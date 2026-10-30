Liveshow 5 'Sao Mai 2026' mở ra không gian sáng tạo đỉnh cao đối với các thí sinh

Theo Thời báo VTV, Liveshow 5 với chủ đề "Giao thoa" là đêm thi loại trực tiếp thứ năm của Vòng chung kết "Sao Mai 2026". Chủ đề của đêm thi mở ra không gian sáng tạo, nơi truyền thống gặp gỡ đương đại, những ca khúc quen thuộc kết nối với sáng tác mới, các phong cách âm nhạc khác nhau cùng hòa quyện.

"Giao thoa" còn thể hiện sự hòa quyện giữa văn hóa các vùng miền, giữa kỹ thuật thanh nhạc chuyên nghiệp và cảm xúc gần gũi với công chúng. Qua cách tiếp cận mới, mỗi tác phẩm có cơ hội được tái hiện với diện mạo khác biệt, mang đến sức sống mới nhưng vẫn giữ được giá trị cốt lõi.

Vòng chung kết "Sao Mai 2026" bước vào giai đoạn hấp dẫn. Ảnh VTV

Các thí sinh đứng trước thử thách đòi hỏi sự đầu tư về ý tưởng và tư duy âm nhạc. Bên cạnh kỹ thuật thanh nhạc vững vàng, mỗi thí sinh cần thể hiện khả năng kết nối, làm mới tác phẩm một cách thuyết phục, đồng thời giữ được tinh thần và vẻ đẹp của ca khúc. Đây cũng là cơ hội để các giọng ca khẳng định cá tính, bản lĩnh nghệ thuật trước Ban giám khảo và khán giả.

Ở Liveshow 5, mỗi thí sinh được chủ động lựa chọn và xây dựng tiết mục theo tinh thần chủ đề "Giao thoa". Các thí sinh có thể lựa chọn phương án kết hợp ca khúc xưa với ca khúc mới hoặc tạo sự giao thoa giữa những phong cách âm nhạc khác nhau.

Đêm thi được kỳ vọng mang đến những màn trình diễn đa sắc màu, đồng thời tạo nên cuộc cạnh tranh đáng chú ý trên hành trình chinh phục ngôi vị cao nhất "Sao Mai 2026".

Liveshow 5 "Sao Mai 2026" được truyền hình trực tiếp trên sóng VTV3 vào lúc 21h ngày 1/11.