thời ép Thuận gỡ ảnh lập tức. Khi Thuận dọa gọi công an, ông Đô cũng không chùn bước mà còn thách thức ngược lại, bởi ông cho rằng hành vi lừa đảo đó xứng đáng bị "gô cổ".

Ông Đô tìm đến Thuận để bắt phải gỡ hết các ảnh nhạy cảm của Trâm. Ảnh VFC

Thuận dùng lý lẽ bao biện rằng mình làm việc có hợp đồng đàng hoàng và lấy công an ra đe dọa lại. Long cũng ủng hộ việc gọi công an bởi kẻ lừa đảo như Thuận trước sau gì cũng sa lưới pháp luật.

Tập 8 phim "Xóm nhỏ" phát sóng vào 21h ngày 30/10 trên VTV1.